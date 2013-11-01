【J２採点】岡山１-１福岡｜互いに勝ち切れずドロー。福岡はプレーオフへ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年11月21日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

福岡は４位、岡山は13位に。

J２リーグ・42節
11月19日／16：03／シティライトスタジアム／9,894人
岡山　１-１　福岡
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山=喜山（59分） 福岡＝ウェリントン（52分）
 
【採点理由】
両チームの選手が粘り強くタフに戦った中で、違いを見せて１得点を挙げたウェリントンをMOMに選出。互いに２列目の選手のアイディア、打開力には物足りなさが残った。
 
【チーム採点】
岡山　5.5
福岡　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
ウェリントン（福岡）
 
【岡山｜選手採点】 
GK
22　一森　純　６
 
DF
19　片山瑛一　６
39　篠原弘次郎　６
14　喜山康平　６

MF
２　澤口雅彦　5.5
５　渡邊一仁　６
27　塚川孝輝　5.5
17　パク・ヒョンジン　６
 
FW
８　石毛秀樹　5.5（73分OUT）
24　赤嶺真吾　5.5（53分OUT)
７　伊藤大介　5.5（85分OUT)

交代出場
FW
18　オルシーニ　5.5（53分IN）
 
FW
30　豊川雄太　5.5（73分IN）
 
MF
10　大竹洋平　―（85分IN）　

監督
長澤　徹　5.5
 
 
【福岡｜選手採点】
GK
23　杉山力裕　６
 
DF
３　駒野友一　６
18　亀川諒史　６
19　堤　俊輔　６
14　冨安健洋　６
 
MF
６　ウォン・ドゥジェ　６
７　三門雄大　６（83分OUT）
33　山瀬功治　5.5
 
FW
17　ウェリントン　6.5
16　石津大介　5.5（65分OUT）
８　松田　力　６（73分OUT）
 
交代出場
FW
24　仲川輝人　６（65分IN）
 
FW
11　坂田大輔　5.5（73分IN）
 
MF
10　城後　寿　―（83分IN）
 
監督
井原正巳　5.5
 
関連ワード
J2
岡山
福岡

Facebookでコメント

201711091956_1.jpg

サッカーダイジェストの最新号

  • 30183_ext_01_0.jpg定価：1300円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト Jリーグ助っ人列伝 1993-2017
    ９月20日発売     ジーコからポドルスキまで──
    過去25年間の歴代外国人選手
    総勢1916人を一挙紹介！
    オリジナルWCCFカード付き！     詳細はこちら

  • 32858_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト12月14日号
    11月22日発売     Ｊ先取り移籍マーケット
    注目株30人の去就大予測
    クラブダイジェストは湘南！     詳細はこちら

  • 29740_ext_01_0.jpg定価：1,300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト　　責任編集
    ９月８日発売     EUROPE SOCCER TODAY
    シーズン開幕号
    欧州選手名鑑の完全決定版！     詳細はこちら

  • 32623_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト Vol.496
    11月16日発売     ロシア・ワールドカップ
    出場国完全格付け
    最新陣容＆充実度をチェック！     詳細はこちら

  • 27686_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.21
    ７月12日発売     夏の決定版!!
    インターハイ選手名鑑
    男子出場全55チームを網羅
    1100選手の顔写真＆データ満載     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24