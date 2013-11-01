【J２採点】大分１-２千葉｜勝利の千葉は、昇格プレーオフ出場の可能性を残す

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年10月30日

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為田が２得点に絡む活躍で古巣に恩返し。

J２リーグ・39節
10月28日／14：04／大分銀行ドーム／7,356人
大分　１-２　千葉
前半　０-０
後半　１-２
得点者／大分＝後藤（85分）千葉＝ラリベイ（53分）、船山（68分）
　　　　
【採点理由】
お互いに攻撃的な戦い方を標榜するなか、多くの決定機を作った攻撃陣を評価。後半からの出場で２得点に絡んだ千葉の為田を最高点とした。
 
【チーム採点】
大分　６
千葉　６
 
【MAN OF THE MATCH】　
為田大貴（千葉）
 
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　5.5
 
DF
５　鈴木義宜　５
４　竹内　彬　5.5（73分OUT）
６　福森直也　5.5
 
MF
14　岸田翔平　５（73分OUT）
48　川西翔太　６
33　鈴木　惇　６
７　松本　怜　5.5

FW　
９　後藤優介　6.5
20　小手川宏基　5.5（90分OUT）
18　伊佐耕平　６

交代出場
DF
29　岩田智輝　5.5（73分IN）
 
MF
10　シキーニョ　5.5（73分IN）
 
FW
30　吉平　翼　―（90分IN）
 
監督
片野坂知宏　5.5
 
 
【千葉｜選手採点】
GK    
23　佐藤優也　5.5
 
DF   
30　溝渕雄志　5.5
３　近藤直也　６
37　キム・ボムヨン　5.5
28　乾　貴哉　5.5
 
MF   
７　佐藤勇人　5.5
18　矢田　旭　5.5
10　町田也真人　６（90分OUT）
 
FW   
11　船山貴之　６（81分OUT）
８　清武功暉　5.5（HTOUT）
９　ラリベイ　６

交代出場
MF
13　為田大貴　6.5（HTIN）
 
MF
15　熊谷アンドリュー　―（81分IN）
 
DF
17　大久保裕樹　―（90分IN）
 
監督
ファン・エスナイデル　６
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