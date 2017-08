【J２採点】湘南０-０熊本｜湘南の猛攻を無失点に抑えた熊本のGKを評価

J2リーグ・29節

8月20日/19:03/Shonan BMW スタジアム平塚/8,027人

湘南 0-0 熊本

前半 0-0

後半 0-0

得点者/湘南=なし 熊本=なし



【採点理由】

立ち上がりから攻勢に出るホームの湘南。だがGK畑の好守もあり決め切れない。逆に試合終了間際の熊本の決定機はGK秋元が死守。スコアレスドローで勝点1を分け合った。



【チーム採点】

湘南 6

熊本 6



【MAN OF THE MATCH】

畑 実(熊本)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6.5



DF

13 山根視来 6

4 アンドレ・バイア 6

29 杉岡大暉 6



MF

24 奈良輪雄太 6

6 石川俊輝 6

5 秋野央樹 6

8 山田直輝 6.5



FW

10 ドラガン・ムルジャ 6(49分OUT)

19 表原玄太 6.5(65分OUT)

17 端戸 仁 6(82分OUT)



交代出場

FW

9 ジネイ 6(49分IN)



MF

14 藤田征也 6(65分IN)



MF

22 下田北斗 ―(82分 IN)



監督

曺 貴裁 6





【熊本|選手採点】

GK

1 畑 実 6.5





DF

2 黒木晃平 6

23 小谷祐喜 6

6 村上 巧 6.5

5 植田龍仁朗 6

7 片山奨典 5.5



MF

13 三鬼 海 6

38 上村周平 6



FW

20 上里一将 6.5(74分 OUT)

9 安 柄俊 5.5(82分 OUT)

19 八久保颯 5.5(58分 OUT)



交代出場

MF

39 嶋田慎太郎 6(58分 IN)



FW

14 田中達也 6(74分 IN)



FW

36 巻誠一郎 ―(82分 IN)



監督

池谷友良 6





取材・文:隈元大吾(フリーライター)