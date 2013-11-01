【相模原】元日本代表や芸能人がズラリ！ 10.29『さがみはらドリームマッチ2017』開催！

カテゴリ：PR

サッカーダイジェスト編集部

2017年10月19日

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例年以上にパワーアップした夢の対決！

創設10年を記念する今回のドリームマッチは豪華なラインナップに。

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　J３のSC相模原は、10月29日（日）にクラブ創設10年記念として【さがみはらドリームマッチ2017】を開催する。
 
　このドリームマッチは、サッカーを通じて相模原の街を、市民を元気にしたい！　笑顔にしたい！　という思いから、2014年より始まった夢のエキシビジョンマッチだ。今回はクラブ創設から節目の10年。例年以上にパワーアップした夢の対決をお届けする。
 
　詳細は以下のとおり。
 
【さがみはらドリームマッチ2017試合概要】
■対戦カード J-DREAMS vs SWERVES
■日 時 2017年10月29日（日） 11:00キックオフ （30分ハーフ / ハーフタイム10分）
■会 場 相模原ギオンスタジアム
■開 場 先行入場 9:30 ／ 一般入場 9:45 予定
 
【J-DREAMS出場メンバー】
福西崇史  ④（元日本代表／元ジュビロ磐田 etc）
名良橋晃  ④（元日本代表／元鹿島アントラーズ etc）
都築龍太  ④（元日本代表／元浦和レッズ etc）
三浦淳寛  ③（元日本代表／元横浜フリューゲルス etc）
平野 孝   ③（元日本代表／元名古屋グランパス etc）
小村徳男  ③（元日本代表／元横浜マリノス etc）
中西永輔  初（元日本代表／元ジェフユナイテッド市原 etc）
久保竜彦  初（元日本代表／元サンフレッチェ広島 etc）
永島昭浩  初（元日本代表／元ガンバ大阪 etc）
本田泰人  初（元日本代表／元鹿島アントラーズ etc）
山口素弘  初（元日本代表／元横浜フリューゲルス etc）
福田正博  初（元日本代表／元浦和レッズ etc）
岩政大樹  初（元日本代表／現東京ユナイテッドFC）
林健太郎  初（元日本代表／元東京ヴェルディ etc）
城 彰二   初（元日本代表／元横浜マリノス etc）
監督 高橋 陽一（キャプテン翼 作者）
※ スケジュールにより出場選手が変更となる場合あり。
 
【SWERVES出場メンバー】
常田真太郎（スキマイッチ）
垣本右近（フットサル選手）
デルピエロ山口（芸人）
お見送り芸人しんいち（芸人）
ディエゴ・加藤・マラドーナ（芸人）
Love Me Do（占い師・風水）
マルコ（球舞ﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ）
能登正人（サッカー選手）
須藤右介（元SC相模原 他）
千葉直樹（元ベガルタ仙台他） 
小針清允（元東京ヴェルディ他）
渡邉俊介（元 BV04dusseldorf)
戸田和幸（元日本代表／元清水エスパルス他）
ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー） 
菅谷哲也（タレント） 
※ スケジュールにより出場選手が変更となる場合あり。
 
■さがみはらドリームマッチ2017特設ホームページ
http://www.scsagamihara.com/etc/dream2017/
 

次ページ「相模原にしかないこの祭典をお楽しみください」（望月代表）

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