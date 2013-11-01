香川の10番は乾、本田の４番は…欧州遠征に挑むハリルジャパンが背番号を発表！

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェスト編集部

2017年11月08日

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初招集の長澤は25番、森岡は14番、興梠は13番。

欧州遠征に挑むハリルジャパンが背番号を発表。約２年ぶりに復帰した興梠は13番に。（C）SOCCER DIGEST

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　日本協会は11月７日、同10日のブラジル戦、同14日のベルギー戦に挑む日本代表の背番号を発表。今回落選した香川真司の10番、本田圭佑の４番はそれぞれ、乾貴士と車屋慎太郎が付けることとなった。
 
　25選手の背番号は以下のとおり。
 
GK
１　川島永嗣（メス＝FRA）
12　西川周作（浦和）
23　東口順昭（G大阪）
 
DF
３　昌子　源（鹿島）
４　車屋紳太郎（川崎）
５　長友佑都（インテル）
19　酒井宏樹（マルセイユ＝FRA）
20　槙野智章（浦和）
21　酒井高徳（ハンブルク＝GER）
22　吉田麻也（サウサンプトン＝ENG）
24　三浦弦太（G大阪）
 
MF
２　井手口陽介（G大阪）
６　遠藤　航（浦和）
７　倉田　秋（G大阪）
14　森岡亮太（ワースラント・ベフェレン＝BEL）
16　山口　蛍（C大阪）
17　長谷部誠（フランクフルト＝GER）
25　長澤和輝（浦和）
 
FW
８　原口元気（ヘルタ・ベルリン＝GER）
９　杉本健勇（C大阪）
10　乾　貴士（エイバル＝ESP
11　久保裕也（ヘント＝BEL）
13　興梠慎三（浦和）
15　大迫勇也（ケルン＝GER）
18　浅野拓磨（シュツットガルト＝GER）

【日本代表PHOTO】ブラジル・ベルギー戦へ向けた招集メンバー25人
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