【J２採点】湘南２-２横浜FC｜劇的同点弾のL・ドミンゲスを高評価。しかしMOMは先制点を決めた藤田征に

J2リーグ・31節

9月2日/19:03/Shonan BMW スタジアム平塚/10,099人

湘南 2-2 横浜FC

前半 1-0

後半 1-2

得点者/湘南=藤田征(34分)、ジネイ(58分)、横浜FC=L・ドミンゲス②(71分、90+5分)



【採点理由】

高い組織力でゲームを優勢に進めたのは湘南。前半のうちに藤田征のゴールで先制すると、後半間もなく追加点を挙げた。だが、その後の好機を決め切れなかった。逆に横浜FCは、後半にL・ドミンゲスのゴールで息を吹き返し、終了間際には再びこのブラジル人アタッカーが決めて土壇場で追いついた。



【チーム採点】

湘南 6

横浜FC 5.5



【MAN OF THE MATCH】

藤田征也(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6



DF

13 山根視来 6

4 アンドレ・バイア 5.5

20 坪井慶介 6.5(68分OUT)



MF

14 藤田征也 7(90+3分OUT)

5 秋野央樹 6

6 石川俊輝 6

29 杉岡大暉 6



FW

8 山田直輝 6

9 ジネイ 6.5

17 端戸 仁 6(79分OUT)



交代出場

MF

24 奈良輪雄太 6(68分IN)



MF

28 石原広教 ―(79分 IN)



FW

11 藤田祥史 ―(90+3分IN)



監督

曺 貴裁 6





【横浜FC|選手採点】

GK

1 高丘陽平 6



DF

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5

5 西河翔吾 5.5

2 藤井悠太 6



MF

8 佐藤謙介 6

7 野村直輝 5.5(45+3分 OUT)

6 中里崇宏 5.5

22 永田拓也 5.5(87分 OUT)



FW

9 津田知宏 5.5(63分 OUT)

40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5

14 イバ 6



交代出場

DF

30 小宮山尊信 5.5(45+3分 IN)



FW

27 齋藤功佑 6(63分 IN)



MF

21 増山朝陽 ―(87分 IN)



監督

中田仁司 5.5





取材・文:隈元大吾(フリーライター)