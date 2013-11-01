【Jリーグ最新移籍動向】甲府が今季加入の元豪州代表MFとの契約を更新せず…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年11月30日

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今季加入も10試合の出場にとどまる。

今季加入した元豪州代表のボザニッチだが、10試合の出場にとどまり、来季の構想外となった。写真：徳原隆元

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　J１のヴァンフォーレ甲府は11月30日、元オーストラリア代表のMFオリヴァー・ボザニッチと来季の契約を更新しないことを発表した。今季開幕直後の３月に加入したボザニッチは、リーグ戦では10試合に出場、０得点の結果にとどまっている。ルヴァンカップでは４試合に出場し、１ゴールをマークしたが、１シーズン限りで退団となった。

　J２の松本山雅FCはDF那須川将大の退団を発表。今季は６試合の出場にとどまり、在籍３シーズンで松本を離れることとなった。

　同じくJ２京都サンガF.C.は、韓国人MFハ・ソンミンの今季限りでの退団を発表している。ハ・ソンミンは主力として25試合に出場したが、在籍１シーズンでの退団となった。

　またJ３では、福島ユナイテッドFCのDF杉野健斗、GK岡田大、MF金功青とガイナーレ鳥取のMF石神幸征がそれぞれ引退を発表している。

　　11月30日までのJ１・J２の移籍動向は以下の通り。
 
J１・J２移籍動向一覧
☆＝新人　※１＝期限付き移籍　※２＝レンタル復帰　※３＝レンタル終了
 
J１
■北海道コンサドーレ札幌
加入
FW　藤村　怜（18）←札幌U-18☆
 
退団　未発表
 
■ベガルタ仙台
加入
DF　常田克人（20）←大分　※２
FW　ジャーメイン良（22）←流通経済大☆
 
退団　未発表
 
■鹿島アントラーズ
加入
GK　沖　悠哉（18）←鹿島ユース☆
MF　山口一真（21）←阪南大☆
 
退団　未発表
 
■浦和レッズ
加入
DF　橋岡大樹（18）←浦和ユース☆
MF　井澤春輝（18）←浦和ユース☆
MF　荻原拓也（18）←浦和ユース☆
MF　柴戸　海（22）←明治大☆
 
退団
MF　井澤春輝（18）→徳島※２　※トップ昇格後期限付き移籍
 
 
■大宮アルディージャ
加入
MF　奥抜侃志（18）←大宮ユース
FW　佐相壱明（18）←昌平高
 
退団　未発表
 
■柏レイソル
加入
GK　猿田遥己（18）←柏U-18☆
DF　中川　創（18）←柏U-18☆
DF　宮本駿晃（18）←柏U-18☆
MF　田中　陸（18）←柏U-18☆
 
退団　未発表
 
■FC東京
加入
MF　品田愛斗（18）←FC東京U-18☆
MF　平川　怜（17）←FC東京U-18※プロ契約済み
FW　矢島輝一（22）←中央大☆
FW　原　大智（18）←FC東京U-18☆
FW　久保建英（16）←FC東京U-18※プロ契約済み
 
退団
DF　徳永悠平（34）→長崎
MF　石川直宏（36）→引退
 
■川崎フロンターレ
加入
MF　可児壮隆（26）←FC今治※２
MF　守田英正（22）←流通経済大☆
MF　脇坂泰斗（22）←阪南大☆
　
退団　未発表
 
■横浜Ｆ・マリノス
加入
DF　生駒　仁（18）←鹿児島城西高☆
DF　西山大雅（18）←横浜ユース☆
MF　堀　研太（18）←横浜ユース☆
MF　山田康太（18）←横浜ユース☆
FW　町野修斗（18）←履正社高☆
 
退団　未発表
 
■ヴァンフォーレ甲府
加入
DF　入間川景太（18）←甲府U-18☆
MF　荒木　翔（22）←国士舘大☆
FW　太田修介（21）←日体大☆
 
退団
DF　土屋征夫（43）→未定
MF　石原克哉（39）→引退
MF　オリヴァー・ボザニッチ（28）→未定
 
■アルビレックス新潟
加入
DF　渡部泰基（18）←前橋育英高☆
MF　戸嶋祥郎（22）←筑波大☆
FW　渡辺新太（22）←流通経済大☆
　
退団
GK　稲田康志（32）→未定
MF　本間　勲（36）→引退
MF　成岡　翔（33）→未定
 
■清水エスパルス
加入
GK　新井栄聡（22）←流通経済大☆
DF　伊藤研太（18）←清水ユース☆
MF　滝　裕太（18）←清水ユース☆
MF　西村恭史（18）←興国高☆
FW　平墳　迅（18）←清水ユース☆
FW　髙橋大悟（18）←神村学園高☆
　
退団
MF　杉山浩太（32）→引退
 
■ジュビロ磐田
加入
MF　伊藤洋輝（18）←磐田U-18☆
FW　中野誠也（22）←筑波大☆
 
退団　未発表
 
■ガンバ大阪
加入
DF　山口竜弥（17）←東海大相模高☆
DF　松田　陸（18）←前橋育英高☆
MF　福田湧矢（18）←東福岡高☆
MF　芝本　蓮（18）←G大阪ユース☆
FW　白井陽斗（18）←G大阪ユース☆
 
退団
GK　藤ヶ谷陽介（36）→引退
 
■セレッソ大阪
加入
GK　永石拓海（21）←福岡大☆
FW　中島元彦（18）←C大阪U-18☆
FW　山田寛人（17）←C大阪U-18☆
　
退団　未発表
 
■ヴィッセル神戸
加入
DF　宮　大樹（21）←びわこ成蹊スポーツ大☆
MF　郷家友太（18）←青森山田高☆
FW　佐々木大樹（18）←神戸U-18☆
 
退団　未発表
 
■サンフレッチェ広島
加入
GK　大迫敬介（18）←広島ユース☆　※プロ契約済み
MF　川村拓夢（18）←広島ユース☆
MF　川井　歩（18）←広島ユース☆
 
退団
MF　ミキッチ（37）→未定
 
■サガン鳥栖
加入　未発表
退団　未発表

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