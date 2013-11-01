【J２採点】岡山０-１愛媛｜愛媛が岡山に14試合ぶりの黒星を付ける

J２リーグ・28節

８月16日／19：03／シティライトスタジアム／9,948人

岡山 ０-１ 愛媛

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／岡山=なし 愛媛＝林堂（33分）



【採点理由】

岡山は攻撃が噛み合わず全体的に低い採点に。集中力を切らさずリードを守り抜いた愛媛は高採点とした。MOMにはワンチャンスを仕留めてゴール前を固く閉ざした林堂眞を選出した。



【チーム採点】

岡山 ５

愛媛 6.5



【MAN OF THE MATCH】

林堂 眞（愛媛）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 5.5



DF

19 片山瑛一 5.5

６ 竹田忠嗣 5.5

14 喜山康平 5.5



MF

３ 久木田紳吾 ５

27 塚川孝輝 ５

16 関戸健二 ５

11 三村 真 5.5（77分OUT)



FW

30 豊川雄太 ５

９ キム・ジョンミン ５（69分OUT)

10 大竹洋平 ５（74分OUT）



交代出場

FW

18 オルシーニ ５（69分IN）



MF

８ 石毛秀樹 ５（74分IN）



MF

７ 伊藤大介 ―（77分IN）





監督

長澤 徹 ５





【愛媛｜選手採点】

GK

31 パク・ソンス 6.5



DF

３ 玉林睦実 6.5

23 林堂 眞 6.5

２ 浦田延尚 6.5



MF

５ 藤田息吹 ６

８ 小島秀仁 ６

41 小池純輝 ６（87分OUT）

14 白井康介 6.5



FW

７ 近藤貴司 ６（77分OUT）

15 丹羽詩温 ６（69分OUT）

20 河原和寿 ６



交代出場

FW

９ 有田光希 ６（69分IN）



MF

16 田中裕人 ―（77分IN）



DF

４ 西岡大輝 ―（87分IN）



監督

間瀬秀一 6.5





取材・文：寺田弘幸