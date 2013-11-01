【J２採点】山形４-１岐阜｜雪の最終節は山形が４発快勝！ MOMは今季限りで退団の…
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月20日
岐阜は雪でパスを繋げず意気消沈。
山形 ４-１ 岐阜
前半 ２-１
後半 ２-０
得点者／山形＝栗山（17分）、茂木（36分）、鈴木雄②（55分、60分） 岐阜＝田中（１分）
【採点理由】
カラーボールが使われた雪の試合。今季限りで退団する石川を勝って送り出そうと奮起した山形が、岐阜を圧倒して４得点で快勝。岐阜は先制こそしたものの、山形の勢いに押され、雪でパスも繋げずに意気消沈した。
MOMは山形の石川。途中出場ながらも滑る雪のピッチにも冷静に対応し、軸足も安定しないピッチで鋭いコーナーキックからチャンスを量産。サポーターの目にもレジェンドの姿を焼き付けさせた。
【チーム採点】
山形 ７
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
石川竜也（山形）
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 6.5
DF
３ 栗山直樹 ７
５ 菅沼駿哉 6.5
６ 山田拓巳 6.5
27 高木利弥 6.5
MF
16 佐藤優平 6.5（54分OUT）
17 中村 駿 ７
20 茂木力也 7.5
FW
10 鈴木雄斗 7.5
11 阪野豊史 6.5（82分OUT）
25 汰木康也 ７（65分OUT）
交代出場
DF
13 石川竜也 7.5（54分IN）
FW
９ 瀬沼優司 6.5（65分IN）
FW
32 長沼洋一 ―（82分IN）
監督
木山隆之 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
５ 青木 翼 5.5
８ 野澤英之 ５
17 大本祐槻 4.5
26 磐瀬 剛 4.5
MF
10 庄司悦大 5.5
23 小野悠斗 5.5（58分OUT）
28 永島悠史 ５（HTOUT）
FW
７ 田中パウロ淳一 ６（58分OUT）
11 古橋亨梧 5.5
14 風間宏矢 5.5
交代出場
FW
24 難波宏明 ６（HTIN）
FW
19 薮内健人 5.5（58分IN）
MF
６ シシ―ニョ ６（58分IN）
監督
大木 武 5.5
取材・文：嶋 守生（フリーライター）
Facebookでコメント
-
セレッソ大阪 優勝記念号
11月９日発売 完全保存版
セレッソ大阪悲願の初タイトル！
ルヴァンカップ優勝記念号
特製ジャンボポスター付き！
-
サッカーダイジェスト11月23日号
11月９日発売 ACL決勝直前ガイド
浦和レッズ アジア制覇なるか!?
J1全18クラブ「３大補強ポイント」
クラブダイジェストは長崎！
-
ワールドサッカーダイジェスト 責任編集
９月８日発売 EUROPE SOCCER TODAY
シーズン開幕号
欧州選手名鑑の完全決定版！
-
ワールドサッカーダイジェスト Vol.496
11月16日発売 ロシア・ワールドカップ
出場国完全格付け
最新陣容＆充実度をチェック！
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載