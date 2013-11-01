【J２採点】水戸０-１松本｜石原の一撃を守り切る

J２リーグ・35節

９月30日／15：03／ケーズデンキスタジアム水戸／7,602人

水戸 ０-１ 松本

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／水戸=なし 松本＝石原（29分）



【採点理由】

松本の高崎はフィジカルとパワーで水戸守備陣を苦しめた。アシストに加え、献身的な守備でもMOMにふさわしい働き。水戸の湯澤もドリブルで沸かせたが、ゴールにはつながらず。



【チーム採点】

水戸 5.5

松本 ６



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之（松本）



【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昂史 5.5



DF

２ 田向泰輝 5.5（78分OUT）

20 今瀬淳也 ５

24 細川淳矢 5.5



MF

６ 内田航平 5.5

10 佐藤和弘 ５

11 橋本晃司 5.5（69分OUT）

14 佐藤 祥 ５

17 湯澤洋介 ６

18 白井永地 ５（68分OUT）



FW

８ 林 陵平 5.5



交代出場

MF

46 伊藤涼太郎 5.5（68分IN）



MF

26 小島幹敏 5.5（69分IN）



FW

19 山村佑樹 ―（78分IN）



監督

西ヶ谷隆之 5.5





【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 ６



DF

３ 田中隼磨 ６

31 橋内優也 ６

４ 飯田真輝 6.5

18 當間健文 ６

６ 安藤 淳 ６



MF

５ 岩間雄大 5.5

14 パウリーニョ ６

10 工藤浩平 ６（90＋４分OUT）



FW

９ 高崎寛之 6.5 （80分OUT）

20 石原崇兆 ６ （90分OUT）



交代出場

FW

50 鈴木武蔵 ６（80分IN）



MF

23 岡本知剛 ―（90分IN）



MF

７ 武井択也 ―（90＋４分IN）





監督

反町康治 ６





取材・文：根本靖幸（フリーライター）