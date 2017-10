【J１採点＆寸評】C大阪２-０甲府｜MOMは16試合ぶりの完封勝利に貢献した助っ人DF！

【警告】C大阪=木本(25分)、水沼(75分)甲府=エデル・リマ(51分)

【退場】なし

【MAN OF THE MATCH】マテイ・ヨニッチ(C大阪) 画像を見る 画像を見る

[J1リーグ30節]C大阪2-0甲府/10月21日(土)/金鳥スタ



【チーム採点・寸評】

C大阪 6

鳥栖戦勝利の流れをしっかり継続。先手をすぐに取ったことで試合展開を優位に進め、途中、相手にボールを回されても焦れずに対応した。最後までハードワークを怠らず、16試合ぶりの無失点勝利を飾った。





【C大阪|採点・寸評】

GK

21 キム・ジンヒョン 6.5

雨天のなかで、大きく弾くというセオリーを忠実に実行。ビッグセーブもあり、久々の完封勝利に導く。



DF

2 松田 陸 5.5(83分OUT)

後半になってピッチに足を奪われるなど、ミス散見も、相手の強力FWにも臆せず身体を張った。



14 丸橋祐介 6

攻撃で目立つところはそこまでなかったが、球際の勝負でも引かず、クリアやカバーもセーフティに対応。



15 木本恭生 6(90+1分OUT)

ギリギリのところでのスライディングカットで警告こそ受けたが、終盤の負傷交代まで粘り強くディフェンス。



MAN OF THE MATCH

22 マテイ・ヨニッチ 6.5

前半は少し審判との相性がよくなかったが、相手攻撃陣を見事にシャットアウト。貴重なPKも獲得した。



MF

6 ソウザ 6

ピッチコンディションも見ながら高いシュート意識を持ち、守備でも果敢にボールを奪いに行った。



10 山口 蛍 6.5

安定感は相変わらず。悪コンディションでも平然と持ち味を発揮。攻守のバランスを的確にとっていた。



16 水沼宏太 5.5

前節のようにはいかなかったが、クロスの精度は高い。ただ、球際のほんのわずかの隙をつかれていた。



46 清武弘嗣 6(90+3分OUT)

コンディションの向上もあり、キープ、パスと、本来の力を発揮。守備面でも仕事を怠ることはなかった。