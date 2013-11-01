【J２採点】山口０-１金沢｜MOMは決勝点の垣田！ 山口は守備陣が耐えていたが…

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2017年10月30日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

金沢は18位、山口は21位に。

J２リーグ・39節
10月29日／15:03／維新百年記念公園陸上競技場／4,823人
山口　０-１　金沢
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／山口＝なし　金沢＝垣田（90＋２分）
 
【採点理由】
短い出場時間ながら期待に応え、ヘディングで決勝点をしずめた垣田がMOM。石田のクロスもピンポイントに入った。山口は守備陣が耐えていたが、決定力を欠き、低調な評価となった。
 
【チーム採点】
山口　５
金沢　６
 
【MAN OF THE MATCH】
垣田裕暉（金沢）
 
【山口｜選手採点】
GK
１　村上昌謙　5.5
 
DF
３　渡辺広大　６
19　星　雄次　5.5（77分OUT）
21　廣木雄磨　5.5
30　アベル・ルシアッティ　5.5
 
MF
５　佐藤健太郎　5.5（83分OUT）
８　小野瀬康介　5.5
11　鳥養祐矢　5.5
40　小塚和季　5.5
 
FW
９　岸田和人　5.5
28　レオナルド・ラモス　5.5（72分OUT）
 
交代出場
FW
27　大石治寿　5.5（72分IN）
 
MF
17　加藤大樹　―（77分IN）
 
MF
14　髙柳一誠　―（83分IN）
 
監督
カルロス・マジョール　5.5

 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
28　石田崚真　6.5
39　庄司朋乃也　６
３　作田裕次　６
45　沼田圭悟　６
 
MF
14　金子昌広　5.5（62分OUT）
４　小柳達司　5.5
６　大橋尚志　5.5
10　中美慶哉　６
 
FW
９　佐藤洸一　６（84分OUT）
11　杉浦恭平　６（72分OUT）
 
交代出場
MF
15　宮崎幾笑　６（62分IN）
 
FW
30　山﨑雅人　６（72分IN）
 
FW
19　垣田裕暉　6.5（84分IN）
 
監督
柳下正明　６
 
取材・文：上田真之介（フリーライター）
 
関連ワード
J2
山口
金沢

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 30183_ext_01_0.jpg定価：1300円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト Jリーグ助っ人列伝 1993-2017
    ９月20日発売     ジーコからポドルスキまで──
    過去25年間の歴代外国人選手
    総勢1916人を一挙紹介！
    オリジナルWCCFカード付き！     詳細はこちら

  • 31657_ext_01_0.jpg定価：700円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト11月９日号
    10月26日発売     ルヴァンカップ
    FINAL大展望
    クラブダイジェストは福岡！
    WCCF特製カード付き！     詳細はこちら

  • 29740_ext_01_0.jpg定価：1,300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト　　責任編集
    ９月８日発売     EUROPE SOCCER TODAY
    シーズン開幕号
    欧州選手名鑑の完全決定版！     詳細はこちら

  • 31494_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストVol.494
    10月19日発売     ポジション別
    「タレントランキング」
    近未来のアンカーも厳選！     詳細はこちら

  • 27686_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.21
    ７月12日発売     夏の決定版!!
    インターハイ選手名鑑
    男子出場全55チームを網羅
    1100選手の顔写真＆データ満載     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24