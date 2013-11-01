【J２採点】松本３-１徳島｜工藤が全得点に絡むハイパフォーマンスを披露！
カテゴリ：Jリーグ
2017年09月04日
高崎、パウリーニョ、山本も高く評価。
J２リーグ・31節
９月２日／18：03／松本平広域公園総合球技場／14,661人
松本 ３-１ 徳島
前半 ２-１
後半 １-０
得点者／松本＝工藤②（40分、45＋１分）、高崎（73分） 徳島＝山﨑（16分）
【採点理由】
２得点・１アシストと全得点に絡んだ工藤が文句なしのMOM。最前線で起点となり、１得点の高崎も同等の高評価。中盤で徳島の攻撃を寸断したパウリーニョ、果敢な仕掛けが光った山本らの健闘ぶりも光った。３失点の徳島は守備陣を厳しく採点。
【チーム採点】
松本 6.5
徳島 ５
【MAN OF THE MATCH】
工藤浩平（松本）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
31 橋内優也 ６
４ 飯田真輝 5.5
18 當間建文 5.5
29 下川陽太 ６
MF
５ 岩間雄大 ６
14 パウリーニョ 6.5
10 工藤浩平 ７（90＋４分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７（85分OUT）
19 山本大貴 6.5
交代出場
FW
11 三島康平 －（85分IN、90＋４分OUT）
MF
20 石原崇兆 －（90＋４分IN）
FW
50 鈴木武蔵 －（90＋４分IN）
監督
反町康治 6.5
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ５
DF
４ 藤原広太朗 4.5
３ 大﨑玲央 ５
２ ヴァシリェヴィッチ ５（79分OUT）
MF
27 馬渡和彰 5.5
14 濱田 武 5.5（52分OUT）
23 前川大河 5.5
15 井筒陸也 ５（79分OUT）
26 杉本太郎 5.5
FW
17 山﨑凌吾 ６
16 渡 大生 5.5
交代出場
MF
19 内田裕斗 5.5（52分 IN）
MF
32 小西雄大 －（79分IN）
MF
10 大﨑淳矢 －（79分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス ５
９月２日／18：03／松本平広域公園総合球技場／14,661人
松本 ３-１ 徳島
前半 ２-１
後半 １-０
得点者／松本＝工藤②（40分、45＋１分）、高崎（73分） 徳島＝山﨑（16分）
【採点理由】
２得点・１アシストと全得点に絡んだ工藤が文句なしのMOM。最前線で起点となり、１得点の高崎も同等の高評価。中盤で徳島の攻撃を寸断したパウリーニョ、果敢な仕掛けが光った山本らの健闘ぶりも光った。３失点の徳島は守備陣を厳しく採点。
【チーム採点】
松本 6.5
徳島 ５
【MAN OF THE MATCH】
工藤浩平（松本）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
31 橋内優也 ６
４ 飯田真輝 5.5
18 當間建文 5.5
29 下川陽太 ６
MF
５ 岩間雄大 ６
14 パウリーニョ 6.5
10 工藤浩平 ７（90＋４分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７（85分OUT）
19 山本大貴 6.5
交代出場
FW
11 三島康平 －（85分IN、90＋４分OUT）
MF
20 石原崇兆 －（90＋４分IN）
FW
50 鈴木武蔵 －（90＋４分IN）
監督
反町康治 6.5
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ５
DF
４ 藤原広太朗 4.5
３ 大﨑玲央 ５
２ ヴァシリェヴィッチ ５（79分OUT）
MF
27 馬渡和彰 5.5
14 濱田 武 5.5（52分OUT）
23 前川大河 5.5
15 井筒陸也 ５（79分OUT）
26 杉本太郎 5.5
FW
17 山﨑凌吾 ６
16 渡 大生 5.5
交代出場
MF
19 内田裕斗 5.5（52分 IN）
MF
32 小西雄大 －（79分IN）
MF
10 大﨑淳矢 －（79分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス ５
Facebookでコメント
-
サッカーダイジェスト９月14日号
８月24日発売 J１全18クラブの最新序列
夏の移籍で「競争」に異変あり!?
クラブダイジェストは神戸！
-
ワールドサッカーダイジェストVol.490
８月17日発売 ネイマール移籍の衝撃!!
メガディールの舞台裏に迫る
夏の「中間査定」「ラスト戦略」
-
-
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載