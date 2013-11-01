【J２採点】山口０-１金沢｜MOMは決勝点の垣田！ 山口は守備陣が耐えていたが…

J２リーグ・39節

10月29日／15:03／維新百年記念公園陸上競技場／4,823人

山口 ０-１ 金沢

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／山口＝なし 金沢＝垣田（90＋２分）



【採点理由】

短い出場時間ながら期待に応え、ヘディングで決勝点をしずめた垣田がMOM。石田のクロスもピンポイントに入った。山口は守備陣が耐えていたが、決定力を欠き、低調な評価となった。



【チーム採点】

山口 ５

金沢 ６



【MAN OF THE MATCH】

垣田裕暉（金沢）



【山口｜選手採点】

GK

１ 村上昌謙 5.5



DF

３ 渡辺広大 ６

19 星 雄次 5.5（77分OUT）

21 廣木雄磨 5.5

30 アベル・ルシアッティ 5.5



MF

５ 佐藤健太郎 5.5（83分OUT）

８ 小野瀬康介 5.5

11 鳥養祐矢 5.5

40 小塚和季 5.5



FW

９ 岸田和人 5.5

28 レオナルド・ラモス 5.5（72分OUT）



交代出場

FW

27 大石治寿 5.5（72分IN）



MF

17 加藤大樹 ―（77分IN）



MF

14 髙柳一誠 ―（83分IN）



監督

カルロス・マジョール 5.5





【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

28 石田崚真 6.5

39 庄司朋乃也 ６

３ 作田裕次 ６

45 沼田圭悟 ６



MF

14 金子昌広 5.5（62分OUT）

４ 小柳達司 5.5

６ 大橋尚志 5.5

10 中美慶哉 ６



FW

９ 佐藤洸一 ６（84分OUT）

11 杉浦恭平 ６（72分OUT）



交代出場

MF

15 宮崎幾笑 ６（62分IN）



FW

30 山﨑雅人 ６（72分IN）



FW

19 垣田裕暉 6.5（84分IN）



監督

柳下正明 ６



取材・文：上田真之介（フリーライター）

