【日本代表】中国戦のスタメン発表！ 伊東、大島、土居、植田が先発！

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年12月12日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

北朝鮮戦から７人を入れ替えて中国戦に臨む。

北朝鮮戦からスタメン７人を入れ替えた日本代表。写真：山崎賢人（サッカーダイジェスト写真部）

画像を見る

　12月12日に味の素スタジアムで開催されるE-1選手権の日本代表vs中国代表のスタメンが、19時15分のキックオフに先がけて発表された。
 
　GKの東口をはじめ、DFの植田、山本、三浦、MFの大島と土居、FWの伊東など12月９日の北朝鮮戦から７人を入れ替えた日本代表のメンバーは以下のとおり。
 
【スタメン】
GK
１ 東口順昭
 
DF
３ 昌子　源
６ 三浦弦太
21 山本脩斗
22 植田直通
 
MF
10 大島僚太
13 土居聖真
17 今野泰幸
 
FW
７ 倉田　秋
11 小林　悠
14 伊東純也
 
 
【控えメンバー】
GK
12 中村航輔
23 権田修一
 
DF
４ 谷口彰悟
５ 車屋紳太郎
19 初瀬　亮
20 室屋　成
 
MF
２ 井手口陽介
８ 髙萩洋次郎
16 三竿健斗
 
FW
９ 川又堅碁
15 金崎夢生
18 阿部浩之
関連ワード
A代表

Facebookでコメント

201712070942_1.jpg

サッカーダイジェストの最新号

  • 32234_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 川崎フロンターレ J1優勝記念号
    12月7日発売     完全保存版
    フロンターレ悲願の初タイトル！
    J1リーグ優勝記念号
    特製ジャンボポスター付き！     詳細はこちら

  • 33180_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 浦和レッズ ACL優勝記念号
    11月30日発売     完全保存版
    アジア・チャンピオンズリーグ
    浦和レッズ 優勝記念号
    ジャンボポスター付き！     詳細はこちら

  • 32858_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト12月14日号
    11月22日発売     Ｊ先取り移籍マーケット
    注目株30人の去就大予測
    クラブダイジェストは湘南！     詳細はこちら

  • 33381_ext_01_0.jpg定価：950円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト 2018ロシアW杯 展望＆ガイド
    12月６日発売     組み分け決定!!
    出場32か国 選手名鑑
    世界各国の記者が徹底解析     詳細はこちら

  • 33419_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    12月7日発売     2018年移籍マーケット
    大物・若手の動向徹底調査
    あの噂の本当のところ
    ワールドスターカレンダー付き！     詳細はこちら

  • 33505_ext_01_0.jpg定価：930円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.22
    12月9日発売     冬の決定版！
    高校選手権名鑑
    全48チーム完全ガイド
    女子選手権も網羅！     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24