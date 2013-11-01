【Ｊ２採点】町田１-２松本｜パウリーニョらを高評価。MOMは１G・１Aの松本のエース
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月29日
持ち味を発揮できなかった町田のメンバーは…。
J２リーグ・30節
８月26日／19：03／町田市立陸上競技場／4,762人
町田 １-２ 松本
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／町田＝中島（90＋４分） 松本＝山本（42分）、高崎（51分）
【採点理由】
松本は決定的な活躍をした選手を高採点に。MOMには１得点・１アシストのエース高崎を選出した。持ち味を発揮できなかった町田のメンバーは、厳しく評価した。
【チーム採点】
町田 5.5
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 5.5
DF
２ 奥山政幸 5.5
３ 藤井航大 5（62分 OUT）
５ 深津康太 5.5
19 松本怜大 ６
MF
18 平戸太貴 5.5
15 井上裕大 5.5
29 森村昂太 5.5（57分OUT）
32 戸高弘貴 5.5（79分OUT）
FW
９ 鈴木孝司 5.5
30 中島裕希 ６
交代出場
FW
23 戸島 章 5.5（57分IN）
DF
25 増田繁人 5.5（62分IN）
FW
７ 吉田眞紀人 －（79分IN）
監督
相馬直樹 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 5.5
31 橋内優也 ６
４ 飯田真輝 ６
18 當間建文 ６
29 下川陽太 ６
MF
５ 岩間雄大 ６
14 パウリーニョ 6.5
10 工藤浩平 ６（85分 OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７（78分OUT）
19 山本大貴 6.5（90＋２分OUT）
交代出場
FW
11 三島康平 －（78分IN）
FW
50 鈴木武蔵 －（85分IN）
DF
６ 安藤 淳 －（90＋２分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
８月26日／19：03／町田市立陸上競技場／4,762人
町田 １-２ 松本
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／町田＝中島（90＋４分） 松本＝山本（42分）、高崎（51分）
【採点理由】
松本は決定的な活躍をした選手を高採点に。MOMには１得点・１アシストのエース高崎を選出した。持ち味を発揮できなかった町田のメンバーは、厳しく評価した。
【チーム採点】
町田 5.5
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 5.5
DF
２ 奥山政幸 5.5
３ 藤井航大 5（62分 OUT）
５ 深津康太 5.5
19 松本怜大 ６
MF
18 平戸太貴 5.5
15 井上裕大 5.5
29 森村昂太 5.5（57分OUT）
32 戸高弘貴 5.5（79分OUT）
FW
９ 鈴木孝司 5.5
30 中島裕希 ６
交代出場
FW
23 戸島 章 5.5（57分IN）
DF
25 増田繁人 5.5（62分IN）
FW
７ 吉田眞紀人 －（79分IN）
監督
相馬直樹 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 5.5
31 橋内優也 ６
４ 飯田真輝 ６
18 當間建文 ６
29 下川陽太 ６
MF
５ 岩間雄大 ６
14 パウリーニョ 6.5
10 工藤浩平 ６（85分 OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７（78分OUT）
19 山本大貴 6.5（90＋２分OUT）
交代出場
FW
11 三島康平 －（78分IN）
FW
50 鈴木武蔵 －（85分IN）
DF
６ 安藤 淳 －（90＋２分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
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