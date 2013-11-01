【選手権予選】日曜日の結果を速報！ あなたの出身県はどこが代表校に？

強豪校が順当に勝ち、本大会に名乗りを上げた。11月５日日曜日、全国高校サッカー選手権の予選決勝が各地で行なわれ、新たに４校が出場権を手にした。富山決勝は徳島ヴォルティス入団内定のFW坪井清志郎を擁する富山一が凱歌を上げた。県下のライバル・水橋に対し、前半こそ無得点で終えるも、後半に攻撃陣が爆発。４分に坪井がネットを揺らすと、その後も効率よくゴールを重ね、３－０の快勝を飾った。３年連続の本大会行きだ。福井決勝では北陸が福井工大福井を２－０で撃破。宮崎決勝は、日章学園が準決勝の鵬翔戦を不戦勝で勝ち上がった都城工を３－０で破り、出場権を手にしている。そして、激戦になったのが岩手決勝だ。遠野と盛岡商のライバル対決は序盤から白熱した。前半12分に盛岡商の添田裕也にゴールで先行するも、38分に遠野は阿部亮太の一撃で同点に追いつき、その直後にふたたび引き離される目まぐるしい展開。後半も一進一退の攻防が続き、遠野は24分に立花健斗のゴールで試合を振り出しに戻した。80分では決着がつかず、激闘は延長戦に突入。そして迎えた延長後半２分、立花が左足でネットを揺らし、遠野が全国への切符を掴んだ。来週末は長崎や鹿児島などで予選決勝が開催される。都道府県別の決勝日程及び代表校は以下の通り。（11月５日現在）★茨 城：11月19日（日）★栃 木：★群 馬：11月23日（木・祝）★千 葉：11月23日（木・祝）★埼 玉：11月19日（日）★東京Ａ：11月11日（土）★東京Ｂ：11月11日（土）★神奈川：12月３日（日）★山 梨：11月18日（土）<準決勝>帝京三ｖｓ韮崎、日本航空ｖｓ山梨学院★新 潟：11月12日（日）<準決勝>日本文理ｖｓ新潟明訓、帝京長岡ｖｓ開志学園JSC★静 岡：11月18日（土）★愛 知：11月18日（土）★岐 阜：11月11日（土）★三 重：11月11日（土）／三重ｖｓ四日市中央工★滋 賀：11月18日（土）★京 都：11月18日（土）★奈 良：11月18日（土）★和歌山：11月18日（土）★大 阪：11月11日（土）<準決勝>東海大仰星ｖｓ履正社、大阪桐蔭ｖｓ近大附★兵 庫：11月12日（日）<準決勝>関西学院ｖｓ三田、神戸弘陵ｖｓ滝川二★島 根：11月11日（土）★広 島：11月19日（日）★山 口：11月18日（土）★香 川：11月11日（土）／四国学院大香川西ｖｓ高松商★徳 島：11月12日（日）★愛 媛：11月11日（土）★高 知：11月12日（日）★福 岡：11月23日（木・祝）★佐 賀：11月11日（土）<準決勝>佐賀東ｖｓ龍谷、佐賀商ｖｓ佐賀学園★長 崎：11月12日（日）／長崎総科大附ｖｓ長崎日大★大 分：11月12日（日）／大分西ｖｓ鶴崎工★熊 本：11月19日（日）★鹿児島：11月12日（日）★沖 縄：11月11日（土）／浦添ｖｓ宜野湾※日程は変更になる場合があります