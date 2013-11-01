【J２採点】山形４-１岐阜｜雪の最終節は山形が４発快勝！ MOMは今季限りで退団の…

カテゴリ：Jリーグ

嶋 守生

2017年11月20日

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岐阜は雪でパスを繋げず意気消沈。

11月19日／16:03／NDソフトスタジアム山形／5,748人
山形　４-１　岐阜
前半 ２-１
後半 ２-０
得点者／山形＝栗山（17分）、茂木（36分）、鈴木雄②（55分、60分）　岐阜＝田中（１分）
 
【採点理由】
　カラーボールが使われた雪の試合。今季限りで退団する石川を勝って送り出そうと奮起した山形が、岐阜を圧倒して４得点で快勝。岐阜は先制こそしたものの、山形の勢いに押され、雪でパスも繋げずに意気消沈した。
　MOMは山形の石川。途中出場ながらも滑る雪のピッチにも冷静に対応し、軸足も安定しないピッチで鋭いコーナーキックからチャンスを量産。サポーターの目にもレジェンドの姿を焼き付けさせた。
 
【チーム採点】
山形　７
岐阜　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
石川竜也（山形）
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　6.5
 
DF
３　栗山直樹　７
５　菅沼駿哉　6.5
６　山田拓巳　6.5
27　高木利弥　6.5
 
MF
16　佐藤優平　6.5（54分OUT）
17　中村　駿　７
20　茂木力也　7.5
 
FW
10　鈴木雄斗　7.5
11　阪野豊史　6.5（82分OUT）
25　汰木康也　７（65分OUT）
 
交代出場
DF
13　石川竜也　7.5（54分IN）
 
FW
９　瀬沼優司　6.5（65分IN）
 
FW
32　長沼洋一　―（82分IN）
 
監督
木山隆之　6.5
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　 5.5

DF
５　青木　翼　5.5
８　野澤英之　５
17　大本祐槻　4.5
26　磐瀬　剛　4.5

MF
10　庄司悦大　5.5
23　小野悠斗　5.5（58分OUT）
28　永島悠史　５（HTOUT）
 
FW
７　田中パウロ淳一　６（58分OUT）
11　古橋亨梧　5.5
14　風間宏矢　5.5

交代出場
FW
24　難波宏明　６（HTIN）
 
FW
19　薮内健人　5.5（58分IN）
 
MF
６　シシ―ニョ　６（58分IN）

監督
大木　武　5.5
 
取材・文：嶋　守生（フリーライター）
 
関連ワード
J2
山形
岐阜

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