【日本代表】対ニュージーランド、ハイチ戦の背番号発表。本田の「４番」は誰に!?

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェスト編集部

2017年10月04日

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初選出の車屋は「24」。

ニュージーランド、ハイチ戦に向けて日本代表の背番号が発表された。写真：サッカーダイジェスト

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　日本サッカー協会は、10月６日のニュージーランド戦（豊田ス）、同10日のハイチ戦（日産ス）と、キリンチャレンジカップ２試合に向けた日本代表メンバー24名の背番号を発表した。

日本代表メンバー
GK
１川島永嗣（メス／フランス）
12東口順昭（ガンバ大阪）
23中村航輔（柏レイソル）

DF
22吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
３昌子　源（鹿島アントラーズ）
20槙野智章（浦和レッズ）
４植田直通（鹿島アントラーズ）
19酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
21酒井高徳（ハンブルク／ドイツ）
５長友佑都（インテル／イタリア）
24車屋紳太郎（川崎フロンターレ）

MF
16山口　蛍（セレッソ大阪）
２井手口陽介（ガンバ大阪）
６遠藤　航（浦和レッズ）
10香川真司（ドルトムント／ドイツ）
７倉田　秋（ガンバ大阪）
17小林祐希（ヘーレンフェーン／オランダ）

FW
11久保裕也（ヘント／ベルギー）
18浅野拓磨（シュツットガルト／ドイツ）
14乾　貴士（エイバル／スペイン）
８原口元気（ヘルタ・ベルリン／ドイツ）
15大迫勇也（ケルン／ドイツ）
13杉本健勇（セレッソ大阪）
９武藤嘉紀（マインツ／ドイツ）
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