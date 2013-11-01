【J２採点】大分１-２千葉｜勝利の千葉は、昇格プレーオフ出場の可能性を残す
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月30日
為田が２得点に絡む活躍で古巣に恩返し。
10月28日／14：04／大分銀行ドーム／7,356人
大分 １-２ 千葉
前半 ０-０
後半 １-２
得点者／大分＝後藤（85分）千葉＝ラリベイ（53分）、船山（68分）
【採点理由】
お互いに攻撃的な戦い方を標榜するなか、多くの決定機を作った攻撃陣を評価。後半からの出場で２得点に絡んだ千葉の為田を最高点とした。
【チーム採点】
大分 ６
千葉 ６
【MAN OF THE MATCH】
為田大貴（千葉）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
５ 鈴木義宜 ５
４ 竹内 彬 5.5（73分OUT）
６ 福森直也 5.5
MF
14 岸田翔平 ５（73分OUT）
48 川西翔太 ６
33 鈴木 惇 ６
７ 松本 怜 5.5
FW
９ 後藤優介 6.5
20 小手川宏基 5.5（90分OUT）
18 伊佐耕平 ６
交代出場
DF
29 岩田智輝 5.5（73分IN）
MF
10 シキーニョ 5.5（73分IN）
FW
30 吉平 翼 ―（90分IN）
監督
片野坂知宏 5.5
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 5.5
DF
30 溝渕雄志 5.5
３ 近藤直也 ６
37 キム・ボムヨン 5.5
28 乾 貴哉 5.5
MF
７ 佐藤勇人 5.5
18 矢田 旭 5.5
10 町田也真人 ６（90分OUT）
FW
11 船山貴之 ６（81分OUT）
８ 清武功暉 5.5（HTOUT）
９ ラリベイ ６
交代出場
MF
13 為田大貴 6.5（HTIN）
MF
15 熊谷アンドリュー ―（81分IN）
DF
17 大久保裕樹 ―（90分IN）
監督
ファン・エスナイデル ６
Facebookでコメント
-
Jリーグ助っ人列伝 1993-2017
９月20日発売 ジーコからポドルスキまで──
過去25年間の歴代外国人選手
総勢1916人を一挙紹介！
オリジナルWCCFカード付き！
-
サッカーダイジェスト11月９日号
10月26日発売 ルヴァンカップ
FINAL大展望
クラブダイジェストは福岡！
WCCF特製カード付き！
-
ワールドサッカーダイジェスト 責任編集
９月８日発売 EUROPE SOCCER TODAY
シーズン開幕号
欧州選手名鑑の完全決定版！
-
ワールドサッカーダイジェストVol.494
10月19日発売 ポジション別
「タレントランキング」
近未来のアンカーも厳選！
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載