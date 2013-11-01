【選手権予選】日曜日の結果を速報！ あなたの出身県はどこが代表校に？

カテゴリ：高校・ユース・その他

高校サッカーダイジェスト編集部

2017年11月05日

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岩手、富山、福井、宮崎で代表校が続々決定！

遠野は盛岡商とのライバル対決を制し、５年連続の選手権出場を決めた。写真：松尾祐希（サッカーダイジェストWEB編集部）

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　強豪校が順当に勝ち、本大会に名乗りを上げた。

　11月５日日曜日、全国高校サッカー選手権の予選決勝が各地で行なわれ、新たに４校が出場権を手にした。

　富山決勝は徳島ヴォルティス入団内定のFW坪井清志郎を擁する富山一が凱歌を上げた。県下のライバル・水橋に対し、前半こそ無得点で終えるも、後半に攻撃陣が爆発。４分に坪井がネットを揺らすと、その後も効率よくゴールを重ね、３－０の快勝を飾った。３年連続の本大会行きだ。

　福井決勝では北陸が福井工大福井を２－０で撃破。宮崎決勝は、日章学園が準決勝の鵬翔戦を不戦勝で勝ち上がった都城工を３－０で破り、出場権を手にしている。

　そして、激戦になったのが岩手決勝だ。遠野と盛岡商のライバル対決は序盤から白熱した。前半12分に盛岡商の添田裕也にゴールで先行するも、38分に遠野は阿部亮太の一撃で同点に追いつき、その直後にふたたび引き離される目まぐるしい展開。後半も一進一退の攻防が続き、遠野は24分に立花健斗のゴールで試合を振り出しに戻した。80分では決着がつかず、激闘は延長戦に突入。そして迎えた延長後半２分、立花が左足でネットを揺らし、遠野が全国への切符を掴んだ。

　来週末は長崎や鹿児島などで予選決勝が開催される。

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　都道府県別の決勝日程及び代表校は以下の通り。（11月５日現在）
 
【北海道・東北】
北海道：旭川実（２年連続６回目）
★青　森：青森山田（21年連続23回目）
岩　手：遠野（５年連続27回目）
★秋　田：秋田商（３年連続43回目）
宮　城：仙台育英（５年ぶり32回目）
★山　形：羽黒（６年ぶり６回目）
福　島：尚志（４年連続９回目）
 
【関東】
★茨　城：11月19日（日）
★栃　木：矢板中央（２年ぶり８回目）
★群　馬：11月23日（木・祝）
★千　葉：11月23日（木・祝）
★埼　玉：11月19日（日）
★東京Ａ：11月11日（土）
★東京Ｂ：11月11日（土）
★神奈川：12月３日（日）
★山　梨：11月18日（土）
 <準決勝>帝京三ｖｓ韮崎、日本航空ｖｓ山梨学院

【北信越・東海】
長　野：上田西（12年ぶり２回目）
★新　潟：11月12日（日）
<準決勝>日本文理ｖｓ新潟明訓、帝京長岡ｖｓ開志学園JSC
富　山：富山一（３年連続28回目）
★石　川：星稜（２年ぶり27回目）
福　井：北陸（２年連続５回目）
★静　岡：11月18日（土）
★愛　知：11月18日（土）
★岐　阜：11月11日（土）
★三　重：11月11日（土）／三重ｖｓ四日市中央工

【近畿】
★滋　賀：11月18日（土）
★京　都：11月18日（土）
★奈　良：11月18日（土）
★和歌山：11月18日（土）
★大　阪：11月11日（土）
<準決勝>東海大仰星ｖｓ履正社、大阪桐蔭ｖｓ近大附
★兵　庫：11月12日（日）
<準決勝>関西学院ｖｓ三田、神戸弘陵ｖｓ滝川二
 
【中国・四国】
★鳥　取：米子北（８年連続13回目）
★島　根：11月11日（土）
★岡　山：作陽（３年ぶり23回目）
★広　島：11月19日（日）
★山　口：11月18日（土）
★香　川：11月11日（土）／四国学院大香川西ｖｓ高松商
★徳　島：11月12日（日）
★愛　媛：11月11日（土）
★高　知：11月12日（日）
 
【九州】
★福　岡：11月23日（木・祝）
★佐　賀：11月11日（土）
<準決勝>佐賀東ｖｓ龍谷、佐賀商ｖｓ佐賀学園
★長　崎：11月12日（日）／長崎総科大附ｖｓ長崎日大
★大　分：11月12日（日）／大分西ｖｓ鶴崎工
★熊　本：11月19日（日）
宮　崎：日章学園（２年ぶり13回目）
★鹿児島：11月12日（日）
★沖　縄：11月11日（土）／浦添ｖｓ宜野湾

※日程は変更になる場合があります
 
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