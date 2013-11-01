【J２採点】徳島２-２横浜FC｜ラストワンプレーでイバの一撃
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月13日
徳島は連敗を止めるも、痛恨の失点で勝点２を失う。
J２リーグ・第27節
８月11日／19：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／5,958人
徳島 ２-２ 横浜FC
前半 １-１
後半 １-１
得点者／徳島：山﨑（40分）、馬渡（46分）横浜FC＝イバ②（25分、90＋5分）
【採点理由】
徳島のDFラインには判断ミスが散見。結局、最後には同点弾を誘発した。横浜FCでは野村の突破とイバの決定力が秀逸だった。
【チーム採点】
徳島 5.5
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ６
DF
27 馬渡和彰 ６
20 キム・ジョンピル ６
３ 大﨑玲央 ５
15 井筒陸也 5.5
MF
８ 岩尾 憲 ６
14 濱田 武 ６（68分OUT）
26 杉本太郎 5.5（72分OUT）
11 島屋八徳 5.5（82分OUT）
FW
17 山﨑凌吾 ６
16 渡 大生 5.5
交代出場
DF
４ 藤原広太朗 ６（68分IN）
MF
34 清原翔平 5.5（72分IN）
MF
10 大﨑淳矢 －（82分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 5.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
２ 藤井悠太 5.5（76分OUT）
５ 西河翔吾 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６
３ 田所 諒 5.5
MF
６ 中里崇宏 ６
８ 佐藤謙介 6.5
19 ジョン・チュングン 5.5（64分OUT）
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5
７ 野村直輝 6.5（82分OUT）
FW
14 イバ ７
交代出場
FW
９ 津田知宏 5.5（64分IN）
DF
30 小宮山尊信 －（76分IN）
FW
15 中山雄希 －（82分IN）
監督
中田仁司 ６
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
８月11日／19：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／5,958人
徳島 ２-２ 横浜FC
前半 １-１
後半 １-１
得点者／徳島：山﨑（40分）、馬渡（46分）横浜FC＝イバ②（25分、90＋5分）
【採点理由】
徳島のDFラインには判断ミスが散見。結局、最後には同点弾を誘発した。横浜FCでは野村の突破とイバの決定力が秀逸だった。
【チーム採点】
徳島 5.5
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ６
DF
27 馬渡和彰 ６
20 キム・ジョンピル ６
３ 大﨑玲央 ５
15 井筒陸也 5.5
MF
８ 岩尾 憲 ６
14 濱田 武 ６（68分OUT）
26 杉本太郎 5.5（72分OUT）
11 島屋八徳 5.5（82分OUT）
FW
17 山﨑凌吾 ６
16 渡 大生 5.5
交代出場
DF
４ 藤原広太朗 ６（68分IN）
MF
34 清原翔平 5.5（72分IN）
MF
10 大﨑淳矢 －（82分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 5.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
２ 藤井悠太 5.5（76分OUT）
５ 西河翔吾 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６
３ 田所 諒 5.5
MF
６ 中里崇宏 ６
８ 佐藤謙介 6.5
19 ジョン・チュングン 5.5（64分OUT）
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5
７ 野村直輝 6.5（82分OUT）
FW
14 イバ ７
交代出場
FW
９ 津田知宏 5.5（64分IN）
DF
30 小宮山尊信 －（76分IN）
FW
15 中山雄希 －（82分IN）
監督
中田仁司 ６
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
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