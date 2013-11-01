【J２採点】長崎２-１岐阜｜長崎がPK２発で岐阜に勝利

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月07日

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長崎は３位へ浮上。岐阜は17位をキープ。

J２リーグ・26節
８月５日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,355人
長崎　２-１　岐阜
前半 １-１
後半 １-０
得点者／長崎＝幸野（31分、PK）、中村（90＋６分、PK）岐阜＝クリスチャン（39分）
 
【採点理由】
試合内容と同様、両チームの選手の採点に大きな差はなかったが、２度PKを与えた岐阜の田森は厳しめに評価した。一方、先制のPKを奪った長崎の澤田は、前からのプレスでも効果的な動きを見せたことからMOMに選出した。
 
【チーム採点】
長崎　６
岐阜　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
澤田　崇（長崎）
 
【長崎｜選手採点】
GK
1　増田卓也　６
 
DF
13　乾　大知　６
４　髙杉亮太　６
23　北谷史孝　６
 
MF
６　前田悠佑　６
26　碓井鉄平　5.5（69分OUT）
７　幸野志有人　6.5（78分OUT）
３　飯尾竜太朗　6.5
28　翁長　聖　5.5
 
FW
19　澤田　崇　6.5
８　木村　裕　5.5（57分OUT）
 
交代出場
FW
９　ファンマ　６（57分IN）
 
MF
39　丸岡　満　６（69分IN）
 
MF
20　中村慶太　6.5（78分IN）
 
監督
高木琢也　6.5
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　６
 
DF
17　大本祐槻　６
15　田森大己　4.5
２　阿部正紀　６
16　福村貴幸　６
 
MF
28　永島悠史　5.5（81分OUT）
10　庄司悦大　5.5
６　シシーニョ　6.5
 
FW
14　風間宏矢　5.5
９　クリスチャン　6.5（64分OUT）
11　古橋亨梧　6.5（73分OUT）
 
交代出場
FW
30　中島賢星　６（64分IN）
 
MF
22　山田晃平　６（73分IN）
 
MF
23　小野悠斗　―（81分IN）
 
監督
大木　武　６
 
 
取材・文：藤原裕久（フリーライター）

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J2
岐阜
長崎

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