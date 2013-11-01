【J２採点】金沢１-１岐阜｜岐阜の守護神が好守で勝点１獲得に貢献

J２リーグ・40節

11月5日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,567人

金沢 １-１ 岐阜

前半 １-１

後半 ０-０

得点者／金沢＝佐藤（19分） 岐阜＝風間（32分）



【採点理由】

じっくり攻撃を組み立てる岐阜、ショートカウンターの金沢と、両チームがそれぞれの良さを見せ、そして消し合った試合。後半に１対１の決定機を防いだ岐阜の守護神ビクトルをMOMに選出した。



【チーム採点】

金沢 5.5

愛媛 5.5



【MAN OF THE MATCH】

ビクトル（岐阜）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

28 石田崚真 5.5

３ 作田裕次 ５

39 庄司朋乃也 ５

45 沼田圭悟 ５



MF

14 金子昌広 5.5（60分OUT）

５ 太田康介 5.5

６ 大橋尚志 5.5

10 中美慶哉 5.5



FW

９ 佐藤洸一 ６（76分OUT）

11 杉浦恭平 5.5（HTOUT）



交代出場

FW

30 山﨑雅人 5.5（HT IN）



MF

15 宮崎幾笑 5.5（60分IN）



FW

19 垣田裕暉 ―（76分IN）



監督

柳下正明 5.5





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

17 大本祐槻 5.5

２ 阿部正紀 ５

５ 青木 翼 ５

16 福村貴幸 ６



MF

28 永島悠史 ５

10 庄司悦大 5.5

23 小野悠斗 ５



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（59分OUT）

14 風間宏矢 ６（75分OUT）

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

FW

19 薮内健人 5.5（59分IN）



FW

24 難波宏明 ―（75分IN）



監督

大木 武 5.5