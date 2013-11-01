【J２採点】金沢４-１愛媛｜“今季のベストゲーム”の金沢が４得点で完勝！
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月13日
MOMは２得点のエース佐藤。
10月７日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,157人
金沢 ４-１ 愛媛
前半 １-０
後半 ３-１
得点者／金沢＝佐藤②（12分、64分）、中美（59分）、垣田（90＋４分） 愛媛＝白井（82分）
【採点理由】
残留がちらつく土壇場で、今季のベストといってもいい戦いぶりを披露した金沢を高めに採点。MOMは優れ得点力を発揮した佐藤。愛媛は動きが重く、守備面で脆さを露呈した。
【チーム採点】
金沢 ７
愛媛 4.5
【MAN OF THE MATCH】
佐藤洸一（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 ６
３ 作田裕次 ６
39 庄司朋乃也 ６
45 沼田圭悟 6.5
MF
14 金子昌広 ６（68分OUT）
４ 小柳達司 ６
６ 大橋尚志 ６
10 中美慶哉 ７
FW
９ 佐藤洸一 ７（86分OUT）
30 山﨑雅人 ６（74分OUT）
交代出場
MF
15 宮崎幾笑 5.5（68分IN）
MF
11 杉浦恭平 5.5（74分IN）
FW
19 垣田裕暉 ―（86分IN）
監督
柳下正明 6.5
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス ５
DF
３ 玉林睦実 ５
23 林堂 眞 ５
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 藤田息吹 ５
10 安田晃大 ５（79分OUT）
６ 三原向平 ５（54分OUT）
20 河原和寿 ５
14 白井康介 5.5
FW
７ 近藤貴司 ５
15 丹羽詩温 ５（61分OUT）
交代出場
MF
17 小暮大器 ５（54分IN）
FW
９ 有田光希 5.5（61分IN）
FW
40 鈴木隆雅 ―（79分IN）
監督
間瀬秀一 4.5
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