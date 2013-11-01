【選手権１回戦】J内定アタッカーが躍動！ 東福岡、長崎総科大附などが初戦突破

第96回全国高校サッカー選手権は12月31日、１回戦の15試合が行なわれ、前々回の王者東福岡や第93回大会王者の星稜などが２回戦に駒を進めた。東福岡は、尚志（福島）と対戦。前半33分に沖野直哉のゴールで先制すると、後半にもG大阪入団内定の福田湧矢のゴールなどで２点を追加し、３-０で完勝した。星稜（石川）は後半12分に挙げた西部悠大のゴールが決勝点となり、１-０で松山工（愛媛）を退けた。３大会ぶりの出場となった昌平（埼玉）は、優勝経験のある広島皆実を相手に１-１からのPK戦を４-３で制して選手権初勝利を飾った。U-18日本代表FWでC大阪入団内定の安藤瑞季を擁する長崎総科大附は、中京大中京に３-０の完勝。前半17分に嶋中春児のゴールで先制すると、後半にはアディショナルタイムの安藤のゴールなどで２点を追加した。１回戦の結果は以下の通り。12月31日中京大中京（愛知） ０-３ 長崎総科大附（長崎）清水桜が丘（静岡） １（３PK５）１ 高川学園（山口）北陸（福井） １-３ 日章学園（宮崎）日本文理（新潟） ２-０ 立正大湘南（島根）旭川実（北海道） ４-２ 宜野湾（沖縄）秋田商（秋田） ０-１ 神村学園（鹿児島）昌平（埼玉） １（４PK３）１ 広島皆実（広島）明秀日立（茨城） ３-０ 高知西（高知）星稜（石川） １-０ 松山工（愛媛）実践学園（東京A） ０-２ 滝川二（兵庫）帝京大可児（岐阜） ３-０ 徳島北（徳島）山梨学院（山梨） １-２ 米子北（鳥取）仙台育英（宮城） ３-２ 高松商（香川）富山一（富山） １-０ 東海大星翔（熊本）尚志（福島） ０-３ 東福岡（福岡）12月30日関東一（東京B） ０-２ 佐賀東（佐賀）