【J２採点】松本３-１徳島｜工藤が全得点に絡むハイパフォーマンスを披露！

J２リーグ・31節

９月２日／18：03／松本平広域公園総合球技場／14,661人

松本 ３-１ 徳島

前半 ２-１

後半 １-０

得点者／松本＝工藤②（40分、45＋１分）、高崎（73分） 徳島＝山﨑（16分）



【採点理由】

２得点・１アシストと全得点に絡んだ工藤が文句なしのMOM。最前線で起点となり、１得点の高崎も同等の高評価。中盤で徳島の攻撃を寸断したパウリーニョ、果敢な仕掛けが光った山本らの健闘ぶりも光った。３失点の徳島は守備陣を厳しく採点。



【チーム採点】

松本 6.5

徳島 ５



【MAN OF THE MATCH】

工藤浩平（松本）



【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 ６



DF

３ 田中隼磨 ６

31 橋内優也 ６

４ 飯田真輝 5.5

18 當間建文 5.5

29 下川陽太 ６



MF

５ 岩間雄大 ６

14 パウリーニョ 6.5

10 工藤浩平 ７（90＋４分OUT）



FW

９ 高崎寛之 ７（85分OUT）

19 山本大貴 6.5



交代出場

FW

11 三島康平 －（85分IN、90＋４分OUT）



MF

20 石原崇兆 －（90＋４分IN）



FW

50 鈴木武蔵 －（90＋４分IN）



監督

反町康治 6.5





【徳島｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 ５



DF

４ 藤原広太朗 4.5

３ 大﨑玲央 ５

２ ヴァシリェヴィッチ ５（79分OUT）



MF

27 馬渡和彰 5.5

14 濱田 武 5.5（52分OUT）

23 前川大河 5.5

15 井筒陸也 ５（79分OUT）

26 杉本太郎 5.5



FW

17 山﨑凌吾 ６

16 渡 大生 5.5



交代出場

MF

19 内田裕斗 5.5（52分 IN）



MF

32 小西雄大 －（79分IN）



MF

10 大﨑淳矢 －（79分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス ５

