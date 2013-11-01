【J２採点】徳島２-２横浜FC｜ラストワンプレーでイバの一撃

J２リーグ・第27節

８月11日／19：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／5,958人

徳島 ２-２ 横浜FC

前半 １-１

後半 １-１

得点者／徳島：山﨑（40分）、馬渡（46分）横浜FC＝イバ②（25分、90＋5分）



【採点理由】

徳島のDFラインには判断ミスが散見。結局、最後には同点弾を誘発した。横浜FCでは野村の突破とイバの決定力が秀逸だった。



【チーム採点】

徳島 5.5

横浜FC ６



【MAN OF THE MATCH】

イバ（横浜FC）



【徳島｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 ６



DF

27 馬渡和彰 ６

20 キム・ジョンピル ６

３ 大﨑玲央 ５

15 井筒陸也 5.5



MF

８ 岩尾 憲 ６

14 濱田 武 ６（68分OUT）

26 杉本太郎 5.5（72分OUT）

11 島屋八徳 5.5（82分OUT）



FW

17 山﨑凌吾 ６

16 渡 大生 5.5



交代出場

DF

４ 藤原広太朗 ６（68分IN）



MF

34 清原翔平 5.5（72分IN）



MF

10 大﨑淳矢 －（82分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス 5.5





【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 ６



DF

２ 藤井悠太 5.5（76分OUT）

５ 西河翔吾 ６

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６

３ 田所 諒 5.5



MF

６ 中里崇宏 ６

８ 佐藤謙介 6.5

19 ジョン・チュングン 5.5（64分OUT）

40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5

７ 野村直輝 6.5（82分OUT）



FW

14 イバ ７



交代出場

FW

９ 津田知宏 5.5（64分IN）



DF

30 小宮山尊信 －（76分IN）



FW

15 中山雄希 －（82分IN）



監督

中田仁司 ６





取材・文：松下浩太郎（フリーライター）