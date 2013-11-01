【J２採点】山形０-０長崎｜ビッグセーブ連発の山形GKを高評価
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月03日
長崎は２位キープならず。
９月30日／14:04／NDソフトスタジアム山形／4,785人
山形 ０-０ 長崎
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／山形＝なし 長崎＝なし
【採点理由】
決定機は長崎のほうが多かったが、山形が粘り強い守備で無失点に抑えた。MOMは山形のGK児玉。立ち上がり、前半、後半とビッグセーブを連発し、最後の壁として立ちはだかった。
【チーム採点】
山形 5.5
長崎 ６
【MAN OF THE MATCH】
児玉 剛（山形）
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 ７
DF
５ 菅沼駿哉 6.5
20 茂木力也 5.5
27 高木利弥 5.5（82分OUT）
33 西村竜馬 6.5
MF
10 鈴木雄斗 ５（73分OUT）
14 本田拓也 6.5
16 佐藤優平 5.5（66分OUT）
25 汰木康也 5.5
31 安西海斗 6.5
FW
11 阪野豊史 ５
交代出場
MF
19 太田徹郎 ６（66分IN）
FW
９ 瀬沼優司 ６（73分IN）
DF
２ 瀬川和樹 ―（82分IN）
監督
木山隆之 5.5
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 ６
DF
２ 田代真一 6.5
５ 田上大地 6.5
27 村上佑介 ６
MF
３ 飯尾竜太朗 ６
６ 前田悠佑 ６
７ 幸野志有人 6.5（75分OUT）
19 澤田 崇 ６（64分OUT）
26 碓井鉄平 ６
28 翁長 聖 6.5
FW
９ ファンマ 5.5（89分OUT）
交代出場
FW
37 平松 宗 ６（64分IN）
MF
20 中村慶太 ６（75分IN）
MF
18 吉岡雅和 ―（89分IN）
監督
高木琢也 6.5
取材・文：嶋 守生（フリーライター）
Facebookでコメント
-
Jリーグ助っ人列伝 1993-2017
９月20日発売 ジーコからポドルスキまで──
過去25年間の歴代外国人選手
総勢1916人を一挙紹介！
オリジナルWCCFカード付き！
-
サッカーダイジェスト10月12日号
９月27日発売 最旬タレント診断
ロシア行きを掴むのは!?
U-17W杯開幕ガイド
クラブダイジェストは横浜
-
ワールドサッカーダイジェスト 責任編集
９月８日発売 EUROPE SOCCER TODAY
シーズン開幕号
欧州選手名鑑の完全決定版！
-
ワールドサッカーダイジェストVol.492
９月20日発売 欧州有力クラブの
「最終陣容」総チェック
W杯予選／列強10か国企画も！
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載