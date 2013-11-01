【J２採点】愛媛０-０水戸｜ともに決定打を欠きスコアレスドロー。MOMは愛媛の守護神

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月15日

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愛媛は前節の７失点から守備は修正できたが…。

J２リーグ・27節
８月11日／18：03／ニンジニアスタジアム／3,149人
愛媛　０-０　水戸
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／なし
 
【採点理由】
前節は名古屋と対戦し、７失点した愛媛は守備を意識して試合を展開。攻撃では小暮や白井を生かしてサイドから攻めた。しかし、ゴールは奪えず。一方、水戸は“後半勝負”を狙い、前田や齋藤恵を切り札として起用。ただ、気迫のこもった愛媛守備陣を崩せずに無得点に終わった。
 
【チーム採点】
愛媛　5.5
水戸　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
パク・ソンス（愛媛）
 
【愛媛｜選手採点】
GK
31　パク・ソンス　６
 
DF
23　林堂　眞　5.5
３　玉林睦実　5.5
２　浦田延尚　5.5


MF
５　藤田息吹　5.5
８　小島秀仁　5.5
14　白井康介　5.5
17　小暮大器　6（85分OUT）

FW
20　河原和寿　5.5（73分OUT）
７　近藤貴司　5.5
９　有田光希　5.5　（79分OUT）

交代出場
MF
10　安田晃大　５（73分IN）

FW
15　丹羽詩温　5.5（79分IN）
 
MF
41　小池純輝　－（85分IN）
 
監督
間瀬秀一　5.5
 
 
【水戸｜選手採点】
GK
21　笠原昂史　６
 
DF
33　福井諒司　5.5
６　内田航平　６
24　細川淳矢　5.5

MF
２　田向泰輝　６
14　佐藤　祥　5.5
10　佐藤和弘　5.5　
11　橋本晃司　６（89分OUT）

FW
17　湯澤洋介　６（74分OUT）
29　宮本拓弥　５（55分OUT）
８　林　陵平　5.5
　 
交代出場
FW
38　前田大然　5.5（55分IN）
 
DF
35　齊藤隆成　５（74分IN）
 
FW
49　齋藤恵太　（89分IN）

監督
西ヶ谷隆之　６
 
 
取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）

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水戸

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