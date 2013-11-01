【J２採点】金沢１-２讃岐｜流れを引き寄せた原の直接FK

J２リーグ・30節

８月26日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,029人

金沢 １-２ 讃岐

前半 ０-２

後半 １-０

得点者／金沢＝佐藤（51分） 讃岐＝原（８分）、武田（42分）



【採点理由】

前半は讃岐が主導権を握り、後半は金沢のペースという試合展開。序盤に鮮やかな直接FKを決めて流れを引き寄せた原をMOMに選出。金沢は攻守とも課題の残る試合となった。



【チーム採点】

金沢 ５

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

原 一樹（讃岐）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

28 石田崚真 5.5

33 ビョン・ジュンボン ５

39 庄司朋乃也 ５

45 沼田圭悟 ５



MF

15 宮崎幾笑 5.5

５ 太田康介 ５（HTOUT）

６ 大橋尚志 ５

11 杉浦恭平 5.5（79分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 ６

10 中美慶哉 5.5（90分OUT）



交代出場

MF

４ 小柳達司 5.5（HTIN）



FW

30 山﨑雅人 －（79分IN）



FW

14 金子昌広 －（90分IN）



監督

柳下正明 ５





【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 5.5



DF

22 武田有祐 ６

14 アラン 5.5（55分OUT）

25 岡村和哉 5.5

31 アレックス 5.5



MF

５ 渡邉大剛 5.5

７ 永田亮太 5.5

10 高木和正 5.5

19 仲間隼斗 5.5



FW

11 馬場賢治 ６

20 原 一樹 6.5（69分OUT）



交代出場

DF

32 イ・ジョヨン 5.5（55分 IN）



MF

26 山本翔平 5.5（69分IN）



監督

北野 誠 ６