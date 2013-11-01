【J２採点】水戸０-１松本｜石原の一撃を守り切る
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月02日
前田を欠いた水戸は、最後まで１点が遠かった。
９月30日／15：03／ケーズデンキスタジアム水戸／7,602人
水戸 ０-１ 松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／水戸=なし 松本＝石原（29分）
【採点理由】
松本の高崎はフィジカルとパワーで水戸守備陣を苦しめた。アシストに加え、献身的な守備でもMOMにふさわしい働き。水戸の湯澤もドリブルで沸かせたが、ゴールにはつながらず。
【チーム採点】
水戸 5.5
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 5.5
DF
２ 田向泰輝 5.5（78分OUT）
20 今瀬淳也 ５
24 細川淳矢 5.5
MF
６ 内田航平 5.5
10 佐藤和弘 ５
11 橋本晃司 5.5（69分OUT）
14 佐藤 祥 ５
17 湯澤洋介 ６
18 白井永地 ５（68分OUT）
FW
８ 林 陵平 5.5
交代出場
MF
46 伊藤涼太郎 5.5（68分IN）
MF
26 小島幹敏 5.5（69分IN）
FW
19 山村佑樹 ―（78分IN）
監督
西ヶ谷隆之 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
31 橋内優也 ６
４ 飯田真輝 6.5
18 當間健文 ６
６ 安藤 淳 ６
MF
５ 岩間雄大 5.5
14 パウリーニョ ６
10 工藤浩平 ６（90＋４分OUT）
FW
９ 高崎寛之 6.5 （80分OUT）
20 石原崇兆 ６ （90分OUT）
交代出場
FW
50 鈴木武蔵 ６（80分IN）
MF
23 岡本知剛 ―（90分IN）
MF
７ 武井択也 ―（90＋４分IN）
監督
反町康治 ６
取材・文：根本靖幸（フリーライター）
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