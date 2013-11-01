【J２採点】山形０-０長崎｜ビッグセーブ連発の山形GKを高評価

カテゴリ：Jリーグ

嶋 守生

2017年10月03日

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長崎は２位キープならず。

J２リーグ・35節
９月30日／14:04／NDソフトスタジアム山形／4,785人
山形　０-０　長崎
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／山形＝なし　長崎＝なし
 
【採点理由】
決定機は長崎のほうが多かったが、山形が粘り強い守備で無失点に抑えた。MOMは山形のGK児玉。立ち上がり、前半、後半とビッグセーブを連発し、最後の壁として立ちはだかった。
 
【チーム採点】
山形　5.5
長崎　６
 
【MAN OF THE MATCH
児玉　剛（山形）
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　７
 
DF
５　菅沼駿哉　6.5
20　茂木力也　5.5
27　高木利弥　5.5（82分OUT）
33　西村竜馬　6.5
 
MF
10　鈴木雄斗　５（73分OUT）
14　本田拓也　6.5
16　佐藤優平　5.5（66分OUT）
25　汰木康也　5.5
31　安西海斗　6.5
 
FW
11　阪野豊史　５
 
交代出場
MF
19　太田徹郎　６（66分IN）
 
FW
９　瀬沼優司　６（73分IN）
 
DF
２　瀬川和樹　―（82分IN）
 
監督
木山隆之　5.5
 
 
【長崎｜選手採点】
GK
１　増田卓也　 ６

DF
２　田代真一　6.5
５　田上大地　6.5
27　村上佑介　６

MF
３　飯尾竜太朗　６
６　前田悠佑　６
７　幸野志有人　6.5（75分OUT）
19　澤田　崇　６（64分OUT）
26　碓井鉄平　６
28　翁長　聖　6.5
 
FW
９　ファンマ　5.5（89分OUT）

交代出場
FW
37　平松　宗　６（64分IN）
 
MF
20　中村慶太　６（75分IN）
 
MF
18　吉岡雅和　―（89分IN）

監督
高木琢也　6.5
 
 
取材・文：嶋　守生（フリーライター）
関連ワード
J2
山形
長崎

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