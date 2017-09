【Ｊ１採点＆寸評】Ｃ大阪１－４仙台｜攻守に機能した仙台は「７」が３人！Ｃ大阪は今季ワーストの出来

[J1リーグ27節]C大阪1-4仙台/9月23日/金鳥スタ



【チーム採点・寸評】

C大阪 4.5

最近の試合で露呈していた課題を解消しきれず。押し込みながら決め手に欠き、カウンターなどで失点を重ね、今季ワーストの内容。



【C大阪|採点・寸評】

GK

21 キム・ジンヒョン 5

悔しい4失点。カウンターで崩されたなか懸命に止めにいくも、わずか及ばず。ただ、キックなど精彩を欠いたところもあった。



DF

2 松田 陸 5

攻撃面では水沼とともに迫力あるサイドアタックを仕掛けたが、クロスが合わず。守備では3失点目など相手に対応しきれなかった。



14 丸橋祐介 4.5

前半から思い切りの良い攻撃参加も見られたが、逆に自身の裏を突かれ続け、ミスも重なり、立て続けの失点を呼んでしまった。



22 マテイ・ヨニッチ 5(74分OUT)

山口や山下とともに広範囲のカバーを強いられるなか、相手の競り合いの巧みさもあって、良いときのように撥ね返せず。無念の途中交代。



23 山下達也 5.5

チームを奮起させるべく、果敢なプレッシングやヘディングでの撥ね返しを見せたが、食らい続けたカウンターを封じることは難しかった。



MF

6 ソウザ 4.5(86分OUT)

前へ出る姿勢が今回は空回り。ミスも積み重なり、不用意な警告も受けて、累積警告は7枚目に。シュート4本も空砲で途中交代。



10 山口 蛍 5.5

中央だけでなくサイドのカバーリングに奔走するも、負担がかかりすぎて最後は失点にも絡む。ただ、彼がいなければさらにチームは苦戦したに違いない。