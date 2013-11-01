【J２採点】金沢１-１岐阜｜岐阜の守護神が好守で勝点１獲得に貢献
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月09日
両チームとも持ち味を発揮したが…。
11月5日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,567人
金沢 １-１ 岐阜
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／金沢＝佐藤（19分） 岐阜＝風間（32分）
【採点理由】
じっくり攻撃を組み立てる岐阜、ショートカウンターの金沢と、両チームがそれぞれの良さを見せ、そして消し合った試合。後半に１対１の決定機を防いだ岐阜の守護神ビクトルをMOMに選出した。
【チーム採点】
金沢 5.5
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
ビクトル（岐阜）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 5.5
３ 作田裕次 ５
39 庄司朋乃也 ５
45 沼田圭悟 ５
MF
14 金子昌広 5.5（60分OUT）
５ 太田康介 5.5
６ 大橋尚志 5.5
10 中美慶哉 5.5
FW
９ 佐藤洸一 ６（76分OUT）
11 杉浦恭平 5.5（HTOUT）
交代出場
FW
30 山﨑雅人 5.5（HT IN）
MF
15 宮崎幾笑 5.5（60分IN）
FW
19 垣田裕暉 ―（76分IN）
監督
柳下正明 5.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 5.5
２ 阿部正紀 ５
５ 青木 翼 ５
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 ５
10 庄司悦大 5.5
23 小野悠斗 ５
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（59分OUT）
14 風間宏矢 ６（75分OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
FW
19 薮内健人 5.5（59分IN）
FW
24 難波宏明 ―（75分IN）
監督
大木 武 5.5
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