【J２採点】山口１-２横浜FC｜違いを見せた横浜FCの助っ人がMOM

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2017年07月31日

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横浜FCは４位、山口は20位に。

J２リーグ・25節
７月29日／19:03／維新百年記念公園陸上競技場／7,450人
山口　１-２　横浜FC
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／山口＝レオナルド・ラモス（88分）　横浜FC＝野村（5分）、イバ（86分）
 
【採点理由】
１ゴール１アシストのイバがMOM。ドリブル突破から先制点の野村も高く評価した。山口は序盤からボールを失う回数が多く、総じて評価が低調に。新加入のレオナルド・ラモスは持ち味を生かした。
 
【チーム採点】
山口　５
横浜FC　６
 
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
 
【山口｜選手採点】
GK
33　山田元気　5.5
 
DF
３　渡辺広大　5.5
４　福元洋平　5.5
16　パク・チャニョン　5.5（53分OUT）
18　香川勇気　5.5
21　廣木雄磨　5.5（83分OUT）
 
MF
40　小塚和季　５
８　小野瀬康介　６
29　三幸秀稔　5.5
５　佐藤健太郎　６
 
FW
９　岸田和人　5.5（76分OUT）
 
交代出場
FW
28　レオナルド・ラモス　6.5（53分IN）
 
FW
22　和田昌士　－（76分IN）
 
MF
17　加藤大樹　－（83分IN）
 
監督
カルロス・マジョール　5.5
 
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　6.5
 
DF
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　６
５　西河翔吾　６
３　田所　諒　６
 
MF
30　小宮山尊信　６（71分OUT）
８　佐藤謙介　６
６　中里崇宏　６
７　野村直輝　6.5（71分OUT）
 
FW
19　ジョン・チュングン　６
40　レアンドロ・ドミンゲス　６（87分OUT）
14　イバ　７
 
交代出場
DF
２　藤井悠太　６（71分IN）
 
MF
22　永田拓也　６（71分IN）
 
FW
11　三浦知良　－（87分IN）
 
監督
中田仁司　6.5
 
 
取材・文：上田真之介（フリーライター）

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