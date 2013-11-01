【総体】女子の大会優秀選手17名を発表！優勝の日ノ本学園からは最多５名

インターハイのサッカー競技は８月４日、ユアテックスタジアム仙台で女子決勝が行なわれ、日ノ本学園（兵庫）が藤枝順心（静岡）を破り、２年ぶり５回目の優勝を飾った。決勝後に大会優秀選手17人を発表。優勝した日ノ本学園からはキャプテンの牛島理子ら最多５名が選手された。17名のリストは以下のとおり。●女子優秀選手FW宮本華乃（日ノ本学園／３年）今田紗良（藤枝順心／３年）江刺亜摘（藤枝順心／３年）武田菜々子（明成／３年）宮澤ひなた（星槎国際／３年）加藤もも（星槎国際／２年）MF牛島理子（日ノ本学園／３年）伊藤美玖（日ノ本学園／３年）滝川鈴菜（日ノ本学園／２年）千葉玲海菜（藤枝順心／３年）山崎涼帆（岡山作陽／３年）滝川結女（常盤木学園／３年）DF長江伊吹（藤枝順心／１年）大村琴美（藤枝順心／３年）蓮輪真琴（岡山作陽／３年）GK米澤萌香（日ノ本学園／３年）木稲瑠那（藤枝順心／２年）