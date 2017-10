【J２採点】湘南１-０愛媛｜３倍以上のCKを被弾も…。隙の無い戦いぶりで湘南が昇格に王手

J2リーグ・38節

10月21日/16:03/Shonan BMW スタジアム平塚

湘南 1-0 愛媛

前半 1-0

後半 0-0

得点者/湘南=秋野(23分) 愛媛=なし



【採点理由】

コーナーキックから先制に成功した湘南だが、3倍以上のコーナーキック数が示すように押し込まれる(湘南3:愛媛11)。それでも、組織的かつ個々の能力も高い守備で粘り強く対応。決して圧倒したわけではないが、隙のない戦いぶりで勝利を収めた。次節勝利でJ1昇格が決定する。



【チーム採点】

湘南 6.5

愛媛 6



【MAN OF THE MATCH】

山根視来(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6.5



DF

36 岡本拓也 6.5

4 アンドレ・バイア 6.5

13 山根視来 6.5



MF

14 藤田征也 6(54分OUT)

5 秋野央樹 6.5

6 石川俊輝 6.5

29 杉岡大暉 6



FW

2 菊地俊介 6.5

9 ジネイ 6.5(74分OUT)

8 山田直輝 6.5(89分OUT)



交代出場

MF

42 高橋 諒 6.5(54分IN)



FW

10 ドラガン・ムルジャ 6(74分IN)



MF

16 齊藤未月 ―(89分IN)



監督

曺 貴裁 6.5





【愛媛|選手採点】

GK

31 パク・ソンス 6



DF

3 玉林睦実 6.5

23 林堂 眞 5.5

16 田中裕人 6



MF

5 藤田息吹 6

8 小島秀仁 6

17 小暮大器 5

14 白井康介 6



FW

7 近藤貴司 6(82分 OUT)

15 丹羽詩温 5.5(67分OUT)

20 河原和寿 5(67分 OUT)



交代出場

FW

9 有田光希 6(67分 IN)



FW

18 西田 剛 6(67分 IN)



DF

6 三原向平 ―(81分 IN)



監督

間瀬秀一 6





取材・文:隈元大吾(フリーライター)



※MAN OF THE MATCH=取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。

※採点は10点満点で「6」を平均とし、「0.5」刻みで評価。

※出場時間が15分未満の選手は原則採点なし。