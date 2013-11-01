【J２採点】山形４-１岐阜｜雪の最終節は山形が４発快勝！ MOMは今季限りで退団の…

11月19日／16:03／NDソフトスタジアム山形／5,748人

山形 ４-１ 岐阜

前半 ２-１

後半 ２-０

得点者／山形＝栗山（17分）、茂木（36分）、鈴木雄②（55分、60分） 岐阜＝田中（１分）



【採点理由】

カラーボールが使われた雪の試合。今季限りで退団する石川を勝って送り出そうと奮起した山形が、岐阜を圧倒して４得点で快勝。岐阜は先制こそしたものの、山形の勢いに押され、雪でパスも繋げずに意気消沈した。

MOMは山形の石川。途中出場ながらも滑る雪のピッチにも冷静に対応し、軸足も安定しないピッチで鋭いコーナーキックからチャンスを量産。サポーターの目にもレジェンドの姿を焼き付けさせた。



【チーム採点】

山形 ７

岐阜 5.5



【MAN OF THE MATCH】

石川竜也（山形）



【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 6.5



DF

３ 栗山直樹 ７

５ 菅沼駿哉 6.5

６ 山田拓巳 6.5

27 高木利弥 6.5



MF

16 佐藤優平 6.5（54分OUT）

17 中村 駿 ７

20 茂木力也 7.5



FW

10 鈴木雄斗 7.5

11 阪野豊史 6.5（82分OUT）

25 汰木康也 ７（65分OUT）



交代出場

DF

13 石川竜也 7.5（54分IN）



FW

９ 瀬沼優司 6.5（65分IN）



FW

32 長沼洋一 ―（82分IN）



監督

木山隆之 6.5





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

５ 青木 翼 5.5

８ 野澤英之 ５

17 大本祐槻 4.5

26 磐瀬 剛 4.5



MF

10 庄司悦大 5.5

23 小野悠斗 5.5（58分OUT）

28 永島悠史 ５（HTOUT）



FW

７ 田中パウロ淳一 ６（58分OUT）

11 古橋亨梧 5.5

14 風間宏矢 5.5



交代出場

FW

24 難波宏明 ６（HTIN）



FW

19 薮内健人 5.5（58分IN）



MF

６ シシ―ニョ ６（58分IN）



監督

大木 武 5.5



取材・文：嶋 守生（フリーライター）

