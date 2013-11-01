【J２採点】金沢０-４徳島｜トドメの４点目を挙げた山﨑を最高評価に
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月22日
金沢の２トップは沈黙…。
J２リーグ・28節
８月16日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場/3,727人
金沢 ０-４ 徳島
前半 ０-３
後半 ０-１
得点者／金沢＝なし 徳島＝大﨑（４分）、渡（14分）、杉本（44分）、山﨑（68分）
【採点理由】
攻守で金沢を一枚も二枚も上回った徳島の一方的な展開だった。すべての得点に絡み、最後にトドメの４点目を挙げた山崎をMOMに選出した。完敗の金沢は及第点ゼロ。
【チーム採点】
金沢 4.5
徳島 6.5
【MAN OF THE MATCH】
山﨑凌吾（徳島）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田崚真 ５
39 庄司朋乃也 ５
33 ビョン・ジュンボン 5.5
18 野田紘史 ５（58分OUT）
MF
15 宮崎幾笑 5.5（22分OUT）
５ 太田康介 ５
６ 大橋尚志 ５
10 中美慶哉 5.5
FW
９ 佐藤洸一 ５
11 杉浦恭平 ５
交代出場
FW
19 垣田裕暉 ５（22分IN、66分OUT）
FW
30 山﨑雅人 5.5（58分IN）
MF
４ 小柳達司 ５（66分 IN）
監督
柳下正明 ５
【岡山｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ６
DF
３ 大﨑玲央 ６
20 キム・ジョンピル ６（HTOUT）
15 井筒陸也 ６
MF
８ 岩尾 憲 6.5
６ カルリーニョス ６
27 馬渡和彰 ６
26 杉本太郎 ６（78分OUT）
10 大﨑淳矢 ６
FW
17 山﨑凌吾 ７
16 渡 大生 ６.（72分OUT）
交代出場
DF
２ ヴァシリェヴィッチ ６（HTIN）
MF
14 濱田 武 －（78分IN）
MF
34 清原翔平 ６（72分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 6.5
８月16日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場/3,727人
金沢 ０-４ 徳島
前半 ０-３
後半 ０-１
得点者／金沢＝なし 徳島＝大﨑（４分）、渡（14分）、杉本（44分）、山﨑（68分）
【採点理由】
攻守で金沢を一枚も二枚も上回った徳島の一方的な展開だった。すべての得点に絡み、最後にトドメの４点目を挙げた山崎をMOMに選出した。完敗の金沢は及第点ゼロ。
【チーム採点】
金沢 4.5
徳島 6.5
【MAN OF THE MATCH】
山﨑凌吾（徳島）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田崚真 ５
39 庄司朋乃也 ５
33 ビョン・ジュンボン 5.5
18 野田紘史 ５（58分OUT）
MF
15 宮崎幾笑 5.5（22分OUT）
５ 太田康介 ５
６ 大橋尚志 ５
10 中美慶哉 5.5
FW
９ 佐藤洸一 ５
11 杉浦恭平 ５
交代出場
FW
19 垣田裕暉 ５（22分IN、66分OUT）
FW
30 山﨑雅人 5.5（58分IN）
MF
４ 小柳達司 ５（66分 IN）
監督
柳下正明 ５
【岡山｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ６
DF
３ 大﨑玲央 ６
20 キム・ジョンピル ６（HTOUT）
15 井筒陸也 ６
MF
８ 岩尾 憲 6.5
６ カルリーニョス ６
27 馬渡和彰 ６
26 杉本太郎 ６（78分OUT）
10 大﨑淳矢 ６
FW
17 山﨑凌吾 ７
16 渡 大生 ６.（72分OUT）
交代出場
DF
２ ヴァシリェヴィッチ ６（HTIN）
MF
14 濱田 武 －（78分IN）
MF
34 清原翔平 ６（72分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 6.5
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