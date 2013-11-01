【J２採点】横浜FC１-０水戸｜攻守に大活躍の助っ人DFがMOM！

J２リーグ・29節

８月20日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,483人

横浜FC １-０ 水戸

前半 ０-０

後半 １-０

得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(53分) 水戸＝なし



【採点理由】

堅守に加え決勝点のC・ヨンアピンがMOM。前半の決定機を阻止した高丘もそれに準じる評価。水戸は横浜FCにドリブルで脅威を与えた選手を中心に及第点をつけた。



【チーム採点】

横浜FC ６

水戸 ６



【MAN OF THE MATCH】

C・ヨンアピン（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 6.5



DF

５ 西河翔吾 ６

３ 田所 諒 ６

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ７



MF

２ 藤井悠太 ６

６ 中里崇宏 ６

８ 佐藤謙介 5.5

19 ジョン・チュングン 5.5

７ 野村直輝 ５（73分OUT）



FW

40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（84分OUT）

14 イバ 5.5



途中出場

MF

22 永田拓也 ６（73分IN）



MF

13 野崎陽介 －（84分IN）



監督

中田仁司 6.5





【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昴史 5.5



DF

２ 日向泰輝 ６

20 今瀬淳也 5.5

33 福井諒司 5.5



MF

６ 内田航平 ６

11 橋本晃司 ６

14 佐藤 祥 ６

17 湯澤洋介 ６（85分OUT）



FW

８ 林 陵平 ５（64分OUT）

38 前田大然 ６

49 齋藤恵太 5.5（79分OUT）



途中出場

MF

10 佐藤和弘 5.5（64分IN）



MF

７ 船谷圭祐 －（79分IN）



FW

19 山村佑樹 －（85分IN）



監督

西ヶ谷隆之 5.5