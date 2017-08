【J２採点】湘南２-０徳島｜原点回帰の湘南が上位対決を制す！MOMは１G１Aのブラジル人FW

J2リーグ・25節

7月29日/19:03/Shonan BMW スタジアム平塚

湘南 2-0 徳島

前半 0-0

後半 2-0

得点者/湘南=ジネイ(48分)、秋野(66分)徳島=なし



【採点理由】

前節の内容を受けて原点回帰の湘南。意欲的な守備から攻勢に。徳島は絶え間ないプレスにリズムを作れず球際でも後手を踏む。1ゴール1アシストのジネイは攻守に献身した。



【チーム採点】

湘南 6.5

徳島 5



【MAN OF THE MATCH】

ジネイ(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6.5



DF

13 山根視来 6.5

4 アンドレ・バイア 6.5

30 島村 毅 6.5

29 杉岡大暉 6.5



MF

36 岡本拓也 6.5

5 秋野央樹 7

6 石川俊輝 7



FW

16 齊藤未月 6.5(61分OUT)

9 ジネイ 7(77分OUT)

19 表原玄太 6.5(90分OUT)



交代出場

MF

8 山田直輝 6.5(61分IN)



FW

15 野田隆之介 ―(77分 IN)



FW

17 端戸 仁 ―(90分IN)



監督

曺 貴裁 7





【徳島|選手採点】

GK

31 長谷川徹 5



DF

27 馬渡和彰 5.5

3 大﨑玲央 5

4 藤原広太朗 5

15 井筒陸也 5(69分 OUT)



MF

23 前川大河 5(69分 OUT)

8 岩尾 憲 5.5

26 杉本太郎 5.5



FW

11 島屋八徳 5.5

17 山﨑凌吾 5

16 渡 大生 5(84分 OUT)



交代出場

MF

6 カルリーニョス 5(69分 IN)



MF

34 清原翔平 5(69分 IN)



MF

10 大﨑淳矢 ―(84分 IN)



監督

リカルド・ロドリゲス 5.5





取材・文:隈元大吾(フリーライター)