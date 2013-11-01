【J２採点】大分１-３町田｜町田の攻撃的プレスがハマり大分を圧倒
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月12日
町田は結果も内容も申し分なく３試合ぶりの勝利。
J２リーグ・27節
８月11日／19：03／大分銀行ドーム／ 9,525人
大分 １-３ 町田
前半 ０-２
後半 １-１
得点者／大分＝後藤(75分) 町田＝OG(11分)、井上(43分)、鈴木(71分)
【採点理由】
前線からの強烈なプレスが見事にハマった町田は、全選手が意思統一されていて高得点に。大分は鈴木惇がひとり気を吐き、チャンスを作った。
【チーム採点】
大分 5.5
町田 6.5
【MAN OF THE MATCH】
井上裕大（町田）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
５ 鈴木義宜 5.5
２ 山口貴弘 ５（63分OUT）
６ 福森直也 4.5
MF
16 山岸 智 ５（HT OUT）
48 川西翔太 5.5
33 鈴木 惇 ６
７ 松本 怜 5.5
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 ５
27 三平和司 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
10 シキーニョ 5.5（HT IN）
FW
18 伊佐耕平 5.5（63分IN）
MF
24 姫野宥弥 5.5（76分IN）
監督
片野坂知宏 ５
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６（85分OUT)
３ 藤井航大 ６
２ 奥山政幸 5.5
MF
15 井上裕大 6.5
29 森村昂太 ６（69分OUT）
18 平戸太貴 ６
FW
32 戸高弘貴 ６
30 中島裕希 ６（69分OUT）
７ 吉田眞紀人 ６
交代出場
MF
６ 李 漢宰 5.5（69分IN）
FW
９ 鈴木孝司 ６（69分IN）
DF
25 増田繁人 5.5（85分IN）
監督
相馬直樹 6.5
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
８月11日／19：03／大分銀行ドーム／ 9,525人
大分 １-３ 町田
前半 ０-２
後半 １-１
得点者／大分＝後藤(75分) 町田＝OG(11分)、井上(43分)、鈴木(71分)
【採点理由】
前線からの強烈なプレスが見事にハマった町田は、全選手が意思統一されていて高得点に。大分は鈴木惇がひとり気を吐き、チャンスを作った。
【チーム採点】
大分 5.5
町田 6.5
【MAN OF THE MATCH】
井上裕大（町田）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
５ 鈴木義宜 5.5
２ 山口貴弘 ５（63分OUT）
６ 福森直也 4.5
MF
16 山岸 智 ５（HT OUT）
48 川西翔太 5.5
33 鈴木 惇 ６
７ 松本 怜 5.5
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 ５
27 三平和司 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
10 シキーニョ 5.5（HT IN）
FW
18 伊佐耕平 5.5（63分IN）
MF
24 姫野宥弥 5.5（76分IN）
監督
片野坂知宏 ５
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６（85分OUT)
３ 藤井航大 ６
２ 奥山政幸 5.5
MF
15 井上裕大 6.5
29 森村昂太 ６（69分OUT）
18 平戸太貴 ６
FW
32 戸高弘貴 ６
30 中島裕希 ６（69分OUT）
７ 吉田眞紀人 ６
交代出場
MF
６ 李 漢宰 5.5（69分IN）
FW
９ 鈴木孝司 ６（69分IN）
DF
25 増田繁人 5.5（85分IN）
監督
相馬直樹 6.5
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
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