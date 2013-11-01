【J２採点】金沢０-４徳島｜トドメの４点目を挙げた山﨑を最高評価に

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月22日

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金沢の２トップは沈黙…。

J２リーグ・28節
８月16日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場/3,727人
金沢　０-４　徳島
前半 ０-３
後半 ０-１
得点者／金沢＝なし　徳島＝大﨑（４分）、渡（14分）、杉本（44分）、山﨑（68分）
 
【採点理由】
攻守で金沢を一枚も二枚も上回った徳島の一方的な展開だった。すべての得点に絡み、最後にトドメの４点目を挙げた山崎をMOMに選出した。完敗の金沢は及第点ゼロ。
 
【チーム採点】
金沢　4.5
徳島　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
山﨑凌吾（徳島）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　5.5
 
DF
28　石田崚真　５
39　庄司朋乃也　５
33　ビョン・ジュンボン　5.5
18　野田紘史　５（58分OUT）
 
MF
15　宮崎幾笑　5.5（22分OUT）
５　太田康介　５
６　大橋尚志　５
10　中美慶哉　5.5
 
FW
９　佐藤洸一　５
11　杉浦恭平　５
 
交代出場
FW
19　垣田裕暉　５（22分IN、66分OUT）
 
FW
30  山﨑雅人　5.5（58分IN）
 
MF
４　小柳達司　５（66分 IN）
 
監督
柳下正明　５
 
 
【岡山｜選手採点】
GK
31  長谷川徹　６
 
DF
３　大﨑玲央　６
20　キム・ジョンピル　６（HTOUT）
15  井筒陸也　６
 
MF
８　岩尾　憲　6.5
６　カルリーニョス　６
27  馬渡和彰　６
26　杉本太郎　６（78分OUT）
10  大﨑淳矢　６
 
FW
17  山﨑凌吾　７　
16  渡　大生　６.（72分OUT）
 
交代出場
DF
２　ヴァシリェヴィッチ　６（HTIN）
 
MF
14　濱田　武　－（78分IN）
 
MF
34　清原翔平　６（72分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　6.5

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