【ACL採点＆寸評】浦和 １-１ 上海上港｜MOMは珍しい右足でネットを揺らしたあの男！奮闘した浦和守備陣も評価

[ACL準決勝 第1戦]上海上港 1-1 浦和/9月27日/上海体育場



【チーム採点・寸評】

浦和 6.5

アウェーでの準決勝・第1戦を手堅く引き分けに持ち込んだ。先制される難しい展開も、前半のうちに同点に。終盤は攻め込まれる時間が続いたが、粘り強く守った。アウェーゴールも奪い、第2戦に向けて手応えの得られる内容だった。



【浦和|採点・寸評】

GK

1 西川周作 6.5

15分には警戒していたフッキに弾丸ショットを決められた。しかし、19分にはエウケソン、39分にはオスカルの強烈なシュートをファインセーブ。後半にも鋭い反応を見せ、勝点1獲得に貢献した。



DF

6 遠藤 航 6

右SBとして先発。求められた守備のタスクをそつなくこなした。加えて前半には好クロスを供給。オーバーラップした際の動きも悪くなかった。



2 マウリシオ 6.5

相手の重厚な攻撃に冷静に対応。ボールを奪ってからのフィードも正確で、カウンターにつなげた。



22 阿部勇樹 6.5

19分にはエウケソンにかわされて際どいシュートを許したが、そのシーンを除けば総じて安定していた。セーフティーなプレーでリスクを回避した。



5 槙野智章 6

フッキと迫力のマッチアップを演じる。失点シーンでは足を出せなかったものの、粘り強いディフェンスは光った。世界レベルを体感したという意味で価値のあるゲームだった。



16 青木拓矢 6

ふわりとした縦パスで同点ゴールの起点に。もっともフッキの突破を阻止できずにネットを揺らされ、オスカールに翻弄される場面もあっただけに、アンカーとしては悔いが残った。



MAN OF THE MATCH

10 柏木陽介 7(90+3分 OUT)

28分に興梠の落としを受けて右足を一閃! 貴重なアウェーゴールを奪った。序盤のパスミスを帳消しにする見事な働きぶりだった。



15 長澤和輝 6.5

ACL、リーグ戦を通じて今季初スタメンを掴む。守備時にはアンカーの青木をカバーし、攻撃時には前線をフォローする難しい役割を忠実に果たした。ベンチで燻り続けたここまでの鬱憤を晴らしたと言えるだろう。