【J２採点】愛媛０-０水戸｜ともに決定打を欠きスコアレスドロー。MOMは愛媛の守護神
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月15日
愛媛は前節の７失点から守備は修正できたが…。
J２リーグ・27節
８月11日／18：03／ニンジニアスタジアム／3,149人
愛媛 ０-０ 水戸
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／なし
【採点理由】
前節は名古屋と対戦し、７失点した愛媛は守備を意識して試合を展開。攻撃では小暮や白井を生かしてサイドから攻めた。しかし、ゴールは奪えず。一方、水戸は“後半勝負”を狙い、前田や齋藤恵を切り札として起用。ただ、気迫のこもった愛媛守備陣を崩せずに無得点に終わった。
【チーム採点】
愛媛 5.5
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
パク・ソンス（愛媛）
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス ６
DF
23 林堂 眞 5.5
３ 玉林睦実 5.5
２ 浦田延尚 5.5
MF
５ 藤田息吹 5.5
８ 小島秀仁 5.5
14 白井康介 5.5
17 小暮大器 6（85分OUT）
FW
20 河原和寿 5.5（73分OUT）
７ 近藤貴司 5.5
９ 有田光希 5.5 （79分OUT）
交代出場
MF
10 安田晃大 ５（73分IN）
FW
15 丹羽詩温 5.5（79分IN）
MF
41 小池純輝 －（85分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 ６
DF
33 福井諒司 5.5
６ 内田航平 ６
24 細川淳矢 5.5
MF
２ 田向泰輝 ６
14 佐藤 祥 5.5
10 佐藤和弘 5.5
11 橋本晃司 ６（89分OUT）
FW
17 湯澤洋介 ６（74分OUT）
29 宮本拓弥 ５（55分OUT）
８ 林 陵平 5.5
交代出場
FW
38 前田大然 5.5（55分IN）
DF
35 齊藤隆成 ５（74分IN）
FW
49 齋藤恵太 －（89分IN）
監督
西ヶ谷隆之 ６
取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）
８月11日／18：03／ニンジニアスタジアム／3,149人
愛媛 ０-０ 水戸
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／なし
【採点理由】
前節は名古屋と対戦し、７失点した愛媛は守備を意識して試合を展開。攻撃では小暮や白井を生かしてサイドから攻めた。しかし、ゴールは奪えず。一方、水戸は“後半勝負”を狙い、前田や齋藤恵を切り札として起用。ただ、気迫のこもった愛媛守備陣を崩せずに無得点に終わった。
【チーム採点】
愛媛 5.5
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
パク・ソンス（愛媛）
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス ６
DF
23 林堂 眞 5.5
３ 玉林睦実 5.5
２ 浦田延尚 5.5
MF
５ 藤田息吹 5.5
８ 小島秀仁 5.5
14 白井康介 5.5
17 小暮大器 6（85分OUT）
FW
20 河原和寿 5.5（73分OUT）
７ 近藤貴司 5.5
９ 有田光希 5.5 （79分OUT）
交代出場
MF
10 安田晃大 ５（73分IN）
FW
15 丹羽詩温 5.5（79分IN）
MF
41 小池純輝 －（85分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 ６
DF
33 福井諒司 5.5
６ 内田航平 ６
24 細川淳矢 5.5
MF
２ 田向泰輝 ６
14 佐藤 祥 5.5
10 佐藤和弘 5.5
11 橋本晃司 ６（89分OUT）
FW
17 湯澤洋介 ６（74分OUT）
29 宮本拓弥 ５（55分OUT）
８ 林 陵平 5.5
交代出場
FW
38 前田大然 5.5（55分IN）
DF
35 齊藤隆成 ５（74分IN）
FW
49 齋藤恵太 －（89分IN）
監督
西ヶ谷隆之 ６
取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）
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