【J２採点】金沢１-２讃岐｜流れを引き寄せた原の直接FK
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月29日
前半は讃岐、後半は金沢のゲームに。
J２リーグ・30節
８月26日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,029人
金沢 １-２ 讃岐
前半 ０-２
後半 １-０
得点者／金沢＝佐藤（51分） 讃岐＝原（８分）、武田（42分）
【採点理由】
前半は讃岐が主導権を握り、後半は金沢のペースという試合展開。序盤に鮮やかな直接FKを決めて流れを引き寄せた原をMOMに選出。金沢は攻守とも課題の残る試合となった。
【チーム採点】
金沢 ５
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
原 一樹（讃岐）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田崚真 5.5
33 ビョン・ジュンボン ５
39 庄司朋乃也 ５
45 沼田圭悟 ５
MF
15 宮崎幾笑 5.5
５ 太田康介 ５（HTOUT）
６ 大橋尚志 ５
11 杉浦恭平 5.5（79分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ６
10 中美慶哉 5.5（90分OUT）
交代出場
MF
４ 小柳達司 5.5（HTIN）
FW
30 山﨑雅人 －（79分IN）
FW
14 金子昌広 －（90分IN）
監督
柳下正明 ５
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 ６
14 アラン 5.5（55分OUT）
25 岡村和哉 5.5
31 アレックス 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5
７ 永田亮太 5.5
10 高木和正 5.5
19 仲間隼斗 5.5
FW
11 馬場賢治 ６
20 原 一樹 6.5（69分OUT）
交代出場
DF
32 イ・ジョヨン 5.5（55分 IN）
MF
26 山本翔平 5.5（69分IN）
監督
北野 誠 ６
８月26日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,029人
金沢 １-２ 讃岐
前半 ０-２
後半 １-０
得点者／金沢＝佐藤（51分） 讃岐＝原（８分）、武田（42分）
【採点理由】
前半は讃岐が主導権を握り、後半は金沢のペースという試合展開。序盤に鮮やかな直接FKを決めて流れを引き寄せた原をMOMに選出。金沢は攻守とも課題の残る試合となった。
【チーム採点】
金沢 ５
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
原 一樹（讃岐）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田崚真 5.5
33 ビョン・ジュンボン ５
39 庄司朋乃也 ５
45 沼田圭悟 ５
MF
15 宮崎幾笑 5.5
５ 太田康介 ５（HTOUT）
６ 大橋尚志 ５
11 杉浦恭平 5.5（79分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ６
10 中美慶哉 5.5（90分OUT）
交代出場
MF
４ 小柳達司 5.5（HTIN）
FW
30 山﨑雅人 －（79分IN）
FW
14 金子昌広 －（90分IN）
監督
柳下正明 ５
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 ６
14 アラン 5.5（55分OUT）
25 岡村和哉 5.5
31 アレックス 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5
７ 永田亮太 5.5
10 高木和正 5.5
19 仲間隼斗 5.5
FW
11 馬場賢治 ６
20 原 一樹 6.5（69分OUT）
交代出場
DF
32 イ・ジョヨン 5.5（55分 IN）
MF
26 山本翔平 5.5（69分IN）
監督
北野 誠 ６
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