【Ｊ２採点】町田１-２松本｜パウリーニョらを高評価。MOMは１G・１Aの松本のエース

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2017年08月29日

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持ち味を発揮できなかった町田のメンバーは…。

J２リーグ・30節
８月26日／19：03／町田市立陸上競技場／4,762人
町田　１-２　松本
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／町田＝中島（90＋４分）　松本＝山本（42分）、高崎（51分）
 
【採点理由】
松本は決定的な活躍をした選手を高採点に。MOMには１得点・１アシストのエース高崎を選出した。持ち味を発揮できなかった町田のメンバーは、厳しく評価した。
 
【チーム採点】
町田　5.5
松本　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
高崎寛之（松本）
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　5.5
 
DF
２　奥山政幸　5.5
３　藤井航大　5（62分 OUT）
５　深津康太　5.5
19　松本怜大　６
 
MF
18　平戸太貴　5.5
15　井上裕大　5.5
29　森村昂太　5.5（57分OUT）
32　戸高弘貴　5.5（79分OUT）
 
FW
９　鈴木孝司　5.5
30　中島裕希　６
 
交代出場
FW
23　戸島　章　5.5（57分IN）
 
DF
25　増田繁人  5.5（62分IN）
 
FW
７　吉田眞紀人　－（79分IN）
 
監督
相馬直樹　5.5
 
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　６
 
DF
３　田中隼磨　5.5
31　橋内優也　６
４　飯田真輝　６
18　當間建文　６
29　下川陽太　６
 
MF
５　岩間雄大　６
14　パウリーニョ　6.5
10　工藤浩平　６（85分 OUT）
 
FW
９　高崎寛之　７（78分OUT）
19　山本大貴　6.5（90＋２分OUT）
 
交代出場
FW
11　三島康平　－（78分IN）
 
FW
50　鈴木武蔵　－（85分IN）
 
DF
６　安藤　淳　－（90＋２分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
 
取材・文：郡司 聡（フリーライター）

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