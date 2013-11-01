【J２採点】横浜FC１-０水戸｜攻守に大活躍の助っ人DFがMOM！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月23日

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横浜FCは７位、水戸は10位に。

J２リーグ・29節
８月20日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,483人
横浜FC　１-０　水戸
前半　０-０
後半　１-０
得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(53分)　水戸＝なし
 
【採点理由】
堅守に加え決勝点のC・ヨンアピンがMOM。前半の決定機を阻止した高丘もそれに準じる評価。水戸は横浜FCにドリブルで脅威を与えた選手を中心に及第点をつけた。
 
【チーム採点】
横浜FC　６
水戸　６
 
【MAN OF THE MATCH
C・ヨンアピン（横浜FC）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　6.5
 
DF
５　西河翔吾　６
３　田所　諒　６
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　７
 
MF
２　藤井悠太　６
６　中里崇宏　６
８　佐藤謙介　5.5
19　ジョン・チュングン　5.5
７　野村直輝　５（73分OUT）
 
FW
40　レアンドロ・ドミンゲス　5.5（84分OUT）
14　イバ　5.5
 
途中出場
MF　
22　永田拓也　６（73分IN）
 
MF
13　野崎陽介　－（84分IN）
 
監督
中田仁司　6.5
 
 
【水戸｜選手採点
GK
21　笠原昴史　5.5
 
DF
２　日向泰輝　６
20　今瀬淳也　5.5
33　福井諒司　5.5
 
MF
６　内田航平　６
11　橋本晃司　６
14　佐藤　祥　６
17　湯澤洋介　６（85分OUT）
 
FW
８　林　陵平　５（64分OUT）
38　前田大然　６
49　齋藤恵太　5.5（79分OUT）
 
途中出場
MF
10　佐藤和弘　5.5（64分IN）
 
MF
７　船谷圭祐　－（79分IN）
 
FW
19  山村佑樹　－（85分IN）
 
監督
西ヶ谷隆之　5.5

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水戸

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