【J２採点】金沢１-１岐阜｜岐阜の守護神が好守で勝点１獲得に貢献

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年11月09日

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両チームとも持ち味を発揮したが…。

J２リーグ・40節
11月5日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,567人
金沢　１-１　岐阜
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／金沢＝佐藤（19分）　岐阜＝風間（32分）
 
【採点理由】
じっくり攻撃を組み立てる岐阜、ショートカウンターの金沢と、両チームがそれぞれの良さを見せ、そして消し合った試合。後半に１対１の決定機を防いだ岐阜の守護神ビクトルをMOMに選出した。
 
【チーム採点】
金沢　5.5
愛媛　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
ビクトル（岐阜）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
28  石田崚真  5.5　
３　作田裕次　５
39　庄司朋乃也　５
45　沼田圭悟　５
 
MF
14　金子昌広　5.5（60分OUT）
５　太田康介　5.5
６　大橋尚志　5.5
10　中美慶哉　5.5
 
FW
９　佐藤洸一　６（76分OUT）
11　杉浦恭平　5.5（HTOUT）
 
交代出場
FW
30  山﨑雅人　5.5（HT IN）
 
MF
15　宮崎幾笑　5.5（60分IN）
 
FW
19  垣田裕暉　―（76分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　６
 
DF
17　大本祐槻　　5.5
２　阿部正紀　５
５　青木　翼　　５
16  福村貴幸  ６
 
MF
28　永島悠史　５
10　庄司悦大　5.5
23　小野悠斗　５
 
FW
７　田中パウロ淳一　5.5（59分OUT）　
14　風間宏矢　６（75分OUT）
11  古橋亨梧  5.5
 
交代出場
FW
19　薮内健人　5.5（59分IN）
 
FW
24  難波宏明　―（75分IN）
 
監督
大木　武　5.5
関連ワード
J2
岐阜
金沢

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