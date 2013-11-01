【日本代表】ブラジル戦のスタメン発表！　長友が代表100試合を達成！

カテゴリ：日本代表

広島由寛（サッカーダイジェスト）

2017年11月10日

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長谷部、大迫、原口が先発。

サッカー王国を相手にハリルジャパンは意地を見せられるか。

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　日本代表対ブラジル代表の両チームのスタメンが発表された。
 
　メンバーは以下のとおり。
 
■日本代表■
GK
１　川島永嗣
 
DF
５　長友佑都
19　酒井宏樹
20　槙野智章
22　吉田麻也
 
MF
２　井手口陽介
16　山口　蛍
17　長谷部誠
 
FW　
11　久保裕也
８　原口元気
15　大迫勇也
 
■ブラジル代表■
GK
１　アリソン
 
DF
４　ジェメルソン
12　マルセロ
14　チアゴ・シウバ
22　ダニーロ
 
MF
５　カゼミーロ
17　フェルナンジーニョ
18　ジウリアーノ
 
FW
９　ガブリエウ・ジェズス
10　ネイマール
19　ウィリアン
 
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