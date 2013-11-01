【J２採点】岡山１-１福岡｜互いに勝ち切れずドロー。福岡はプレーオフへ

J２リーグ・42節

11月19日／16：03／シティライトスタジアム／9,894人

岡山 １-１ 福岡

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／岡山=喜山（59分） 福岡＝ウェリントン（52分）



【採点理由】

両チームの選手が粘り強くタフに戦った中で、違いを見せて１得点を挙げたウェリントンをMOMに選出。互いに２列目の選手のアイディア、打開力には物足りなさが残った。



【チーム採点】

岡山 5.5

福岡 5.5



【MAN OF THE MATCH】

ウェリントン（福岡）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 ６



DF

19 片山瑛一 ６

39 篠原弘次郎 ６

14 喜山康平 ６



MF

２ 澤口雅彦 5.5

５ 渡邊一仁 ６

27 塚川孝輝 5.5

17 パク・ヒョンジン ６



FW

８ 石毛秀樹 5.5（73分OUT）

24 赤嶺真吾 5.5（53分OUT)

７ 伊藤大介 5.5（85分OUT)



交代出場

FW

18 オルシーニ 5.5（53分IN）



FW

30 豊川雄太 5.5（73分IN）



MF

10 大竹洋平 ―（85分IN）



監督

長澤 徹 5.5





【福岡｜選手採点】

GK

23 杉山力裕 ６



DF

３ 駒野友一 ６

18 亀川諒史 ６

19 堤 俊輔 ６

14 冨安健洋 ６



MF

６ ウォン・ドゥジェ ６

７ 三門雄大 ６（83分OUT）

33 山瀬功治 5.5



FW

17 ウェリントン 6.5

16 石津大介 5.5（65分OUT）

８ 松田 力 ６（73分OUT）



交代出場

FW

24 仲川輝人 ６（65分IN）



FW

11 坂田大輔 5.5（73分IN）



MF

10 城後 寿 ―（83分IN）



監督

井原正巳 5.5

