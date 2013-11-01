【J２採点】横浜FC１-０水戸｜攻守に大活躍の助っ人DFがMOM！
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月23日
横浜FCは７位、水戸は10位に。
J２リーグ・29節
８月20日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,483人
横浜FC １-０ 水戸
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(53分) 水戸＝なし
【採点理由】
堅守に加え決勝点のC・ヨンアピンがMOM。前半の決定機を阻止した高丘もそれに準じる評価。水戸は横浜FCにドリブルで脅威を与えた選手を中心に及第点をつけた。
【チーム採点】
横浜FC ６
水戸 ６
【MAN OF THE MATCH】
C・ヨンアピン（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ７
MF
２ 藤井悠太 ６
６ 中里崇宏 ６
８ 佐藤謙介 5.5
19 ジョン・チュングン 5.5
７ 野村直輝 ５（73分OUT）
FW
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（84分OUT）
14 イバ 5.5
途中出場
MF
22 永田拓也 ６（73分IN）
MF
13 野崎陽介 －（84分IN）
監督
中田仁司 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昴史 5.5
DF
２ 日向泰輝 ６
20 今瀬淳也 5.5
33 福井諒司 5.5
MF
６ 内田航平 ６
11 橋本晃司 ６
14 佐藤 祥 ６
17 湯澤洋介 ６（85分OUT）
FW
８ 林 陵平 ５（64分OUT）
38 前田大然 ６
49 齋藤恵太 5.5（79分OUT）
途中出場
MF
10 佐藤和弘 5.5（64分IN）
MF
７ 船谷圭祐 －（79分IN）
FW
19 山村佑樹 －（85分IN）
監督
西ヶ谷隆之 5.5
８月20日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,483人
横浜FC １-０ 水戸
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(53分) 水戸＝なし
【採点理由】
堅守に加え決勝点のC・ヨンアピンがMOM。前半の決定機を阻止した高丘もそれに準じる評価。水戸は横浜FCにドリブルで脅威を与えた選手を中心に及第点をつけた。
【チーム採点】
横浜FC ６
水戸 ６
【MAN OF THE MATCH】
C・ヨンアピン（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ７
MF
２ 藤井悠太 ６
６ 中里崇宏 ６
８ 佐藤謙介 5.5
19 ジョン・チュングン 5.5
７ 野村直輝 ５（73分OUT）
FW
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（84分OUT）
14 イバ 5.5
途中出場
MF
22 永田拓也 ６（73分IN）
MF
13 野崎陽介 －（84分IN）
監督
中田仁司 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昴史 5.5
DF
２ 日向泰輝 ６
20 今瀬淳也 5.5
33 福井諒司 5.5
MF
６ 内田航平 ６
11 橋本晃司 ６
14 佐藤 祥 ６
17 湯澤洋介 ６（85分OUT）
FW
８ 林 陵平 ５（64分OUT）
38 前田大然 ６
49 齋藤恵太 5.5（79分OUT）
途中出場
MF
10 佐藤和弘 5.5（64分IN）
MF
７ 船谷圭祐 －（79分IN）
FW
19 山村佑樹 －（85分IN）
監督
西ヶ谷隆之 5.5
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