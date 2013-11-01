【J２採点】山口１-２横浜FC｜違いを見せた横浜FCの助っ人がMOM

J２リーグ・25節

７月29日／19:03／維新百年記念公園陸上競技場／7,450人

山口 １-２ 横浜FC

前半 ０-１

後半 １-１

得点者／山口＝レオナルド・ラモス（88分） 横浜FC＝野村（5分）、イバ（86分）



【採点理由】

１ゴール１アシストのイバがMOM。ドリブル突破から先制点の野村も高く評価した。山口は序盤からボールを失う回数が多く、総じて評価が低調に。新加入のレオナルド・ラモスは持ち味を生かした。



【チーム採点】

山口 ５

横浜FC ６



【MAN OF THE MATCH】

イバ（横浜FC）



【山口｜選手採点】

GK

33 山田元気 5.5



DF

３ 渡辺広大 5.5

４ 福元洋平 5.5

16 パク・チャニョン 5.5（53分OUT）

18 香川勇気 5.5

21 廣木雄磨 5.5（83分OUT）



MF

40 小塚和季 ５

８ 小野瀬康介 ６

29 三幸秀稔 5.5

５ 佐藤健太郎 ６



FW

９ 岸田和人 5.5（76分OUT）



交代出場

FW

28 レオナルド・ラモス 6.5（53分IN）



FW

22 和田昌士 －（76分IN）



MF

17 加藤大樹 －（83分IN）



監督

カルロス・マジョール 5.5





【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 6.5



DF

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６

５ 西河翔吾 ６

３ 田所 諒 ６



MF

30 小宮山尊信 ６（71分OUT）

８ 佐藤謙介 ６

６ 中里崇宏 ６

７ 野村直輝 6.5（71分OUT）



FW

19 ジョン・チュングン ６

40 レアンドロ・ドミンゲス ６（87分OUT）

14 イバ ７



交代出場

DF

２ 藤井悠太 ６（71分IN）



MF

22 永田拓也 ６（71分IN）



FW

11 三浦知良 －（87分IN）



監督

中田仁司 6.5





取材・文：上田真之介（フリーライター）