モラタ、ルカクなど上位チームが１億ポンドを超える大型補強を敢行した大注目のプレミアリーグを観るならJ SPORTS！

今夏の移籍市場でも膨大な金額を投入し、話題の中心となっているプレミアリーグが8月12日(土)にいよいよ開幕する。大注目のプレミアリーグを『J SPORTS』では、今シーズンも放送することが決定。生中継含め毎節5試合を放送予定だ。昨シーズンの覇者チェルシーをはじめ、2位でシーズンを終えたトッテナム、FAカップを制覇したアーセナル、ヨーロッパリーグを制覇したマンチェスター・ユナイテッド、知将ジョゼップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティ、ユルゲン・クロップのリバプールなど大混戦の様相は変わらない。さらにウェイン・ルーニーを14年ぶりに復帰させたエバートンや積極補強を行なうウェストハムといった第2勢力など新シーズンもプレミアリーグは見どころ満載だ。さらにレスターの岡崎慎司、サウサンプトンの吉田麻也と両日本代表戦士の活躍も必見。昨シーズンは控えに甘んじることが少なくなかった岡崎は再びその存在感を示すのか。そして在籍5年目で定位置を確保した吉田にも注目したい。また、J SPORTSの看板番組である国内唯一の「デイリーサッカーニュース Foot!」も8月14日より放送を開始する。特集企画やゲストとのトーク、試合ハイライトにサッカーを取り巻くカルチャーの紹介など、様々な角度からサッカーを追求する同番組は月曜日から金曜日までサッカーファンには必見と内容になっている。今シーズンからプレビューショーやハイライトに加えて、新企画「20minutes Football」がスタート。J SPORTSが放送する試合から毎節3試合ピックアップして、それぞれ20分でスーパープレーなど手軽にチェックできるので、ハイライトでは物足りないが、フルマッチの観戦は難しいサッカーファンにとっては待望の新番組と言えるだろう。■17/18 イングランド プレミアリーグ 第1節(開幕戦) 放送予定※すべて再放送あり8月11日(金)深夜03:38~ アーセナル vs. レスター J SPORTS 4【LIVE】8月12日(土)午後10:53~ チェルシー vs. バーンリー J SPORTS 2【LIVE】8月13日(日)午後06:00~ ワトフォード vs. リバプール J SPORTS 2【録画】8月13日(日)午後08:00~ ブライトン vs. マンチェスター・シティ J SPORTS 2【録画】8月14日(月)午後03:00~ マンチェスター・ユナイテッド vs. ウェストハム J SPORTS 2【録画】■17/18 イングランド プレミアリーグ シーズンプレビュー8月10日(木)午後08:00~ J SPORTS 4■17/18 イングランド プレミアリーグ ハイライト8月14日(月)午後09:00~ J SPORTS 2■17/18 イングランドプレミアリーグ 20minutes Football8月14日(月)午後10:45~ アーセナル vs. レスター J SPORTS 28月14日(月)午後11:05~ チェルシー vs. バーンリー J SPORTS 28月14日(月)午後11:25~ ブライトン vs. マンチェスター・シティ J SPORTS 2デイリーサッカーニュース Foot!※すべて再放送あり18シーズン目を迎える「Foot!」は8月14日(月)放送スタート!月曜日~金曜日、毎日午後10:00より最新サッカー情報をお届けします。今シーズンもどうぞお見逃しなく!問い合わせ)J SPORTS 公式WEBサイト&SNSでサッカー情報をチェック!■J SPORTS サッカー公式サイト⇒ http://www.jsports.co.jp/football/■J SPORTS イングランド プレミアリーグ公式サイト⇒http://www.jsports.co.jp/football/premier/■J SPORTS デイリーサッカーニュース Foot!公式サイト⇒http://www.jsports.co.jp/football/foot/■J SPORTS 公式Twitter⇒https://twitter.com/jsports_soccer/■J SPORTS 公式Facebook⇒https://www.facebook.com/JsportsFootball/