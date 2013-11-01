【J２採点】岡山１-１福岡｜互いに勝ち切れずドロー。福岡はプレーオフへ
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月21日
福岡は４位、岡山は13位に。
11月19日／16：03／シティライトスタジアム／9,894人
岡山 １-１ 福岡
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山=喜山（59分） 福岡＝ウェリントン（52分）
【採点理由】
両チームの選手が粘り強くタフに戦った中で、違いを見せて１得点を挙げたウェリントンをMOMに選出。互いに２列目の選手のアイディア、打開力には物足りなさが残った。
【チーム採点】
岡山 5.5
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
ウェリントン（福岡）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 ６
DF
19 片山瑛一 ６
39 篠原弘次郎 ６
14 喜山康平 ６
MF
２ 澤口雅彦 5.5
５ 渡邊一仁 ６
27 塚川孝輝 5.5
17 パク・ヒョンジン ６
FW
８ 石毛秀樹 5.5（73分OUT）
24 赤嶺真吾 5.5（53分OUT)
７ 伊藤大介 5.5（85分OUT)
交代出場
FW
18 オルシーニ 5.5（53分IN）
FW
30 豊川雄太 5.5（73分IN）
MF
10 大竹洋平 ―（85分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 ６
DF
３ 駒野友一 ６
18 亀川諒史 ６
19 堤 俊輔 ６
14 冨安健洋 ６
MF
６ ウォン・ドゥジェ ６
７ 三門雄大 ６（83分OUT）
33 山瀬功治 5.5
FW
17 ウェリントン 6.5
16 石津大介 5.5（65分OUT）
８ 松田 力 ６（73分OUT）
交代出場
FW
24 仲川輝人 ６（65分IN）
FW
11 坂田大輔 5.5（73分IN）
MF
10 城後 寿 ―（83分IN）
監督
井原正巳 5.5
Facebookでコメント
-
Jリーグ助っ人列伝 1993-2017
９月20日発売 ジーコからポドルスキまで──
過去25年間の歴代外国人選手
総勢1916人を一挙紹介！
オリジナルWCCFカード付き！
-
サッカーダイジェスト12月14日号
11月22日発売 Ｊ先取り移籍マーケット
注目株30人の去就大予測
クラブダイジェストは湘南！
-
ワールドサッカーダイジェスト 責任編集
９月８日発売 EUROPE SOCCER TODAY
シーズン開幕号
欧州選手名鑑の完全決定版！
-
ワールドサッカーダイジェスト Vol.496
11月16日発売 ロシア・ワールドカップ
出場国完全格付け
最新陣容＆充実度をチェック！
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載