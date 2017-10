【J２採点】湘南４-２金沢｜ゲームの主導権を握った湘南が勝点３を奪取！ 先制点の山田らを高く評価

J2リーグ・35節

9月30日/19:03/Shonan BMW スタジアム平塚/6,904人

湘南 4-2 金沢

前半 2-0

後半 2-2

得点者/湘南=山田(1分)、秋野(32分)、菊地(54分)、A・バイア(69分) 金沢=中美(66分)、金子(90+4分)



【採点理由】

キックオフから10秒余り、圧巻の速攻で先制した湘南は、その後も攻勢を緩めず2点リードで前半を折り返す。後半には約4か月ぶりに復帰した副将の菊地が貴重な追加点。終盤に2点を返されたが、ゲームを通して主導権を握ったホームチームが勝点3を奪取した。先制点の山田らを高く評価した。



【チーム採点】

湘南 7

金沢 5



【MAN OF THE MATCH】

菊地俊介(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6



DF

36 岡本拓也 6

13 山根視来 6.5

4 アンドレ・バイア 6.5

29 杉岡大暉 6



MF

2 菊地俊介 7(82分OUT)

5 秋野央樹 7(86分OUT)

6 石川俊輝 6.5



FW

14 藤田征也 7

9 ジネイ 5.5(19分OUT)

8 山田直輝 7



交代出場

MF

16 齊藤未月 6.5(19分IN)





FW

19 表原玄太 ―(82分IN)



FW

15 野田隆之介 ―(86分IN)



監督

曺 貴裁 6.5





【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 5



DF

28 石田崚真 5.5

39 庄司朋乃也 5

3 作田裕次 5

45 沼田圭悟 5



MF

15 宮崎幾笑 5.5(78分OUT)

4 小柳達司 5

6 大橋尚志 5.5

10 中美慶哉 6.5



FW

9 佐藤洸一 5.5(73分 OUT)

30 山﨑雅人 5(59分 OUT)





交代出場

FW

14 金子昌広 6(59分 IN)



FW

19 垣田裕暉 5(73分IN)



DF

18 野田紘史 ―(78分 IN)



監督

柳下正明 5.5





取材・文:隈元大吾(フリーライター)