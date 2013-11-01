【J２採点】長崎２-１岐阜｜長崎がPK２発で岐阜に勝利

J２リーグ・26節

８月５日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,355人

長崎 ２-１ 岐阜

前半 １-１

後半 １-０

得点者／長崎＝幸野（31分、PK）、中村（90＋６分、PK）岐阜＝クリスチャン（39分）



【採点理由】

試合内容と同様、両チームの選手の採点に大きな差はなかったが、２度PKを与えた岐阜の田森は厳しめに評価した。一方、先制のPKを奪った長崎の澤田は、前からのプレスでも効果的な動きを見せたことからMOMに選出した。



【チーム採点】

長崎 ６

岐阜 5.5



【MAN OF THE MATCH】

澤田 崇（長崎）



【長崎｜選手採点】

GK

1 増田卓也 ６



DF

13 乾 大知 ６

４ 髙杉亮太 ６

23 北谷史孝 ６



MF

６ 前田悠佑 ６

26 碓井鉄平 5.5（69分OUT）

７ 幸野志有人 6.5（78分OUT）

３ 飯尾竜太朗 6.5

28 翁長 聖 5.5



FW

19 澤田 崇 6.5

８ 木村 裕 5.5（57分OUT）



交代出場

FW

９ ファンマ ６（57分IN）



MF

39 丸岡 満 ６（69分IN）



MF

20 中村慶太 6.5（78分IN）



監督

高木琢也 6.5





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

17 大本祐槻 ６

15 田森大己 4.5

２ 阿部正紀 ６

16 福村貴幸 ６



MF

28 永島悠史 5.5（81分OUT）

10 庄司悦大 5.5

６ シシーニョ 6.5



FW

14 風間宏矢 5.5

９ クリスチャン 6.5（64分OUT）

11 古橋亨梧 6.5（73分OUT）



交代出場

FW

30 中島賢星 ６（64分IN）



MF

22 山田晃平 ６（73分IN）



MF

23 小野悠斗 ―（81分IN）



監督

大木 武 ６





取材・文：藤原裕久（フリーライター）