【J２採点】松本３-１徳島｜工藤が全得点に絡むハイパフォーマンスを披露！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年09月04日

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高崎、パウリーニョ、山本も高く評価。

J２リーグ・31節
９月２日／18：03／松本平広域公園総合球技場／14,661人
松本　３-１　徳島
前半 ２-１
後半 １-０
得点者／松本＝工藤②（40分、45＋１分）、高崎（73分）　徳島＝山﨑（16分）
 
【採点理由】
２得点・１アシストと全得点に絡んだ工藤が文句なしのMOM。最前線で起点となり、１得点の高崎も同等の高評価。中盤で徳島の攻撃を寸断したパウリーニョ、果敢な仕掛けが光った山本らの健闘ぶりも光った。３失点の徳島は守備陣を厳しく採点。
 
【チーム採点】
松本　6.5
徳島　５
 
【MAN OF THE MATCH
工藤浩平（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　６
 
DF
３　田中隼磨　６
31　橋内優也　６
４　飯田真輝　5.5
18　當間建文　5.5
29　下川陽太　６
 
MF
５　岩間雄大　６
14　パウリーニョ　6.5
10　工藤浩平　７（90＋４分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　７（85分OUT）
19　山本大貴　6.5
 
交代出場
FW
11　三島康平　－（85分IN、90＋４分OUT）
 
MF
20　石原崇兆　－（90＋４分IN）
 
FW
50　鈴木武蔵　－（90＋４分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
 
【徳島｜選手採点】
GK
31　長谷川徹　５
 
DF
４　藤原広太朗　4.5
３　大﨑玲央　５
２　ヴァシリェヴィッチ　５（79分OUT）
 
MF
27　馬渡和彰　5.5
14　濱田　武　5.5（52分OUT）
23　前川大河　5.5
15　井筒陸也　５（79分OUT）
26　杉本太郎　5.5
 
FW
17　山﨑凌吾　６
16　渡　大生　5.5
 
交代出場
MF
19　内田裕斗　5.5（52分 IN）
 
MF
32　小西雄大　－（79分IN）
 
MF
10　大﨑淳矢　－（79分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　５
 

関連ワード
J2
徳島
松本

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