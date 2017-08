FIFA最優秀選手があなたの１票で決まる！ ８月21日からファン投票がスタート！

国際サッカー連盟(FIFA)は、「The Best FIFA Men's Player(最優秀FIFA男子選手)」のノミネート24選手を発表した。



候補者の選定は、FIFAが依頼した豪華なパネリストたちによって進められた。ディエゴ・マラドーナ、中田英寿、カルレス・プジョル、ジェイジェイ・オコチャ、カルロス・バルデラマら各氏らで、錚々たる顔ぶれ。選手と監督の男女4部門のノミネート者が確定した。



選手部門ではリオネル・メッシやクリスチアーノ・ロナウド、ネイマール、ジャンルイジ・ブッフォンなどお馴染みの名が並び、監督部門ではジョゼ・モウリーニョやペップ・グアルディオラら12人の名将がエントリーした。



2015年をもって『フランス・フットボール』誌と共催していたFIFAバロンドールが終了。「The Best FIFA Men's Player」は昨年、新設されたアワードだ。発表されたノミネート選手たちは今後、投票でトップ3に絞られ、10月23日にロンドンで開催される「The Best FIFA Football Awards」で各最優秀賞が発表される。



投票は従来通り、厳選されたメディアの代表者、各国代表チームの監督&主将が担うほか、今年から一般のサッカーファンも参加できるようになった。FIFA公式サイトなどで、8月21日から9月7日まで受け付けている。選考の対象となるのは、男子が2016年11月20日から2017年7月2日、女子が2016年11月20日から2017年8月6日までの期間。各上位3名の発表は9月下旬の予定だ。



男子個人のノミネート者は以下の通り。



[The Best FIFA Men's Player/ノミネート24名]

ピエール=エメリク・オーバメヤン(FW/ガボン代表/ドルトムント)

レオナルド・ボヌッチ(DF/イタリア代表/ミラン)

ジャンルイジ・ブッフォン(GK/イタリア代表/ユベントス)

ダニエル・カルバハル(DF/スペイン代表/R・マドリー)

クリスチアーノ・ロナウド(FW/ポルトガル代表/R・マドリー)

パウロ・ディバラ(FW/アルゼンチン代表/ユベントス)

アントワーヌ・グリエーズマン(FW/フランス代表/A・マドリー)

エデン・アザール(MF/ベルギー代表/チェルシー)

ズラタン・イブラヒモビッチ(FW/元スウェーデン代表/前マンチェスター・U)

アンドレス・イニエスタ(MF/スペイン代表/バルセロナ)

ハリー・ケイン(FW/イングランド代表/トッテナム)

エヌゴロ・カンテ(MF/フランス代表/チェルシー)

トニ・クロース(MF/ドイツ代表/R・マドリー)

ロベルト・レバンドフスキ(FW/ポーランド代表/バイエルン)

マルセロ(DF/ブラジル代表/R・マドリー)

リネオル・メッシ(FW/アルゼンチン代表/バルセロナ)

ルカ・モドリッチ(MF/クロアチア代表/R・マドリー)

ケイラー・ナバス(GK/コスタリカ代表/R・マドリー)

マヌエル・ノイアー(GK/ドイツ代表/バイエルン)

ネイマール(FW/ブラジル代表/パリSG)

セルヒオ・ラモス(DF/スペイン代表/R・マドリー)

アレクシス・サンチェス(FW/チリ代表/アーセナル)

ルイス・スアレス(FW/ウルグアイ代表/バルセロナ)

アルトゥーロ・ビダル(MF/チリ代表/バイエルン)



[The Best FIFA Men's Coach/ノミネート12名]

マッシミリアーノ・アッレグリ(イタリア国籍/ユベントス監督)

カルロ・アンチェロッティ(イタリア国籍/バイエルン監督)

アントニオ・コンテ(イタリア国籍/チェルシー監督)

ルイス・エンリケ(スペイン国籍/前バルセロナ監督)

ペップ・グアルディオラ(スペイン国籍/マンチェスター・C監督)

レオナルド・ジャルディム(ポルトガル国籍/モナコ監督)

ヨアヒム・レーブ(ドイツ国籍/ドイツ代表監督)

ジョゼ・モウリーニョ(ポルトガル国籍/マンチェスター・U監督)

マウシリオ・ポチェティーノ(アルゼンチン国籍/トッテナム監督)

ディエゴ・シメオネ(アルゼンチン国籍/A・マドリー監督)

チッチ(ブラジル国籍/ブラジル代表監督)

ジネディーヌ・ジダン(フランス国籍/R・マドリー監督)