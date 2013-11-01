【J２採点】大分１-２千葉｜勝利の千葉は、昇格プレーオフ出場の可能性を残す

J２リーグ・39節

10月28日／14：04／大分銀行ドーム／7,356人

大分 １-２ 千葉

前半 ０-０

後半 １-２

得点者／大分＝後藤（85分）千葉＝ラリベイ（53分）、船山（68分）



【採点理由】

お互いに攻撃的な戦い方を標榜するなか、多くの決定機を作った攻撃陣を評価。後半からの出場で２得点に絡んだ千葉の為田を最高点とした。



【チーム採点】

大分 ６

千葉 ６



【MAN OF THE MATCH】

為田大貴（千葉）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 5.5



DF

５ 鈴木義宜 ５

４ 竹内 彬 5.5（73分OUT）

６ 福森直也 5.5



MF

14 岸田翔平 ５（73分OUT）

48 川西翔太 ６

33 鈴木 惇 ６

７ 松本 怜 5.5



FW

９ 後藤優介 6.5

20 小手川宏基 5.5（90分OUT）

18 伊佐耕平 ６



交代出場

DF

29 岩田智輝 5.5（73分IN）



MF

10 シキーニョ 5.5（73分IN）



FW

30 吉平 翼 ―（90分IN）



監督

片野坂知宏 5.5





【千葉｜選手採点】

GK

23 佐藤優也 5.5



DF

30 溝渕雄志 5.5

３ 近藤直也 ６

37 キム・ボムヨン 5.5

28 乾 貴哉 5.5



MF

７ 佐藤勇人 5.5

18 矢田 旭 5.5

10 町田也真人 ６（90分OUT）



FW

11 船山貴之 ６（81分OUT）

８ 清武功暉 5.5（HTOUT）

９ ラリベイ ６



交代出場

MF

13 為田大貴 6.5（HTIN）



MF

15 熊谷アンドリュー ―（81分IN）



DF

17 大久保裕樹 ―（90分IN）



監督

ファン・エスナイデル ６