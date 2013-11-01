【J２採点】山口１-２横浜FC｜違いを見せた横浜FCの助っ人がMOM
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月31日
横浜FCは４位、山口は20位に。
J２リーグ・25節
７月29日／19:03／維新百年記念公園陸上競技場／7,450人
山口 １-２ 横浜FC
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／山口＝レオナルド・ラモス（88分） 横浜FC＝野村（5分）、イバ（86分）
【採点理由】
１ゴール１アシストのイバがMOM。ドリブル突破から先制点の野村も高く評価した。山口は序盤からボールを失う回数が多く、総じて評価が低調に。新加入のレオナルド・ラモスは持ち味を生かした。
【チーム採点】
山口 ５
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 5.5
DF
３ 渡辺広大 5.5
４ 福元洋平 5.5
16 パク・チャニョン 5.5（53分OUT）
18 香川勇気 5.5
21 廣木雄磨 5.5（83分OUT）
MF
40 小塚和季 ５
８ 小野瀬康介 ６
29 三幸秀稔 5.5
５ 佐藤健太郎 ６
FW
９ 岸田和人 5.5（76分OUT）
交代出場
FW
28 レオナルド・ラモス 6.5（53分IN）
FW
22 和田昌士 －（76分IN）
MF
17 加藤大樹 －（83分IN）
監督
カルロス・マジョール 5.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
30 小宮山尊信 ６（71分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
６ 中里崇宏 ６
７ 野村直輝 6.5（71分OUT）
FW
19 ジョン・チュングン ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（87分OUT）
14 イバ ７
交代出場
DF
２ 藤井悠太 ６（71分IN）
MF
22 永田拓也 ６（71分IN）
FW
11 三浦知良 －（87分IN）
監督
中田仁司 6.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）
７月29日／19:03／維新百年記念公園陸上競技場／7,450人
山口 １-２ 横浜FC
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／山口＝レオナルド・ラモス（88分） 横浜FC＝野村（5分）、イバ（86分）
【採点理由】
１ゴール１アシストのイバがMOM。ドリブル突破から先制点の野村も高く評価した。山口は序盤からボールを失う回数が多く、総じて評価が低調に。新加入のレオナルド・ラモスは持ち味を生かした。
【チーム採点】
山口 ５
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 5.5
DF
３ 渡辺広大 5.5
４ 福元洋平 5.5
16 パク・チャニョン 5.5（53分OUT）
18 香川勇気 5.5
21 廣木雄磨 5.5（83分OUT）
MF
40 小塚和季 ５
８ 小野瀬康介 ６
29 三幸秀稔 5.5
５ 佐藤健太郎 ６
FW
９ 岸田和人 5.5（76分OUT）
交代出場
FW
28 レオナルド・ラモス 6.5（53分IN）
FW
22 和田昌士 －（76分IN）
MF
17 加藤大樹 －（83分IN）
監督
カルロス・マジョール 5.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
30 小宮山尊信 ６（71分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
６ 中里崇宏 ６
７ 野村直輝 6.5（71分OUT）
FW
19 ジョン・チュングン ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（87分OUT）
14 イバ ７
交代出場
DF
２ 藤井悠太 ６（71分IN）
MF
22 永田拓也 ６（71分IN）
FW
11 三浦知良 －（87分IN）
監督
中田仁司 6.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）
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