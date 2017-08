【Ｊ１採点＆寸評】仙台×磐田｜再三の好機を逃した磐田。身体を張って奮闘した仙台の増嶋をMOMに

【チーム採点・寸評】

仙台 5.5

守備に追われる時間帯が長くなり、決定機は少なかった。ただ、守備陣が踏ん張って7試合ぶりの無失点で終えられたのは好材料と言える。



【仙台|採点・寸評】

GK

1 シュミットダニエル 6.5

相手のシュートを数多く受ける展開だったが、判断に迷いがなく、確実なシュートストップと的確な飛び出しで無失点に抑えることに成功した。



DF

4 蜂須賀孝治 5.5(84分OUT)

持ち味のクロスボールも本数が少なく、宮崎、荒木とのマッチアップで苦戦を強いられ、ピンチを招く場面も多かった。



27 大岩一貴 6

自陣のゴール前で相手の攻撃を撥ね返す時間が長かったが、落ち着いて対応。時には前へ出て行こうとするなど、攻撃面で貢献しようとする姿勢は見せた。



13 平岡康裕 6

前半は相手FW陣のパワーに押され、ファウルする場面もあったが、後半は修正。セーフティファーストに努めた。



50 増嶋竜也 6.5

MAN OF THE MATCH

ボールホルダーへタイトなマークで無失点に大きく貢献。コーナーキックからの決定機2回のどちらかは決めたかったが、3試合ぶり先発出場で気持ちの入ったプレーぶりだった。



MF

17 富田晋伍 6

特長である力強いボール奪取が再三見られた。相手の決定機で身体を張り、守勢に回る時間が長いなかよく奮闘した。



18 三田啓貴 5.5

守備対応で後手に回る場面が多く、セカンドボールもなかなか拾えなかった。攻撃でもプレースキック以外で決定機を作り出すことができなかった。