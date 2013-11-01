香川の10番は乾、本田の４番は…欧州遠征に挑むハリルジャパンが背番号を発表！
カテゴリ：日本代表
2017年11月08日
初招集の長澤は25番、森岡は14番、興梠は13番。
25選手の背番号は以下のとおり。
GK
１ 川島永嗣（メス＝FRA）
12 西川周作（浦和）
23 東口順昭（G大阪）
DF
３ 昌子 源（鹿島）
４ 車屋紳太郎（川崎）
５ 長友佑都（インテル）
19 酒井宏樹（マルセイユ＝FRA）
20 槙野智章（浦和）
21 酒井高徳（ハンブルク＝GER）
22 吉田麻也（サウサンプトン＝ENG）
24 三浦弦太（G大阪）
MF
２ 井手口陽介（G大阪）
６ 遠藤 航（浦和）
７ 倉田 秋（G大阪）
14 森岡亮太（ワースラント・ベフェレン＝BEL）
16 山口 蛍（C大阪）
17 長谷部誠（フランクフルト＝GER）
25 長澤和輝（浦和）
FW
８ 原口元気（ヘルタ・ベルリン＝GER）
９ 杉本健勇（C大阪）
10 乾 貴士（エイバル＝ESP
11 久保裕也（ヘント＝BEL）
13 興梠慎三（浦和）
15 大迫勇也（ケルン＝GER）
18 浅野拓磨（シュツットガルト＝GER）
【日本代表PHOTO】ブラジル・ベルギー戦へ向けた招集メンバー25人
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