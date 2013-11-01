【J２採点】山形０-０長崎｜ビッグセーブ連発の山形GKを高評価

J２リーグ・35節

９月30日／14:04／NDソフトスタジアム山形／4,785人

山形 ０-０ 長崎

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／山形＝なし 長崎＝なし



【採点理由】

決定機は長崎のほうが多かったが、山形が粘り強い守備で無失点に抑えた。MOMは山形のGK児玉。立ち上がり、前半、後半とビッグセーブを連発し、最後の壁として立ちはだかった。



【チーム採点】

山形 5.5

長崎 ６



【MAN OF THE MATCH】

児玉 剛（山形）



【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 ７



DF

５ 菅沼駿哉 6.5

20 茂木力也 5.5

27 高木利弥 5.5（82分OUT）

33 西村竜馬 6.5



MF

10 鈴木雄斗 ５（73分OUT）

14 本田拓也 6.5

16 佐藤優平 5.5（66分OUT）

25 汰木康也 5.5

31 安西海斗 6.5



FW

11 阪野豊史 ５



交代出場

MF

19 太田徹郎 ６（66分IN）



FW

９ 瀬沼優司 ６（73分IN）



DF

２ 瀬川和樹 ―（82分IN）



監督

木山隆之 5.5





【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 ６



DF

２ 田代真一 6.5

５ 田上大地 6.5

27 村上佑介 ６



MF

３ 飯尾竜太朗 ６

６ 前田悠佑 ６

７ 幸野志有人 6.5（75分OUT）

19 澤田 崇 ６（64分OUT）

26 碓井鉄平 ６

28 翁長 聖 6.5



FW

９ ファンマ 5.5（89分OUT）



交代出場

FW

37 平松 宗 ６（64分IN）



MF

20 中村慶太 ６（75分IN）



MF

18 吉岡雅和 ―（89分IN）



監督

高木琢也 6.5





取材・文：嶋 守生（フリーライター）