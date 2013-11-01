【J２採点】大分１-３町田｜町田の攻撃的プレスがハマり大分を圧倒

J２リーグ・27節

８月11日／19：03／大分銀行ドーム／ 9,525人

大分 １-３ 町田

前半 ０-２

後半 １-１

得点者／大分＝後藤(75分) 町田＝OG(11分)、井上(43分)、鈴木(71分)



【採点理由】

前線からの強烈なプレスが見事にハマった町田は、全選手が意思統一されていて高得点に。大分は鈴木惇がひとり気を吐き、チャンスを作った。



【チーム採点】

大分 5.5

町田 6.5



【MAN OF THE MATCH】

井上裕大（町田）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 5.5



DF

５ 鈴木義宜 5.5

２ 山口貴弘 ５（63分OUT）

６ 福森直也 4.5



MF

16 山岸 智 ５（HT OUT）

48 川西翔太 5.5

33 鈴木 惇 ６

７ 松本 怜 5.5



FW

９ 後藤優介 5.5

20 小手川宏基 ５

27 三平和司 5.5（76分OUT）



交代出場

MF

10 シキーニョ 5.5（HT IN）



FW

18 伊佐耕平 5.5（63分IN）



MF

24 姫野宥弥 5.5（76分IN）



監督

片野坂知宏 ５





【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 ６



DF

35 大谷尚輝 5.5

５ 深津康太 ６（85分OUT)

３ 藤井航大 ６

２ 奥山政幸 5.5



MF

15 井上裕大 6.5

29 森村昂太 ６（69分OUT）

18 平戸太貴 ６



FW

32 戸高弘貴 ６

30 中島裕希 ６（69分OUT）

７ 吉田眞紀人 ６



交代出場

MF

６ 李 漢宰 5.5（69分IN）



FW

９ 鈴木孝司 ６（69分IN）



DF

25 増田繁人 5.5（85分IN）



監督

相馬直樹 6.5





取材・文：柚野真也（スポーツライター）