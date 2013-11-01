【Jリーグ最新移籍動向】甲府が今季加入の元豪州代表MFとの契約を更新せず…
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月30日
今季加入も10試合の出場にとどまる。
J２の松本山雅FCはDF那須川将大の退団を発表。今季は６試合の出場にとどまり、在籍３シーズンで松本を離れることとなった。
同じくJ２京都サンガF.C.は、韓国人MFハ・ソンミンの今季限りでの退団を発表している。ハ・ソンミンは主力として25試合に出場したが、在籍１シーズンでの退団となった。
またJ３では、福島ユナイテッドFCのDF杉野健斗、GK岡田大、MF金功青とガイナーレ鳥取のMF石神幸征がそれぞれ引退を発表している。
11月30日までのJ１・J２の移籍動向は以下の通り。
J１・J２移籍動向一覧
☆＝新人 ※１＝期限付き移籍 ※２＝レンタル復帰 ※３＝レンタル終了
J１
■北海道コンサドーレ札幌
加入
FW 藤村 怜（18）←札幌U-18☆
退団 未発表
■ベガルタ仙台
加入
DF 常田克人（20）←大分 ※２
FW ジャーメイン良（22）←流通経済大☆
退団 未発表
■鹿島アントラーズ
加入
GK 沖 悠哉（18）←鹿島ユース☆
MF 山口一真（21）←阪南大☆
退団 未発表
■浦和レッズ
加入
DF 橋岡大樹（18）←浦和ユース☆
MF 井澤春輝（18）←浦和ユース☆
MF 荻原拓也（18）←浦和ユース☆
MF 柴戸 海（22）←明治大☆
退団
MF 井澤春輝（18）→徳島※２ ※トップ昇格後期限付き移籍
■大宮アルディージャ
加入
MF 奥抜侃志（18）←大宮ユース
FW 佐相壱明（18）←昌平高
退団 未発表
■柏レイソル
加入
GK 猿田遥己（18）←柏U-18☆
DF 中川 創（18）←柏U-18☆
DF 宮本駿晃（18）←柏U-18☆
MF 田中 陸（18）←柏U-18☆
退団 未発表
■FC東京
加入
MF 品田愛斗（18）←FC東京U-18☆
MF 平川 怜（17）←FC東京U-18※プロ契約済み
FW 矢島輝一（22）←中央大☆
FW 原 大智（18）←FC東京U-18☆
FW 久保建英（16）←FC東京U-18※プロ契約済み
退団
DF 徳永悠平（34）→長崎
MF 石川直宏（36）→引退
■川崎フロンターレ
加入
MF 可児壮隆（26）←FC今治※２
MF 守田英正（22）←流通経済大☆
MF 脇坂泰斗（22）←阪南大☆
退団 未発表
■横浜Ｆ・マリノス
加入
DF 生駒 仁（18）←鹿児島城西高☆
DF 西山大雅（18）←横浜ユース☆
MF 堀 研太（18）←横浜ユース☆
MF 山田康太（18）←横浜ユース☆
FW 町野修斗（18）←履正社高☆
退団 未発表
■ヴァンフォーレ甲府
加入
DF 入間川景太（18）←甲府U-18☆
MF 荒木 翔（22）←国士舘大☆
FW 太田修介（21）←日体大☆
退団
DF 土屋征夫（43）→未定
MF 石原克哉（39）→引退
MF オリヴァー・ボザニッチ（28）→未定
■アルビレックス新潟
加入
DF 渡部泰基（18）←前橋育英高☆
MF 戸嶋祥郎（22）←筑波大☆
FW 渡辺新太（22）←流通経済大☆
退団
GK 稲田康志（32）→未定
MF 本間 勲（36）→引退
MF 成岡 翔（33）→未定
■清水エスパルス
加入
GK 新井栄聡（22）←流通経済大☆
DF 伊藤研太（18）←清水ユース☆
MF 滝 裕太（18）←清水ユース☆
MF 西村恭史（18）←興国高☆
FW 平墳 迅（18）←清水ユース☆
FW 髙橋大悟（18）←神村学園高☆
退団
MF 杉山浩太（32）→引退
■ジュビロ磐田
加入
MF 伊藤洋輝（18）←磐田U-18☆
FW 中野誠也（22）←筑波大☆
退団 未発表
■ガンバ大阪
加入
DF 山口竜弥（17）←東海大相模高☆
DF 松田 陸（18）←前橋育英高☆
MF 福田湧矢（18）←東福岡高☆
MF 芝本 蓮（18）←G大阪ユース☆
FW 白井陽斗（18）←G大阪ユース☆
退団
GK 藤ヶ谷陽介（36）→引退
■セレッソ大阪
加入
GK 永石拓海（21）←福岡大☆
FW 中島元彦（18）←C大阪U-18☆
FW 山田寛人（17）←C大阪U-18☆
退団 未発表
■ヴィッセル神戸
加入
DF 宮 大樹（21）←びわこ成蹊スポーツ大☆
MF 郷家友太（18）←青森山田高☆
FW 佐々木大樹（18）←神戸U-18☆
退団 未発表
■サンフレッチェ広島
加入
GK 大迫敬介（18）←広島ユース☆ ※プロ契約済み
MF 川村拓夢（18）←広島ユース☆
MF 川井 歩（18）←広島ユース☆
退団
MF ミキッチ（37）→未定
■サガン鳥栖
加入 未発表
退団 未発表
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