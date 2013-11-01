【J２採点】千葉１-３岐阜｜風間がハットトリックの活躍！主力３人を欠いた千葉は完敗
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月29日
千葉はプレーオフ圏が遠のく12位に後退。17位の岐阜は５試合ぶりの勝利。
J２リーグ・30節
８月26日／18：03／フクダ電子アリーナ／7,900人
千葉 １-３ 岐阜
前半 １-２
後半 ０-１
得点者／千葉＝アランダ（44分） 岐阜＝風間③（１分、19分、57分）
【採点理由】
開始早々にクロスから風間がヘッドで先制点を奪うと、岐阜はその後も主導権を握った。風間は今季初得点を含むハットトリックの活躍で、チームの５試合ぶりの勝利に大きく貢献。一方、主力３人を出場停止で欠いた千葉は攻守両面で精彩を欠き、完敗を喫した。
【チーム採点】
千葉 ５
岐阜 6.5
【MAN OF THE MATCH】
風間宏矢（岐阜）
【千葉｜選手採点】
GK
40 ルイス・オヘーダ ５
DF
30 溝渕雄志 ５（60分OUT）
３ 近藤直也 5.5
37 キム・ボムヨン 5.5
28 乾 貴哉 ５
MF
15 熊谷アンドリュー ６
14 アランダ 5.5（HTOUT）
18 矢田 旭 ６
FW
11 船山貴之 5.5
50 指宿洋史 5.5
13 為田大貴 ５（72分OUT）
交代出場
MF
７ 佐藤勇人 5.5（HTIN）
MF
６ 山本真希 ６（60分IN）
FW
34 古川大悟 ６（72分IN）
監督
フアン・エスナイデル ５
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 6.5
15 田森大己 6.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 ６
MF
23 小野悠斗 5.5（67分OUT）
10 庄司悦大 ６
６ シシーニョ 6.5
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（64分OUT）
14 風間宏矢 ７（64分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
MF
22 山田晃平 ６（64分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（64分IN）
MF
28 永島悠史 5.5（67分IN）
監督
大木 武 6.5
取材・文：赤沼圭子（フリーライター）
８月26日／18：03／フクダ電子アリーナ／7,900人
千葉 １-３ 岐阜
前半 １-２
後半 ０-１
得点者／千葉＝アランダ（44分） 岐阜＝風間③（１分、19分、57分）
【採点理由】
開始早々にクロスから風間がヘッドで先制点を奪うと、岐阜はその後も主導権を握った。風間は今季初得点を含むハットトリックの活躍で、チームの５試合ぶりの勝利に大きく貢献。一方、主力３人を出場停止で欠いた千葉は攻守両面で精彩を欠き、完敗を喫した。
【チーム採点】
千葉 ５
岐阜 6.5
【MAN OF THE MATCH】
風間宏矢（岐阜）
【千葉｜選手採点】
GK
40 ルイス・オヘーダ ５
DF
30 溝渕雄志 ５（60分OUT）
３ 近藤直也 5.5
37 キム・ボムヨン 5.5
28 乾 貴哉 ５
MF
15 熊谷アンドリュー ６
14 アランダ 5.5（HTOUT）
18 矢田 旭 ６
FW
11 船山貴之 5.5
50 指宿洋史 5.5
13 為田大貴 ５（72分OUT）
交代出場
MF
７ 佐藤勇人 5.5（HTIN）
MF
６ 山本真希 ６（60分IN）
FW
34 古川大悟 ６（72分IN）
監督
フアン・エスナイデル ５
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 6.5
15 田森大己 6.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 ６
MF
23 小野悠斗 5.5（67分OUT）
10 庄司悦大 ６
６ シシーニョ 6.5
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（64分OUT）
14 風間宏矢 ７（64分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
MF
22 山田晃平 ６（64分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（64分IN）
MF
28 永島悠史 5.5（67分IN）
監督
大木 武 6.5
取材・文：赤沼圭子（フリーライター）
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