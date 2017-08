【J２採点】湘南２-１松本｜湘南が逆転勝利。MOMは攻守にわたり存在感を見せた湘南のMF

J2リーグ・26節

8月5日/19:04/Shonan BMW スタジアム平塚

湘南 2-1 松本

前半 2-1

後半 0-0

得点者/湘南=OG(32分)、山田(37分)、松本=安川(3分)



【採点理由】

得意のセットプレーから早々に先制した松本。だが湘南も冷静な試合運びで逆転に成功、球際や走力で譲らずホーム5連勝を飾った。MOMの秋野は攻守に存在感を増している。



【チーム採点】

湘南 6.5

松本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

秋野央樹(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6.5



DF

13 山根視来 6

4 アンドレ・バイア 6.5

29 杉岡大暉 6



MF

36 岡本拓也 6(52分OUT)

5 秋野央樹 7

6 石川俊輝 6.5

40 松田天馬 6.5(67分OUT)



FW

17 端戸 仁 7

9 ジネイ 6.5(77分OUT)

8 山田直輝 7



交代出場

DF

30 島村 毅 6.5(52分IN)



FW

10 ドラガン・ムルジャ 6.5(67分IN)



FW

15 野田隆之介 ―(77分 IN)



監督

曺 貴裁 6.5





【徳島|選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6



DF

31 橋内優也 5.5

4 飯田真輝 5.5

18 當間建文 5



MF

5 岩間雄大 5.5

14 パウリーニョ 5.5(83分 OUT)

3 田中隼磨 5

33 安川 有 5.5(70分 OUT)



FW

8 セルジーニョ 5.5

10 工藤浩平 5

9 高崎寛之 5.5(74分 OUT)



交代出場

DF

29 下川陽太 5.5(70分 IN)



FW

19 山本大貴 5(74分 IN)



FW

39 ダヴィ ―(83分 IN)



監督

反町康治 5.5





取材・文:隈元大吾(フリーライター)