【J２採点】金沢１-２讃岐｜流れを引き寄せた原の直接FK

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月29日

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前半は讃岐、後半は金沢のゲームに。

J２リーグ・30節
８月26日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,029人
金沢　１-２　讃岐
前半 ０-２
後半 １-０
得点者／金沢＝佐藤（51分）　讃岐＝原（８分）、武田（42分）
 
【採点理由】
前半は讃岐が主導権を握り、後半は金沢のペースという試合展開。序盤に鮮やかな直接FKを決めて流れを引き寄せた原をMOMに選出。金沢は攻守とも課題の残る試合となった。
 
【チーム採点】
金沢　５
讃岐　６
 
【MAN OF THE MATCH
原　一樹（讃岐）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　5.5
 
DF
28　石田崚真　5.5
33　ビョン・ジュンボン　５
39　庄司朋乃也　５
45　沼田圭悟　５
 
MF
15　宮崎幾笑　5.5
５　太田康介　５（HTOUT）
６　大橋尚志　５
11　杉浦恭平　5.5（79分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　６
10  中美慶哉　5.5（90分OUT）
 
交代出場
MF
４　小柳達司　5.5（HTIN）
 
FW
30  山﨑雅人　－（79分IN）
 
FW
14　金子昌広　－（90分IN）
 
監督
柳下正明　５
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　5.5
 
DF
22  武田有祐　６
14　アラン　5.5（55分OUT）
25　岡村和哉　5.5
31　アレックス　5.5
 
MF
５　渡邉大剛　5.5
７　永田亮太　5.5
10　高木和正　5.5
19　仲間隼斗　5.5
 
FW
11　馬場賢治　６
20  原　一樹　6.5（69分OUT）
 
交代出場
DF
32　イ・ジョヨン　5.5（55分 IN）
 
MF
26　山本翔平　5.5（69分IN）
 
監督
北野　誠　６

関連ワード
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讃岐
金沢

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