【J２採点】千葉１-３岐阜｜風間がハットトリックの活躍！主力３人を欠いた千葉は完敗

J２リーグ・30節

８月26日／18：03／フクダ電子アリーナ／7,900人

千葉 １-３ 岐阜

前半 １-２

後半 ０-１

得点者／千葉＝アランダ（44分） 岐阜＝風間③（１分、19分、57分）



【採点理由】

開始早々にクロスから風間がヘッドで先制点を奪うと、岐阜はその後も主導権を握った。風間は今季初得点を含むハットトリックの活躍で、チームの５試合ぶりの勝利に大きく貢献。一方、主力３人を出場停止で欠いた千葉は攻守両面で精彩を欠き、完敗を喫した。



【チーム採点】

千葉 ５

岐阜 6.5



【MAN OF THE MATCH】

風間宏矢（岐阜）



【千葉｜選手採点】

GK

40 ルイス・オヘーダ ５



DF

30 溝渕雄志 ５（60分OUT）

３ 近藤直也 5.5

37 キム・ボムヨン 5.5

28 乾 貴哉 ５



MF

15 熊谷アンドリュー ６

14 アランダ 5.5（HTOUT）

18 矢田 旭 ６



FW

11 船山貴之 5.5

50 指宿洋史 5.5

13 為田大貴 ５（72分OUT）



交代出場

MF

７ 佐藤勇人 5.5（HTIN）



MF

６ 山本真希 ６（60分IN）



FW

34 古川大悟 ６（72分IN）



監督

フアン・エスナイデル ５





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

17 大本祐槻 6.5

15 田森大己 6.5

２ 阿部正紀 ６

16 福村貴幸 ６



MF

23 小野悠斗 5.5（67分OUT）

10 庄司悦大 ６

６ シシーニョ 6.5



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（64分OUT）

14 風間宏矢 ７（64分OUT）

11 古橋亨梧 ６



交代出場

MF

22 山田晃平 ６（64分IN）



FW

24 難波宏明 5.5（64分IN）



MF

28 永島悠史 5.5（67分IN）



監督

大木 武 6.5





取材・文：赤沼圭子（フリーライター）