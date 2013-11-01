香川の10番は乾、本田の４番は…欧州遠征に挑むハリルジャパンが背番号を発表！

日本協会は11月７日、同10日のブラジル戦、同14日のベルギー戦に挑む日本代表の背番号を発表。今回落選した香川真司の10番、本田圭佑の４番はそれぞれ、乾貴士と車屋慎太郎が付けることとなった。25選手の背番号は以下のとおり。GK１ 川島永嗣（メス＝FRA）12 西川周作（浦和）23 東口順昭（G大阪）DF３ 昌子 源（鹿島）４ 車屋紳太郎（川崎）５ 長友佑都（インテル）19 酒井宏樹（マルセイユ＝FRA）20 槙野智章（浦和）21 酒井高徳（ハンブルク＝GER）22 吉田麻也（サウサンプトン＝ENG）24 三浦弦太（G大阪）MF２ 井手口陽介（G大阪）６ 遠藤 航（浦和）７ 倉田 秋（G大阪）14 森岡亮太（ワースラント・ベフェレン＝BEL）16 山口 蛍（C大阪）17 長谷部誠（フランクフルト＝GER）25 長澤和輝（浦和）FW８ 原口元気（ヘルタ・ベルリン＝GER）９ 杉本健勇（C大阪）10 乾 貴士（エイバル＝ESP11 久保裕也（ヘント＝BEL）13 興梠慎三（浦和）15 大迫勇也（ケルン＝GER）18 浅野拓磨（シュツットガルト＝GER）