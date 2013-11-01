【Jリーグ最新移籍動向】甲府が今季加入の元豪州代表MFとの契約を更新せず…

J１のヴァンフォーレ甲府は11月30日、元オーストラリア代表のMFオリヴァー・ボザニッチと来季の契約を更新しないことを発表した。今季開幕直後の３月に加入したボザニッチは、リーグ戦では10試合に出場、０得点の結果にとどまっている。ルヴァンカップでは４試合に出場し、１ゴールをマークしたが、１シーズン限りで退団となった。



J２の松本山雅FCはDF那須川将大の退団を発表。今季は６試合の出場にとどまり、在籍３シーズンで松本を離れることとなった。



同じくJ２京都サンガF.C.は、韓国人MFハ・ソンミンの今季限りでの退団を発表している。ハ・ソンミンは主力として25試合に出場したが、在籍１シーズンでの退団となった。



またJ３では、福島ユナイテッドFCのDF杉野健斗、GK岡田大、MF金功青とガイナーレ鳥取のMF石神幸征がそれぞれ引退を発表している。



11月30日までのJ１・J２の移籍動向は以下の通り。



J１・J２移籍動向一覧

☆＝新人 ※１＝期限付き移籍 ※２＝レンタル復帰 ※３＝レンタル終了



J１

■北海道コンサドーレ札幌

加入

FW 藤村 怜（18）←札幌U-18☆



退団 未発表



■ベガルタ仙台

加入

DF 常田克人（20）←大分 ※２

FW ジャーメイン良（22）←流通経済大☆



退団 未発表



■鹿島アントラーズ

加入

GK 沖 悠哉（18）←鹿島ユース☆

MF 山口一真（21）←阪南大☆



退団 未発表



■浦和レッズ

加入

DF 橋岡大樹（18）←浦和ユース☆

MF 井澤春輝（18）←浦和ユース☆

MF 荻原拓也（18）←浦和ユース☆

MF 柴戸 海（22）←明治大☆



退団

MF 井澤春輝（18）→徳島※２ ※トップ昇格後期限付き移籍





■大宮アルディージャ

加入

MF 奥抜侃志（18）←大宮ユース

FW 佐相壱明（18）←昌平高



退団 未発表



■柏レイソル

加入

GK 猿田遥己（18）←柏U-18☆

DF 中川 創（18）←柏U-18☆

DF 宮本駿晃（18）←柏U-18☆

MF 田中 陸（18）←柏U-18☆



退団 未発表



■FC東京

加入

MF 品田愛斗（18）←FC東京U-18☆

MF 平川 怜（17）←FC東京U-18※プロ契約済み

FW 矢島輝一（22）←中央大☆

FW 原 大智（18）←FC東京U-18☆

FW 久保建英（16）←FC東京U-18※プロ契約済み



退団

DF 徳永悠平（34）→長崎

MF 石川直宏（36）→引退



■川崎フロンターレ

加入

MF 可児壮隆（26）←FC今治※２

MF 守田英正（22）←流通経済大☆

MF 脇坂泰斗（22）←阪南大☆



退団 未発表



■横浜Ｆ・マリノス

加入

DF 生駒 仁（18）←鹿児島城西高☆

DF 西山大雅（18）←横浜ユース☆

MF 堀 研太（18）←横浜ユース☆

MF 山田康太（18）←横浜ユース☆

FW 町野修斗（18）←履正社高☆



退団 未発表



■ヴァンフォーレ甲府

加入

DF 入間川景太（18）←甲府U-18☆

MF 荒木 翔（22）←国士舘大☆

FW 太田修介（21）←日体大☆



退団

DF 土屋征夫（43）→未定

MF 石原克哉（39）→引退

MF オリヴァー・ボザニッチ（28）→未定



■アルビレックス新潟

加入

DF 渡部泰基（18）←前橋育英高☆

MF 戸嶋祥郎（22）←筑波大☆

FW 渡辺新太（22）←流通経済大☆



退団

GK 稲田康志（32）→未定

MF 本間 勲（36）→引退

MF 成岡 翔（33）→未定



■清水エスパルス

加入

GK 新井栄聡（22）←流通経済大☆

DF 伊藤研太（18）←清水ユース☆

MF 滝 裕太（18）←清水ユース☆

MF 西村恭史（18）←興国高☆

FW 平墳 迅（18）←清水ユース☆

FW 髙橋大悟（18）←神村学園高☆



退団

MF 杉山浩太（32）→引退



■ジュビロ磐田

加入

MF 伊藤洋輝（18）←磐田U-18☆

FW 中野誠也（22）←筑波大☆



退団 未発表



■ガンバ大阪

加入

DF 山口竜弥（17）←東海大相模高☆

DF 松田 陸（18）←前橋育英高☆

MF 福田湧矢（18）←東福岡高☆

MF 芝本 蓮（18）←G大阪ユース☆

FW 白井陽斗（18）←G大阪ユース☆



退団

GK 藤ヶ谷陽介（36）→引退



■セレッソ大阪

加入

GK 永石拓海（21）←福岡大☆

FW 中島元彦（18）←C大阪U-18☆

FW 山田寛人（17）←C大阪U-18☆



退団 未発表



■ヴィッセル神戸

加入

DF 宮 大樹（21）←びわこ成蹊スポーツ大☆

MF 郷家友太（18）←青森山田高☆

FW 佐々木大樹（18）←神戸U-18☆



退団 未発表



■サンフレッチェ広島

加入

GK 大迫敬介（18）←広島ユース☆ ※プロ契約済み

MF 川村拓夢（18）←広島ユース☆

MF 川井 歩（18）←広島ユース☆



退団

MF ミキッチ（37）→未定



■サガン鳥栖

加入 未発表

退団 未発表