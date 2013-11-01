【J２採点】水戸０-１松本｜石原の一撃を守り切る

カテゴリ：Jリーグ

根本靖幸

2017年10月02日

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前田を欠いた水戸は、最後まで１点が遠かった。

J２リーグ・35節
９月30日／15：03／ケーズデンキスタジアム水戸／7,602人
水戸　０-１　松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／水戸=なし　松本＝石原（29分）
 
【採点理由】
松本の高崎はフィジカルとパワーで水戸守備陣を苦しめた。アシストに加え、献身的な守備でもMOMにふさわしい働き。水戸の湯澤もドリブルで沸かせたが、ゴールにはつながらず。
 
【チーム採点】
水戸　5.5
松本　６
 
【MAN OF THE MATCH
高崎寛之（松本）
 
【水戸｜選手採点】
GK
21　笠原昂史　5.5
 
DF
２　田向泰輝　5.5（78分OUT）
20　今瀬淳也　５
24　細川淳矢　5.5
 
MF
６　内田航平　5.5
10　佐藤和弘　５
11　橋本晃司　5.5（69分OUT）
14　佐藤　祥　５
17　湯澤洋介　６　
18　白井永地　５（68分OUT）
 
FW
８　林　陵平　5.5
 
交代出場
MF
46　伊藤涼太郎　5.5（68分IN）
 
MF
26　小島幹敏　5.5（69分IN）
 
FW
19　山村佑樹　―（78分IN）
 
監督
西ヶ谷隆之　5.5
 
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　６
 
DF
３　田中隼磨　６
31　橋内優也　６　
４　飯田真輝　6.5　
18　當間健文　６
６　安藤　淳　６
 
MF
５　岩間雄大　5.5
14　パウリーニョ　６
10　工藤浩平　６（90＋４分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　6.5　（80分OUT）
20　石原崇兆　６　（90分OUT）
 
交代出場
FW
50　鈴木武蔵　６（80分IN）
 
MF
23　岡本知剛　―（90分IN）
 
MF
７　武井択也　―（90＋４分IN）
 
 
監督
反町康治　６
 
 
取材・文：根本靖幸（フリーライター）
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