【J２採点】山口０-１金沢｜MOMは決勝点の垣田！ 山口は守備陣が耐えていたが…
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月30日
金沢は18位、山口は21位に。
10月29日／15:03／維新百年記念公園陸上競技場／4,823人
山口 ０-１ 金沢
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／山口＝なし 金沢＝垣田（90＋２分）
【採点理由】
短い出場時間ながら期待に応え、ヘディングで決勝点をしずめた垣田がMOM。石田のクロスもピンポイントに入った。山口は守備陣が耐えていたが、決定力を欠き、低調な評価となった。
【チーム採点】
山口 ５
金沢 ６
【MAN OF THE MATCH】
垣田裕暉（金沢）
【山口｜選手採点】
GK
１ 村上昌謙 5.5
DF
３ 渡辺広大 ６
19 星 雄次 5.5（77分OUT）
21 廣木雄磨 5.5
30 アベル・ルシアッティ 5.5
MF
５ 佐藤健太郎 5.5（83分OUT）
８ 小野瀬康介 5.5
11 鳥養祐矢 5.5
40 小塚和季 5.5
FW
９ 岸田和人 5.5
28 レオナルド・ラモス 5.5（72分OUT）
交代出場
FW
27 大石治寿 5.5（72分IN）
MF
17 加藤大樹 ―（77分IN）
MF
14 髙柳一誠 ―（83分IN）
監督
カルロス・マジョール 5.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 6.5
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田裕次 ６
45 沼田圭悟 ６
MF
14 金子昌広 5.5（62分OUT）
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5
10 中美慶哉 ６
FW
９ 佐藤洸一 ６（84分OUT）
11 杉浦恭平 ６（72分OUT）
交代出場
MF
15 宮崎幾笑 ６（62分IN）
FW
30 山﨑雅人 ６（72分IN）
FW
19 垣田裕暉 6.5（84分IN）
監督
柳下正明 ６
取材・文：上田真之介（フリーライター）
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