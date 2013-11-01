【J２採点】徳島３-３岡山｜関戸の一発で岡山が追い付く

J２リーグ・第33節

９月16日／16：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／4,203人

徳島 ３-３ 岡山

前半 ２-２

後半 １-１

得点者／徳島＝岩尾（34分、PK）、島屋（45分）、山﨑（62分）岡山＝澤口（14分）、赤嶺（19分）、関戸（84分）



【採点理由】

両チームとも３得点と攻撃陣が機能したが、３失点の守備陣は評価を下げざるを得ない。徳島の山﨑と岡山の赤嶺、役割を果たした両FWを高く評価した。



【チーム採点】

徳島 ６

岡山 ６



【MAN OF THE MATCH】

山﨑凌吾（徳島）



【徳島｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 5.5



DF

４ 藤原広太朗 5.5

２ ヴァシリェヴィッチ ５

15 井筒陸也 5.5



MF

27 馬渡和彰 6.5

８ 岩尾 憲 6.5

11 島屋八徳 ６

32 小西雄大 5.5

26 杉本太郎 ６（88分OUT）



FW

17 山﨑凌吾 6.5

16 渡 大生 ６（77分OUT）



交代出場

FW

18 佐藤晃大 ―（77分IN）



MF

19 内田裕斗 ―（88分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス ６





【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 5.5



DF

３ 久木田紳吾 5.5

39 篠原弘次郎 ５

14 喜山康平 5.5



MF

２ 澤口雅彦 5.5（73分OUT）

27 塚川孝輝 ６

16 関戸健二 6.5

11 三村 真 ６（52分OUT）



FW

19 片山瑛一 ６

24 赤嶺真吾 6.5

30 豊川雄太 ６（63分OUT）



交代出場

MF

７ 伊藤大介 ６（52分IN）



FW

10 大竹洋平 5.5（63分IN）



DF

21 加地 亮 ６（73分IN）



監督

長澤 徹 ６





取材・文：松下浩太郎（フリーライター）