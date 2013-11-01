【J２採点】愛媛０-０水戸｜ともに決定打を欠きスコアレスドロー。MOMは愛媛の守護神

J２リーグ・27節

８月11日／18：03／ニンジニアスタジアム／3,149人

愛媛 ０-０ 水戸

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／なし



【採点理由】

前節は名古屋と対戦し、７失点した愛媛は守備を意識して試合を展開。攻撃では小暮や白井を生かしてサイドから攻めた。しかし、ゴールは奪えず。一方、水戸は“後半勝負”を狙い、前田や齋藤恵を切り札として起用。ただ、気迫のこもった愛媛守備陣を崩せずに無得点に終わった。



【チーム採点】

愛媛 5.5

水戸 5.5



【MAN OF THE MATCH】

パク・ソンス（愛媛）



【愛媛｜選手採点】

GK

31 パク・ソンス ６



DF

23 林堂 眞 5.5

３ 玉林睦実 5.5

２ 浦田延尚 5.5





MF

５ 藤田息吹 5.5

８ 小島秀仁 5.5

14 白井康介 5.5

17 小暮大器 6（85分OUT）



FW

20 河原和寿 5.5（73分OUT）

７ 近藤貴司 5.5

９ 有田光希 5.5 （79分OUT）



交代出場

MF

10 安田晃大 ５（73分IN）



FW

15 丹羽詩温 5.5（79分IN）



MF

41 小池純輝 －（85分IN）



監督

間瀬秀一 5.5





【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昂史 ６



DF

33 福井諒司 5.5

６ 内田航平 ６

24 細川淳矢 5.5



MF

２ 田向泰輝 ６

14 佐藤 祥 5.5

10 佐藤和弘 5.5

11 橋本晃司 ６（89分OUT）



FW

17 湯澤洋介 ６（74分OUT）

29 宮本拓弥 ５（55分OUT）

８ 林 陵平 5.5



交代出場

FW

38 前田大然 5.5（55分IN）



DF

35 齊藤隆成 ５（74分IN）



FW

49 齋藤恵太 －（89分IN）



監督

西ヶ谷隆之 ６





取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）