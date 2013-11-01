【J２採点】金沢０-４徳島｜トドメの４点目を挙げた山﨑を最高評価に

J２リーグ・28節

８月16日／19：03／石川県西部緑地公園陸上競技場/3,727人

金沢 ０-４ 徳島

前半 ０-３

後半 ０-１

得点者／金沢＝なし 徳島＝大﨑（４分）、渡（14分）、杉本（44分）、山﨑（68分）



【採点理由】

攻守で金沢を一枚も二枚も上回った徳島の一方的な展開だった。すべての得点に絡み、最後にトドメの４点目を挙げた山崎をMOMに選出した。完敗の金沢は及第点ゼロ。



【チーム採点】

金沢 4.5

徳島 6.5



【MAN OF THE MATCH】

山﨑凌吾（徳島）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

28 石田崚真 ５

39 庄司朋乃也 ５

33 ビョン・ジュンボン 5.5

18 野田紘史 ５（58分OUT）



MF

15 宮崎幾笑 5.5（22分OUT）

５ 太田康介 ５

６ 大橋尚志 ５

10 中美慶哉 5.5



FW

９ 佐藤洸一 ５

11 杉浦恭平 ５



交代出場

FW

19 垣田裕暉 ５（22分IN、66分OUT）



FW

30 山﨑雅人 5.5（58分IN）



MF

４ 小柳達司 ５（66分 IN）



監督

柳下正明 ５





【岡山｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 ６



DF

３ 大﨑玲央 ６

20 キム・ジョンピル ６（HTOUT）

15 井筒陸也 ６



MF

８ 岩尾 憲 6.5

６ カルリーニョス ６

27 馬渡和彰 ６

26 杉本太郎 ６（78分OUT）

10 大﨑淳矢 ６



FW

17 山﨑凌吾 ７

16 渡 大生 ６.（72分OUT）



交代出場

DF

２ ヴァシリェヴィッチ ６（HTIN）



MF

14 濱田 武 －（78分IN）



MF

34 清原翔平 ６（72分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス 6.5