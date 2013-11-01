【J２採点】岡山０-１愛媛｜愛媛が岡山に14試合ぶりの黒星を付ける
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月17日
１点が遠かった岡山は11位に後退し、愛媛は2試合連続の無失点で14位に浮上。
J２リーグ・28節
８月16日／19：03／シティライトスタジアム／9,948人
岡山 ０-１ 愛媛
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／岡山=なし 愛媛＝林堂（33分）
【採点理由】
岡山は攻撃が噛み合わず全体的に低い採点に。集中力を切らさずリードを守り抜いた愛媛は高採点とした。MOMにはワンチャンスを仕留めてゴール前を固く閉ざした林堂眞を選出した。
【チーム採点】
岡山 ５
愛媛 6.5
【MAN OF THE MATCH】
林堂 眞（愛媛）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 5.5
DF
19 片山瑛一 5.5
６ 竹田忠嗣 5.5
14 喜山康平 5.5
MF
３ 久木田紳吾 ５
27 塚川孝輝 ５
16 関戸健二 ５
11 三村 真 5.5（77分OUT)
FW
30 豊川雄太 ５
９ キム・ジョンミン ５（69分OUT)
10 大竹洋平 ５（74分OUT）
交代出場
FW
18 オルシーニ ５（69分IN）
MF
８ 石毛秀樹 ５（74分IN）
MF
７ 伊藤大介 ―（77分IN）
監督
長澤 徹 ５
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 6.5
DF
３ 玉林睦実 6.5
23 林堂 眞 6.5
２ 浦田延尚 6.5
MF
５ 藤田息吹 ６
８ 小島秀仁 ６
41 小池純輝 ６（87分OUT）
14 白井康介 6.5
FW
７ 近藤貴司 ６（77分OUT）
15 丹羽詩温 ６（69分OUT）
20 河原和寿 ６
交代出場
FW
９ 有田光希 ６（69分IN）
MF
16 田中裕人 ―（77分IN）
DF
４ 西岡大輝 ―（87分IN）
監督
間瀬秀一 6.5
取材・文：寺田弘幸
８月16日／19：03／シティライトスタジアム／9,948人
岡山 ０-１ 愛媛
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／岡山=なし 愛媛＝林堂（33分）
【採点理由】
岡山は攻撃が噛み合わず全体的に低い採点に。集中力を切らさずリードを守り抜いた愛媛は高採点とした。MOMにはワンチャンスを仕留めてゴール前を固く閉ざした林堂眞を選出した。
【チーム採点】
岡山 ５
愛媛 6.5
【MAN OF THE MATCH】
林堂 眞（愛媛）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 5.5
DF
19 片山瑛一 5.5
６ 竹田忠嗣 5.5
14 喜山康平 5.5
MF
３ 久木田紳吾 ５
27 塚川孝輝 ５
16 関戸健二 ５
11 三村 真 5.5（77分OUT)
FW
30 豊川雄太 ５
９ キム・ジョンミン ５（69分OUT)
10 大竹洋平 ５（74分OUT）
交代出場
FW
18 オルシーニ ５（69分IN）
MF
８ 石毛秀樹 ５（74分IN）
MF
７ 伊藤大介 ―（77分IN）
監督
長澤 徹 ５
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 6.5
DF
３ 玉林睦実 6.5
23 林堂 眞 6.5
２ 浦田延尚 6.5
MF
５ 藤田息吹 ６
８ 小島秀仁 ６
41 小池純輝 ６（87分OUT）
14 白井康介 6.5
FW
７ 近藤貴司 ６（77分OUT）
15 丹羽詩温 ６（69分OUT）
20 河原和寿 ６
交代出場
FW
９ 有田光希 ６（69分IN）
MF
16 田中裕人 ―（77分IN）
DF
４ 西岡大輝 ―（87分IN）
監督
間瀬秀一 6.5
取材・文：寺田弘幸
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