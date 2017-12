【横浜】新監督が決定！ W杯出場歴もある豪州のポステコグルーが就任

J1横浜F・マリノスは12月19日、「来シーズンの監督に関するお知らせ」として、元オーストラリア代表監督のアンジェ・ポステコグルー氏の就任を発表した。同氏はロシア・ワールドカップへの出場権を獲得した後に、2013年から17年まで務めた代表監督を辞任。14年のブラジル・ワールドカップも経験し、翌15年にはアジアカップを制するなど、確かな実績を持つ指揮官だ。クラブではブリスベン・ロアーを率いてAリーグチャンピオンシップを2度制すと、Aリーグ最優秀監督賞と、Aリーグ10周年時には「Australia PFA Manager of the Decade」を受賞している。ポゼッション志向の魅力あるサッカーを展開すると同時に、若手育成にも定評があるポステコグルー新監督のコメントは以下のとおり。「クラブチームで再び指揮を執れること、そして日本での新たなチャレンジを非常に楽しみにしています。横浜F・マリノスで監督を務めることは、私にとって大きな挑戦です。若手選手の成長を促し、すべての選手とともに成功を収めることを目指していきます」3年間続いたエリク・モンバエルツ体制に終止符を打った横浜は、来季はオーストラリア人監督の下、新たなスタートを切る。■生年月日:1965年8月27日■国籍:オーストラリア■コーチ資格:FFA Pro License■選手経歴1984年~1993年 サウス・メルボルンFC■指導経歴1994年~1996年 サウス・メルボルンFC アシスタントコーチ1996年~2000年 サウス・メルボルンFC 監督2000年~2007年 オーストラリア ナショナルユースU17&U20 コーチ2001年~2004年 オーストラリア ナショナルチーム(Socceroos)アシスタントコーチ2004年 オーストラリア オリンピックチーム コーチングスタッフ2008年~2009年 パナハイキFC(ギリシャ) 監督2009年~2012年 ブリスベン・ロアーFC 監督2012年~2013年 メルボルン・ヴィクトリーFC 監督2013年~2017年 オーストラリア ナショナルチーム(Socceroos)監督■監督としての主な実績[サウス・メルボルンFC]1997年~1998年 NSLプレミアシップ優勝1997年~1998年 NSLチャンピオンシップ優勝1998年~1999年 NSLチャンピオンシップ優勝1999年 OFCチャンピオンズリーグ優勝[ブリスベン・ロアーFC]2011年 Aリーグプレミアシップ優勝2011年 Aリーグチャンピオンシップ優勝2011年 Aリーグ最優秀監督賞2012年 Aリーグチャンピオンシップ優勝[オーストラリア ナショナルチーム(Socceroos)]2014年 「Australia PFA Manager of the Decade」受賞2014年 ブラジル・ワールドカップ2015年 アジアカップ優勝