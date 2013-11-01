【総体】女子の大会優秀選手17名を発表！優勝の日ノ本学園からは最多５名

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月04日

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日ノ本学園は２年ぶり５回目の戴冠。

日ノ本学園の牛島（５番）は優れたキャプテンシーでチームをけん引した。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

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　インターハイのサッカー競技は８月４日、ユアテックスタジアム仙台で女子決勝が行なわれ、日ノ本学園（兵庫）が藤枝順心（静岡）を破り、２年ぶり５回目の優勝を飾った。
 
　決勝後に大会優秀選手17人を発表。優勝した日ノ本学園からはキャプテンの牛島理子ら最多５名が選手された。17名のリストは以下のとおり。

●女子優秀選手
FW
宮本華乃（日ノ本学園／３年）
今田紗良（藤枝順心／３年）
江刺亜摘（藤枝順心／３年）
武田菜々子（明成／３年）
宮澤ひなた（星槎国際／３年）
加藤もも（星槎国際／２年）
 
MF
牛島理子（日ノ本学園／３年）
伊藤美玖（日ノ本学園／３年）
滝川鈴菜（日ノ本学園／２年）
千葉玲海菜（藤枝順心／３年）
山崎涼帆（岡山作陽／３年）
滝川結女（常盤木学園／３年）
 
DF
長江伊吹（藤枝順心／１年）
大村琴美（藤枝順心／３年）
蓮輪真琴（岡山作陽／３年）
 
GK
米澤萌香（日ノ本学園／３年）
木稲瑠那（藤枝順心／２年）

【インターハイ女子決勝PHOTO】日ノ本学園が藤枝順心を下し、２年ぶり５度目の優勝！

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