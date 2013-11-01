【J２採点】金沢１-１大分｜途中出場の伊佐が値千金の同点弾！

J２リーグ・34節

９月24日／15：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,193人

金沢 １-１ 大分

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／金沢＝山﨑（13分）大分＝伊佐（81分）



【採点理由】

金沢の組織的な守備を徐々に攻略した大分の林や山岸は及第点の出来。途中出場で同点弾を決めた伊佐をMOMに選出した。金沢は後半に失速。選手交代も効果的ではなかった。



【チーム採点】

金沢 ５

大分 5.5



【MAN OF THE MATCH】

伊佐耕平（大分）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

４ 小柳達司 5.5

３ 作田裕次 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

45 沼田圭悟 5.5



MF

10 中美慶哉 5.5

５ 太田康介 5.5（71分OUT）

６ 大橋尚志 5.5

14 金子昌広 ６（64分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 5.5

30 山﨑雅人 6.5（80分OUT）



交代出場

MF

15 宮崎幾笑 ５（64分IN）



MF

11 杉浦恭平 ５（71分IN）



DF

18 野田紘史 ―（80分 IN）



監督

柳下正明 ５





【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 5.5



DF

５ 鈴木義宜 5.5

４ 竹内 彬 5.5

６ 福森直也 5.5



MF

７ 松本 怜 5.5

48 川西翔太 ６

33 鈴木 惇 5.5

16 山岸 智 ６（54分OUT）



FW

９ 後藤優介 5.5

27 三平和司 5.5（82分OUT）

11 林 容平 ６（71分OUT）



交代出場

DF

14 岸田翔平 5.5（54分IN）



MF

18 伊佐耕平 6.5（71分IN）



MF

10 シキーニョ ６（82分IN）



監督

片野坂知宏 5.5