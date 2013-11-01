【J２採点】徳島２-２横浜FC｜ラストワンプレーでイバの一撃

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月13日

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徳島は連敗を止めるも、痛恨の失点で勝点２を失う。

J２リーグ・第27節
８月11日／19：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／5,958人
徳島　２-２　横浜FC
前半 １-１
後半 １-１
得点者／徳島：山﨑（40分）、馬渡（46分）横浜FC＝イバ②（25分、90＋5分）
 
【採点理由】
徳島のDFラインには判断ミスが散見。結局、最後には同点弾を誘発した。横浜FCでは野村の突破とイバの決定力が秀逸だった。
 
【チーム採点】
徳島　5.5
横浜FC　６
 
【MAN OF THE MATCH】　
イバ（横浜FC）
 
【徳島｜選手採点】
GK
31　長谷川徹　６

DF
27　馬渡和彰　６
20　キム・ジョンピル　６
３　大﨑玲央　５
15　井筒陸也　5.5
 
MF
８　岩尾　憲　６
14　濱田　武　６（68分OUT）
26　杉本太郎　5.5（72分OUT）
11　島屋八徳　5.5（82分OUT）
 
FW 
17　山﨑凌吾　６
16　渡　大生　5.5
 
交代出場
DF
４　藤原広太朗　６（68分IN）
 
MF
34　清原翔平　5.5（72分IN）
 
MF
10　大﨑淳矢　－（82分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　5.5
 

 【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　６
 
DF
２　藤井悠太　5.5（76分OUT）
５　西河翔吾　６
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　６
３　田所　諒　5.5
 
MF
６　中里崇宏　６
８　佐藤謙介　6.5
19　ジョン・チュングン　5.5（64分OUT）
40　レアンドロ・ドミンゲス　5.5
７　野村直輝　6.5（82分OUT）
 
FW
14　イバ　７
 
交代出場
FW
９　津田知宏　5.5（64分IN）

DF
30　小宮山尊信　－（76分IN）
 
FW
15　中山雄希　－（82分IN）
 
監督
中田仁司　６
 
 
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）

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徳島
横浜FC

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