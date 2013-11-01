J３のSC相模原は、10月29日（日）にクラブ創設10年記念として【さがみはらドリームマッチ2017】を開催する。このドリームマッチは、サッカーを通じて相模原の街を、市民を元気にしたい！ 笑顔にしたい！ という思いから、2014年より始まった夢のエキシビジョンマッチだ。今回はクラブ創設から節目の10年。例年以上にパワーアップした夢の対決をお届けする。詳細は以下のとおり。【さがみはらドリームマッチ2017試合概要】■対戦カード J-DREAMS vs SWERVES■日 時 2017年10月29日（日） 11:00キックオフ （30分ハーフ / ハーフタイム10分）■会 場 相模原ギオンスタジアム■開 場 先行入場 9:30 ／ 一般入場 9:45 予定【J-DREAMS出場メンバー】福西崇史 ④（元日本代表／元ジュビロ磐田 etc）名良橋晃 ④（元日本代表／元鹿島アントラーズ etc）都築龍太 ④（元日本代表／元浦和レッズ etc）三浦淳寛 ③（元日本代表／元横浜フリューゲルス etc）平野 孝 ③（元日本代表／元名古屋グランパス etc）小村徳男 ③（元日本代表／元横浜マリノス etc）中西永輔 初（元日本代表／元ジェフユナイテッド市原 etc）久保竜彦 初（元日本代表／元サンフレッチェ広島 etc）永島昭浩 初（元日本代表／元ガンバ大阪 etc）本田泰人 初（元日本代表／元鹿島アントラーズ etc）山口素弘 初（元日本代表／元横浜フリューゲルス etc）福田正博 初（元日本代表／元浦和レッズ etc）岩政大樹 初（元日本代表／現東京ユナイテッドFC）林健太郎 初（元日本代表／元東京ヴェルディ etc）城 彰二 初（元日本代表／元横浜マリノス etc）監督 高橋 陽一（キャプテン翼 作者）※ スケジュールにより出場選手が変更となる場合あり。【SWERVES出場メンバー】常田真太郎（スキマイッチ）垣本右近（フットサル選手）デルピエロ山口（芸人）お見送り芸人しんいち（芸人）ディエゴ・加藤・マラドーナ（芸人）Love Me Do（占い師・風水）マルコ（球舞ﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ）能登正人（サッカー選手）須藤右介（元SC相模原 他）千葉直樹（元ベガルタ仙台他）小針清允（元東京ヴェルディ他）渡邉俊介（元 BV04dusseldorf)戸田和幸（元日本代表／元清水エスパルス他）ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー）菅谷哲也（タレント）※ スケジュールにより出場選手が変更となる場合あり。■さがみはらドリームマッチ2017特設ホームページ