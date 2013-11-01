【J２採点】大分１-３町田｜町田の攻撃的プレスがハマり大分を圧倒

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2017年08月12日

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町田は結果も内容も申し分なく３試合ぶりの勝利。

J２リーグ・27節
８月11日／19：03／大分銀行ドーム／ 9,525人
大分　１-３　町田
前半 ０-２
後半 １-１
得点者／大分＝後藤(75分) 町田＝OG(11分)、井上(43分)、鈴木(71分)
　　　　
【採点理由】　
前線からの強烈なプレスが見事にハマった町田は、全選手が意思統一されていて高得点に。大分は鈴木惇がひとり気を吐き、チャンスを作った。
 
【チーム採点】
大分　5.5
町田　6.5
 
【MAN OF THE MATCH】
井上裕大（町田）
　
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　5.5
 
DF
５　鈴木義宜　5.5
２　山口貴弘　５（63分OUT）
６　福森直也　4.5
 
MF
16　山岸　智　５（HT OUT）
48　川西翔太　5.5
33　鈴木　惇　６
７　松本　怜　5.5 

FW　
９　後藤優介　5.5
20　小手川宏基　５
27　三平和司　5.5（76分OUT）

交代出場
MF
10　シキーニョ　5.5（HT IN）
 
FW
18　伊佐耕平　5.5（63分IN）
 
MF
24　姫野宥弥　5.5（76分IN）

監督
片野坂知宏　５
 
 
【町田｜選手採点】
GK    
21　髙原寿康　６
 
DF
35　大谷尚輝　5.5
５　深津康太　６（85分OUT)
３　藤井航大　６
２　奥山政幸　5.5
 
MF
15　井上裕大　6.5
29　森村昂太　６（69分OUT）
18　平戸太貴　６
 
FW
32　戸高弘貴　６
30　中島裕希　６（69分OUT）
７　吉田眞紀人　６
 
交代出場
MF
６　李　漢宰　5.5（69分IN）
 
FW
９　鈴木孝司　６（69分IN）
 
DF
25　増田繁人　5.5（85分IN）

監督
相馬直樹　6.5
 

取材・文：柚野真也（スポーツライター）

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大分
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