Jユースカップの全出場チームが決定！三菱養和など街クラブ勢は旋風を巻き起こせるか

10月14日に開幕する2017Jユースカップ第25回Jリーグユース選手権大会の全出場チームが出揃った。組み合わせは9月22日に発表されており、J1、J2、J3の51クラブ(福島、藤枝、沼津は不参加)の出場は既に決定済み。日本クラブユースサッカー連盟(JCY)地域代表も9月24日の決定戦で、関東地域代表として三菱養和SCユースが、中日本地域代表として愛知FCユースがそれぞれ出場権を獲得していた。そして、今回、新たに決まったのは東日本地域代表と西日本地域代表の2枠だ。結果は以下の通り。東日本地域代表決定戦塩釜FCユース 2(4PK3)2 東京武蔵野シティFC U-18西日本地域代表決定戦エストレラ姫路U-18 1−0 アミーゴス鹿児島U-1810月1日に行われた東日本地域と西日本地域の代表決定戦では、それぞれ、塩釜FCユースと愛知FCユースが勝利。全国大会に挑戦することが決まった。これにより、1回戦の対戦カードもすべて確定した。中日本地域代表の愛知FCはモンテディオ山形ユースと対峙。関東地域代表の三菱養和はベガルタ仙台ユースと相まみえることとなり、1回戦屈指の好カードに。東日本地域代表の塩釜FCは北海道コンサドーレ札幌U-18、西日本地域代表のエストレラ姫路U-18は横浜FCユースと対戦する。1回戦の全対戦カードは以下の通り。◆1回戦10月14日(土)10:00 新潟U-18 vs 山口U-18(聖籠SC)11:00 富山U-18 vs 金沢U-18(岩瀬)11:00 鳥栖U-18 vs 盛岡ユース(みゆきG)11:00 長崎U-18 vs 琉球U-18(長崎市)13:00 甲府U-18 vs 相模原U-18(富士北麓)13:00 徳島ユース vs 群馬U-18(TSV)14:00 東京Vユース vs 松本U-18(ヴェルG)14:00 川崎U-18 vs 岐阜U-18(麻生G)14:00 京都U-18 vs 鹿児島U-18(東城陽G)14:00 岡山U-18 vs 水戸ユース(政田)14:00 愛媛U-18 vs 鳥取U-18(梅津寺)14:00 福岡U-18 vs 栃木ユース(雁ノ巣)15:00 名古屋U18 vs 秋田U-18(トヨタS)15:00 神戸U-18 vs YS横浜U-18(いぶき)15:00 熊本ユース vs 北九州U-18(熊本サ)18:00 大分U-18 vs 町田ユース(杵築市営)10月15日(日)11:00 仙台ユース vs 三菱養和SCユース(泉PT)11:00 千葉U-18 vs 長野U-18(中田球技)11:00 横浜FMユース vs 湘南ユース(日産フ)11:00 磐田U-18 vs 讃岐U-18(ヤマハ)13:00 山形ユース vs 愛知FCU-18(山形第3)14:00 札幌U-18 vs 塩釜FCユース(宮の沢)14:00 横浜FCユース vs エストレラ姫路FCU-18(ニッパツ)