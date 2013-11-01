【J２採点】徳島３-３岡山｜関戸の一発で岡山が追い付く
カテゴリ：Jリーグ
2017年09月19日
長所を出し合った打ち合いは、共に３ゴールずつを挙げたドロー。
９月16日／16：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／4,203人
徳島 ３-３ 岡山
前半 ２-２
後半 １-１
得点者／徳島＝岩尾（34分、PK）、島屋（45分）、山﨑（62分）岡山＝澤口（14分）、赤嶺（19分）、関戸（84分）
【採点理由】
両チームとも３得点と攻撃陣が機能したが、３失点の守備陣は評価を下げざるを得ない。徳島の山﨑と岡山の赤嶺、役割を果たした両FWを高く評価した。
【チーム採点】
徳島 ６
岡山 ６
【MAN OF THE MATCH】
山﨑凌吾（徳島）
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 5.5
DF
４ 藤原広太朗 5.5
２ ヴァシリェヴィッチ ５
15 井筒陸也 5.5
MF
27 馬渡和彰 6.5
８ 岩尾 憲 6.5
11 島屋八徳 ６
32 小西雄大 5.5
26 杉本太郎 ６（88分OUT）
FW
17 山﨑凌吾 6.5
16 渡 大生 ６（77分OUT）
交代出場
FW
18 佐藤晃大 ―（77分IN）
MF
19 内田裕斗 ―（88分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス ６
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 5.5
DF
３ 久木田紳吾 5.5
39 篠原弘次郎 ５
14 喜山康平 5.5
MF
２ 澤口雅彦 5.5（73分OUT）
27 塚川孝輝 ６
16 関戸健二 6.5
11 三村 真 ６（52分OUT）
FW
19 片山瑛一 ６
24 赤嶺真吾 6.5
30 豊川雄太 ６（63分OUT）
交代出場
MF
７ 伊藤大介 ６（52分IN）
FW
10 大竹洋平 5.5（63分IN）
DF
21 加地 亮 ６（73分IN）
監督
長澤 徹 ６
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
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