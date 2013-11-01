【日本代表】ブラジル戦のスタメン発表！　長友が代表100試合を達成！

日本代表対ブラジル代表の両チームのスタメンが発表された。



メンバーは以下のとおり。



■日本代表■

GK

１ 川島永嗣



DF

５ 長友佑都

19 酒井宏樹

20 槙野智章

22 吉田麻也



MF

２ 井手口陽介

16 山口 蛍

17 長谷部誠



FW

11 久保裕也

８ 原口元気

15 大迫勇也



■ブラジル代表■

GK

１ アリソン



DF

４ ジェメルソン

12 マルセロ

14 チアゴ・シウバ

22 ダニーロ



MF

５ カゼミーロ

17 フェルナンジーニョ

18 ジウリアーノ



FW

９ ガブリエウ・ジェズス

10 ネイマール

19 ウィリアン

