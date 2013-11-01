【J２採点】長崎２-１岐阜｜長崎がPK２発で岐阜に勝利
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月07日
長崎は３位へ浮上。岐阜は17位をキープ。
J２リーグ・26節
８月５日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,355人
長崎 ２-１ 岐阜
前半 １-１
後半 １-０
得点者／長崎＝幸野（31分、PK）、中村（90＋６分、PK）岐阜＝クリスチャン（39分）
【採点理由】
試合内容と同様、両チームの選手の採点に大きな差はなかったが、２度PKを与えた岐阜の田森は厳しめに評価した。一方、先制のPKを奪った長崎の澤田は、前からのプレスでも効果的な動きを見せたことからMOMに選出した。
【チーム採点】
長崎 ６
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
澤田 崇（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
1 増田卓也 ６
DF
13 乾 大知 ６
４ 髙杉亮太 ６
23 北谷史孝 ６
MF
６ 前田悠佑 ６
26 碓井鉄平 5.5（69分OUT）
７ 幸野志有人 6.5（78分OUT）
３ 飯尾竜太朗 6.5
28 翁長 聖 5.5
FW
19 澤田 崇 6.5
８ 木村 裕 5.5（57分OUT）
交代出場
FW
９ ファンマ ６（57分IN）
MF
39 丸岡 満 ６（69分IN）
MF
20 中村慶太 6.5（78分IN）
監督
高木琢也 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 ６
15 田森大己 4.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 5.5（81分OUT）
10 庄司悦大 5.5
６ シシーニョ 6.5
FW
14 風間宏矢 5.5
９ クリスチャン 6.5（64分OUT）
11 古橋亨梧 6.5（73分OUT）
交代出場
FW
30 中島賢星 ６（64分IN）
MF
22 山田晃平 ６（73分IN）
MF
23 小野悠斗 ―（81分IN）
監督
大木 武 ６
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
８月５日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,355人
長崎 ２-１ 岐阜
前半 １-１
後半 １-０
得点者／長崎＝幸野（31分、PK）、中村（90＋６分、PK）岐阜＝クリスチャン（39分）
【採点理由】
試合内容と同様、両チームの選手の採点に大きな差はなかったが、２度PKを与えた岐阜の田森は厳しめに評価した。一方、先制のPKを奪った長崎の澤田は、前からのプレスでも効果的な動きを見せたことからMOMに選出した。
【チーム採点】
長崎 ６
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
澤田 崇（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
1 増田卓也 ６
DF
13 乾 大知 ６
４ 髙杉亮太 ６
23 北谷史孝 ６
MF
６ 前田悠佑 ６
26 碓井鉄平 5.5（69分OUT）
７ 幸野志有人 6.5（78分OUT）
３ 飯尾竜太朗 6.5
28 翁長 聖 5.5
FW
19 澤田 崇 6.5
８ 木村 裕 5.5（57分OUT）
交代出場
FW
９ ファンマ ６（57分IN）
MF
39 丸岡 満 ６（69分IN）
MF
20 中村慶太 6.5（78分IN）
監督
高木琢也 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 ６
15 田森大己 4.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 5.5（81分OUT）
10 庄司悦大 5.5
６ シシーニョ 6.5
FW
14 風間宏矢 5.5
９ クリスチャン 6.5（64分OUT）
11 古橋亨梧 6.5（73分OUT）
交代出場
FW
30 中島賢星 ６（64分IN）
MF
22 山田晃平 ６（73分IN）
MF
23 小野悠斗 ―（81分IN）
監督
大木 武 ６
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
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