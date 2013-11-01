【Ｊ２採点】町田１-２松本｜パウリーニョらを高評価。MOMは１G・１Aの松本のエース

J２リーグ・30節

８月26日／19：03／町田市立陸上競技場／4,762人

町田 １-２ 松本

前半 ０-１

後半 １-１

得点者／町田＝中島（90＋４分） 松本＝山本（42分）、高崎（51分）



【採点理由】

松本は決定的な活躍をした選手を高採点に。MOMには１得点・１アシストのエース高崎を選出した。持ち味を発揮できなかった町田のメンバーは、厳しく評価した。



【チーム採点】

町田 5.5

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之（松本）



【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 5.5



DF

２ 奥山政幸 5.5

３ 藤井航大 5（62分 OUT）

５ 深津康太 5.5

19 松本怜大 ６



MF

18 平戸太貴 5.5

15 井上裕大 5.5

29 森村昂太 5.5（57分OUT）

32 戸高弘貴 5.5（79分OUT）



FW

９ 鈴木孝司 5.5

30 中島裕希 ６



交代出場

FW

23 戸島 章 5.5（57分IN）



DF

25 増田繁人 5.5（62分IN）



FW

７ 吉田眞紀人 －（79分IN）



監督

相馬直樹 5.5





【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 ６



DF

３ 田中隼磨 5.5

31 橋内優也 ６

４ 飯田真輝 ６

18 當間建文 ６

29 下川陽太 ６



MF

５ 岩間雄大 ６

14 パウリーニョ 6.5

10 工藤浩平 ６（85分 OUT）



FW

９ 高崎寛之 ７（78分OUT）

19 山本大貴 6.5（90＋２分OUT）



交代出場

FW

11 三島康平 －（78分IN）



FW

50 鈴木武蔵 －（85分IN）



DF

６ 安藤 淳 －（90＋２分IN）



監督

反町康治 6.5





取材・文：郡司 聡（フリーライター）