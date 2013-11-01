【J２採点】岡山０-１愛媛｜愛媛が岡山に14試合ぶりの黒星を付ける

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月17日

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１点が遠かった岡山は11位に後退し、愛媛は2試合連続の無失点で14位に浮上。

J２リーグ・28節
８月16日／19：03／シティライトスタジアム／9,948人
岡山　０-１　愛媛
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／岡山=なし 愛媛＝林堂（33分）
 
【採点理由】
岡山は攻撃が噛み合わず全体的に低い採点に。集中力を切らさずリードを守り抜いた愛媛は高採点とした。MOMにはワンチャンスを仕留めてゴール前を固く閉ざした林堂眞を選出した。
 
【チーム採点】
岡山　５
愛媛　6.5
 
【MAN OF THE MATCH】　
林堂　眞（愛媛）

【岡山｜選手採点】 
GK
22　一森　純　5.5
 
DF
19　片山瑛一　5.5
６　竹田忠嗣　5.5
14　喜山康平　5.5

MF
３　久木田紳吾　５
27　塚川孝輝　５
16　関戸健二　５
11　三村　真　5.5（77分OUT)
 
FW
30　豊川雄太　５
９　キム・ジョンミン　５（69分OUT)
10　大竹洋平　５（74分OUT）

交代出場
FW
18　オルシーニ　５（69分IN）
 
MF
８　石毛秀樹　５（74分IN）
 
MF　
７　伊藤大介　―（77分IN）


監督
長澤　徹　５
 
 
【愛媛｜選手採点】
GK
31　パク・ソンス　6.5
 
DF
３　玉林睦実　6.5
23　林堂　眞　6.5
２　浦田延尚　6.5
 
MF
５　藤田息吹　６
８　小島秀仁　６
41　小池純輝　６（87分OUT）
14　白井康介　6.5
 
FW
７　近藤貴司　６（77分OUT）
15　丹羽詩温　６（69分OUT）
20　河原和寿　６
 
交代出場
FW
９　有田光希　６（69分IN）
 
MF
16　田中裕人　―（77分IN）
 
DF
４　西岡大輝　―（87分IN）
 
監督
間瀬秀一　6.5
 
 
取材・文：寺田弘幸

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