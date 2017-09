Jユースカップ組合せが発表！ 昨年は久保建英が決勝アシスト、FC東京が連覇＆二冠なるか

Jリーグは9月22日、2017Jユースカップ第25回Jリーグユース選手権大会の大会概要と試合日程を発表した。



J1、J2、J3の51クラブ(福島、藤枝、沼津は不参加)と日本クラブユースサッカー連盟(JCY)地域代表4チームで争われる今大会は、出場全クラブ参加のノックアウト方式によるトーナメント制で行なわれる。JCYの参加4チームは10月1日に決定する。



大会方式は90分間の試合を行ない、勝敗が決しない場合は20分間の延長戦で勝敗を決定。それでも勝敗が決しない場合はPK方式で勝敗を決定する。



大会は10月14日・15日に1回戦が行なわれ、決勝は11月19日に長野Uスタジアムで開催される。



昨年の決勝は、久保建英のアシストから荒川滉貴が決勝点を決め、FC東京U-18が延長戦の末に広島ユースを下し、7年ぶり3回目の栄冠に輝いた。今季はすでに日本クラブユース選手権を制しているFC東京だが、果たして連覇、そして今季二冠を達成できるのか。それとも、追随するライバルたちがこれを阻止するのか、興味深い戦いとなる。



また、10月6日に開幕するU-17ワールドカップ(同28日決勝)には、FC東京の久保、平川怜をはじめ各チームの主軸が招集され、欠場を余儀なくされてしまう。この大会序盤をどう乗り切るかも注目されるところだ。



1、2回戦の日程、組み合わせと3回戦以降の日程は以下の通り。



◆1回戦

10月14日(土)

10:00 新潟U-18 vs 山口U-18(聖籠SC)

11:00 富山U-18 vs 金沢U-18(岩瀬)

11:00 鳥栖U-18 vs 盛岡ユース(みゆきG)

11:00 長崎U-18 vs 琉球U-18(長崎市)

13:00 甲府U-18 vs 相模原U-18(富士北麓)

13:00 徳島ユース vs 群馬U-18(TSV)

14:00 東京Vユース vs 松本U-18(ヴェルG)

14:00 川崎U-18 vs 岐阜U-18(麻生G)

14:00 京都U-18 vs 鹿児島U-18(東城陽G)

14:00 岡山U-18 vs 水戸ユース(政田)

14:00 愛媛U-18 vs 鳥取U-18(梅津寺)

14:00 福岡U-18 vs 栃木ユース(雁ノ巣)

15:00 名古屋U18 vs 秋田U-18(トヨタS)

15:00 神戸U-18 vs YS横浜U-18(いぶき)

15:00 熊本ユース vs 北九州U-18(熊本サ)

18:00 大分U-18 vs 町田ユース(杵築市営)



10月15日(日)

11:00 仙台ユース vs 【JCY関東】(泉PT)

11:00 千葉U-18 vs 長野U-18(中田球技)

11:00 横浜FMユース vs 湘南ユース(日産フ)

11:00 磐田U-18 vs 讃岐U-18(ヤマハ)

13:00 山形ユース vs 【JCY中日本】(山形第3)

14:00 札幌U-18 vs 【JCY東日本】(宮の沢)

14:00 横浜FCユース vs 【JCY西日本】(ニッパツ)





◆2回戦

10月21日(土)

11:00 広島ユース vs 【横浜FCvsJCY西日本の勝者】(吉田)

13:00 鹿島ユース vs 【大分vs町田の勝者】(鹿島G)

14:00 浦和ユース vs 【熊本vs北九州の勝者】(RL)



10月22日(日)

11:00 清水ユース vs 【長崎vs琉球の勝者】(アイスタ)

13:00 大宮ユース vs 【仙台vsJCY関東の勝者】(志木G)

13:00 G大阪ユース vs 【山形vsJCY中日本の勝者】(OFA万)

13:00 C大阪U-18 vs 【愛媛vs鳥取の勝者】(南津守)

14:00 柏U-18 vs 【富山vs金沢の勝者】(柏)

15:00 FC東京U-18 vs 【札幌vsJCY東日本の勝者】(武蔵野苑)



10月21日もしくは22日

14:00 【京都vs鹿児島の勝者】 vs 【鳥栖vs盛岡の勝者】(東城陽or桷志田)

未定 【神戸vsYS横浜の勝者】 vs 【徳島vs群馬の勝者】(会場未定)

未定 【甲府vs相模原の勝者】 vs 【千葉vs長野の勝者】(八田G or横山)

未定 【横浜FMvs湘南の勝者】 vs 【東京Vvs松本の勝者】(日産フor馬入)

未定 【磐田vs讃岐の勝者】 vs 【名古屋vs秋田の勝者】(ヤマハorユービレ)

未定 【岡山vs水戸の勝者】 vs 【新潟vs山口の勝者】(政田or Ksスタ)

13:00 【福岡vs栃木の勝者】 vs 【川崎vs岐阜の勝者】(福岡フor栃木グ)



◆3回戦

10月28日(土) 10:30~/13:30~(時之栖)

10月29日(日) 10:30~/13:30~(時之栖)



◆準々決勝

11月3日(金・祝) 11:00~/14:00~ (ベアスタ)

11月5日(日) 11:00~/14:00~ (NACK)



◆準決勝

11月12日(日) 11:00~/14:00~ (金鳥スタ)



◆決勝

11月19日(日) 未定 (長野U)