【日本代表】ブラジル戦のスタメン発表！ 長友が代表100試合を達成！
カテゴリ：日本代表
2017年11月10日
長谷部、大迫、原口が先発。
メンバーは以下のとおり。
■日本代表■
GK
１ 川島永嗣
DF
５ 長友佑都
19 酒井宏樹
20 槙野智章
22 吉田麻也
MF
２ 井手口陽介
16 山口 蛍
17 長谷部誠
FW
11 久保裕也
８ 原口元気
15 大迫勇也
■ブラジル代表■
GK
１ アリソン
DF
４ ジェメルソン
12 マルセロ
14 チアゴ・シウバ
22 ダニーロ
MF
５ カゼミーロ
17 フェルナンジーニョ
18 ジウリアーノ
FW
９ ガブリエウ・ジェズス
10 ネイマール
19 ウィリアン
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