【J２採点】千葉１-３岐阜｜風間がハットトリックの活躍！主力３人を欠いた千葉は完敗

カテゴリ：Jリーグ

赤沼圭子

2017年08月29日

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千葉はプレーオフ圏が遠のく12位に後退。17位の岐阜は５試合ぶりの勝利。

J２リーグ・30節
８月26日／18：03／フクダ電子アリーナ／7,900人
千葉　１-３　岐阜
前半 １-２
後半 ０-１
得点者／千葉＝アランダ（44分）　岐阜＝風間③（１分、19分、57分）
 
【採点理由】
開始早々にクロスから風間がヘッドで先制点を奪うと、岐阜はその後も主導権を握った。風間は今季初得点を含むハットトリックの活躍で、チームの５試合ぶりの勝利に大きく貢献。一方、主力３人を出場停止で欠いた千葉は攻守両面で精彩を欠き、完敗を喫した。
 
【チーム採点】
千葉　５
岐阜　6.5
 
MAN OF THE MATCH
風間宏矢（岐阜）
 
【千葉｜選手採点】
GK
40　ルイス・オヘーダ　５
 
DF
30　溝渕雄志　５（60分OUT）
３　近藤直也　5.5
37　キム・ボムヨン　5.5
28　乾　貴哉　５

MF
15　熊谷アンドリュー　６
14　アランダ　5.5（HTOUT）
18　矢田　旭　６ 

FW
11　船山貴之　5.5
50　指宿洋史　5.5
13　為田大貴　５（72分OUT）
 
交代出場
MF
７　佐藤勇人　5.5（HTIN）

MF
６　山本真希　６（60分IN）
 
FW
34　古川大悟　６（72分IN）
 
監督
フアン・エスナイデル　５ 
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　６
 
DF 
17　大本祐槻　6.5
15　田森大己　6.5
２　阿部正紀　６
16　福村貴幸　６
 
MF
23　小野悠斗　5.5（67分OUT）
10　庄司悦大　６
６　シシーニョ　6.5
 
FW 
７　田中パウロ淳一　5.5（64分OUT）
14　風間宏矢　７（64分OUT）
11　古橋亨梧　６
 
交代出場
MF
22　山田晃平　６（64分IN）
 
FW
24　難波宏明　5.5（64分IN）
 
MF
28　永島悠史　5.5（67分IN）
 
監督
大木　武　6.5
  
 
取材・文：赤沼圭子（フリーライター）

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千葉
岐阜

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