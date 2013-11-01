【選手権１回戦】J内定アタッカーが躍動！ 東福岡、長崎総科大附などが初戦突破

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年12月31日

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東福岡は３発快勝で初戦突破！

【尚志 ０-３ 東福岡】来季G大阪に新加入が内定する東福岡の福田がドリブルで切り込む。写真：滝川敏之（サッカーダイジェスト写真部）

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　第96回全国高校サッカー選手権は12月31日、１回戦の15試合が行なわれ、前々回の王者東福岡や第93回大会王者の星稜などが２回戦に駒を進めた。

　東福岡は、尚志（福島）と対戦。前半33分に沖野直哉のゴールで先制すると、後半にもG大阪入団内定の福田湧矢のゴールなどで２点を追加し、３-０で完勝した。星稜（石川）は後半12分に挙げた西部悠大のゴールが決勝点となり、１-０で松山工（愛媛）を退けた。

　３大会ぶりの出場となった昌平（埼玉）は、優勝経験のある広島皆実を相手に１-１からのPK戦を４-３で制して選手権初勝利を飾った。U-18日本代表FWでC大阪入団内定の安藤瑞季を擁する長崎総科大附は、中京大中京に３-０の完勝。前半17分に嶋中春児のゴールで先制すると、後半にはアディショナルタイムの安藤のゴールなどで２点を追加した。

　１回戦の結果は以下の通り。

12月31日
中京大中京（愛知）　０-３　長崎総科大附（長崎）
【選手権PHOTO】1回戦　中京大中京０-３長崎総附

清水桜が丘（静岡）　１（３PK５）１　高川学園（山口）
【選手権PHOTO】1回戦　 清水桜ケ丘１(３PK５)１高川学園

北陸（福井）　１-３　日章学園（宮崎）
日本文理（新潟）　２-０　立正大湘南（島根）
旭川実（北海道）　４-２　宜野湾（沖縄）
秋田商（秋田）　０-１　神村学園（鹿児島）
【選手権PHOTO】1回戦　秋田商 0-1 神村学園

昌平（埼玉）　１（４PK３）１　広島皆実（広島）
【選手権PHOTO】1回戦　昌平 1(4PK3)1 広島皆実

明秀日立（茨城）　３-０　高知西（高知）
星稜（石川）　１-０　松山工（愛媛）
実践学園（東京A）　０-２　滝川二（兵庫）
帝京大可児（岐阜）　３-０　徳島北（徳島）
山梨学院（山梨）　１-２　米子北（鳥取）
仙台育英（宮城）　３-２　高松商（香川）
富山一（富山）　１-０　東海大星翔（熊本）
【選手権PHOTO】1回戦　富山第一 0-0 東海大星翔

尚志（福島）　０-３　東福岡（福岡）
【選手権PHOTO】1回戦　尚志 0-3 東福岡

12月30日
関東一（東京B）　０-２　佐賀東（佐賀）
 
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