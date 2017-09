攻撃関連でマンCの２人がトップに！ プレミア５節のスタッツ別最優秀選手は？

9月16~17日に開催されたプレミアリーグ5節の主なスタッツをまとめて紹介する。



攻撃関連のスタッツでは、ワトフォードに6-0で圧勝したマンチェスター・シティ勢から2人が最優秀選手に。ハットトリックを果たしたセルヒオ・アグエロが「シュート数」、敵DFを何度も翻弄したラヒーム・スターリングが「ドリブル成功」の項目でトップに輝いた。



一方、守備関連はトッテナムの猛攻を無失点で凌ぎ切り、スコアレスドローに持ち込んだスウォンジーの2人が主役に。CBのフェデリコ・フェルナンデスが「クリア」、守護神ウカシュ・ファビアンスキが「シュートセーブ」でそれぞれ際立った数字を残している。



格下のバーンリーが相手だったとはいえ、右サイドバックとしては驚異的な7本のキーパスを通したリバプールの若手逸材、トレント・アレクサンダー=アーノルドも称賛に値する。



【プレミアリーグ5節のスタッツリーダー】

■シュート数

最優秀選手

セルヒオ・アグエロ(マンチェスター・シティ/FW)

記録:8本 vs ワトフォード



■ドリブル成功

最優秀選手

ラヒーム・スターリング(マンチェスター・シティ/FW)

記録:7回 vs ワトフォード



■パス総数

最優秀選手

ヤン・ヴェルトンゲン(トッテナム/DF)

記録/130本 vs スウォンジー



■キーパス(シュートに繋がったパス)

最優秀選手

トレント・アレクサンダー=アーノルド(リバプール/DF)

記録:7本 vs バーンリー



■タックル成功

最優秀選手

アジョセ・ペレス(ニューカッスル/FW)

記録:7回 vs ストーク



■インターセプト

最優秀選手

ダビド・ルイス(チェルシー/DF)

記録:6回 vs アーセナル



■空中戦勝利

最優秀選手

クリスティアン・ベンテケ(クリスタル・パレス/FW)

記録:9回 vs サウサンプトン



■クリア

最優秀選手

フェデリコ・フェルナンデス(スウォンジー/DF)

記録:18回 vs トッテナム



■セーブ

最優秀選手

ウカシュ・ファビアンスキ(スウォンジー/GK)

記録:8回 vs トッテナム