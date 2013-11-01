【J２採点】徳島３-３岡山｜関戸の一発で岡山が追い付く

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年09月19日

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長所を出し合った打ち合いは、共に３ゴールずつを挙げたドロー。

J２リーグ・第33節
９月16日／16：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／4,203人
徳島　３-３　岡山
前半 ２-２
後半 １-１
得点者／徳島＝岩尾（34分、PK）、島屋（45分）、山﨑（62分）岡山＝澤口（14分）、赤嶺（19分）、関戸（84分）
 
【採点理由】
両チームとも３得点と攻撃陣が機能したが、３失点の守備陣は評価を下げざるを得ない。徳島の山﨑と岡山の赤嶺、役割を果たした両FWを高く評価した。
 
【チーム採点】
徳島　６
岡山　６
 
【MAN OF THE MATCH】　
山﨑凌吾（徳島）
 
【徳島｜選手採点】
GK
31　長谷川徹　5.5
 
DF
４　藤原広太朗　5.5
２　ヴァシリェヴィッチ　５
15　井筒陸也　5.5
 
MF
27　馬渡和彰　6.5
８　岩尾　憲　6.5
11　島屋八徳　６
32　小西雄大　5.5
26　杉本太郎　６（88分OUT）
 
FW 
17　山﨑凌吾　6.5
16　渡　大生　６（77分OUT）

交代出場
FW
18　佐藤晃大　―（77分IN）

MF
19　内田裕斗　―（88分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　６


 【岡山｜選手採点】
GK
22　一森　純　5.5
 
DF
３　久木田紳吾　5.5
39　篠原弘次郎　５
14　喜山康平　5.5
 
MF
２　澤口雅彦　5.5（73分OUT）
27　塚川孝輝　６
16　関戸健二　6.5
11　三村　真　６（52分OUT）
 
FW
19　片山瑛一　６
24　赤嶺真吾　6.5
30　豊川雄太　６（63分OUT）
 
交代出場
MF
７　伊藤大介　６（52分IN）
 
FW
10　大竹洋平　5.5（63分IN）

DF
21　加地　亮　６（73分IN）
 
監督
長澤　徹　６
 
 
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
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