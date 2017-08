【Ｊ２採点＆寸評】名古屋３－１福岡｜輝き放った名古屋のアタッカー陣！MOMに選んだのは…

[J2リーグ29節]名古屋3-1福岡/8月20日/パロ瑞穂



【チーム採点・寸評】

名古屋 6.5

福岡の見せ場は前半の10分程度。そこから一気にゲームを支配し、後半は危なげなく2点を加点する素晴らしい試合運びを見せた。今季屈指の好試合。



【名古屋|採点・寸評】

GK

1 楢崎正剛 6

攻勢が続くなか、少ない守備機会をセービングできっちり引き締めた。2度の決定機を防ぎ、1失点に抑えたことも勝利への追い風だ。



DF

15 宮原和也 6

奔放な右サイドを持ち前の守備力で下支え。そのうえで前線に何度も顔を出すバイタリティを見せ、試合の流れをスムーズにした。



2 新井一耀 6

またも3バックの顔ぶれが変わるなかで、落ち着いた守備で最終ラインをキープ。本職らしい小技を利かせつつ、失点減に大きく貢献。



37 イム・スンギョム 6.5

少し不安定な守備もあるが、大胆なオーバーラップなどで左サイドをダイナミックに駆け回った。後半にはダメ押しとなるプロ初ゴールもマーク。



40 秋山陽介 6 (70分OUT)

左サイドに留まらず、中央でのポジショニングも滑らか。次戦後にひとまず大学に戻ってしまうのがもったいないほどの堂々たるプレーだった。



MF

MAN OF THE MATCH

23 青木亮太 7

ビルドアップ、サイドの突破、中央でのコンビネーションと神出鬼没の動きでチームを牽引。決勝点も技巧が光る好シュートで、クラブ記録の5試合連続ゴールに並んだ。



7 田口泰士 6.5

出場停止明けで確かな存在感を披露。ボールキープ力とパスの連続性に長け、切れ味鋭いスルーパスでも魅せた。ゴール前への飛び込みも、パワフルそのもの。