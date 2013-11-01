【日本代表】中国戦のスタメン発表！ 伊東、大島、土居、植田が先発！

12月12日に味の素スタジアムで開催されるE-1選手権の日本代表vs中国代表のスタメンが、19時15分のキックオフに先がけて発表された。



GKの東口をはじめ、DFの植田、山本、三浦、MFの大島と土居、FWの伊東など12月９日の北朝鮮戦から７人を入れ替えた日本代表のメンバーは以下のとおり。



【スタメン】

GK

１ 東口順昭



DF

３ 昌子 源

６ 三浦弦太

21 山本脩斗

22 植田直通



MF

10 大島僚太

13 土居聖真

17 今野泰幸



FW

７ 倉田 秋

11 小林 悠

14 伊東純也





【控えメンバー】

GK

12 中村航輔

23 権田修一



DF

４ 谷口彰悟

５ 車屋紳太郎

19 初瀬 亮

20 室屋 成



MF

２ 井手口陽介

８ 髙萩洋次郎

16 三竿健斗



FW

９ 川又堅碁

15 金崎夢生

18 阿部浩之