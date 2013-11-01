【総体】有力校が１回戦突破！ ２回戦で東福岡×青森山田、星稜×静岡学園など強豪が激突！

平成29年度全国高校総体（インターハイ）の男子サッカー競技は７月29日、宮城県内各地で１回戦の23試合が行なわれた。



一昨年の優勝校・東福岡が明徳義塾に５-０、昨年度の選手権準優勝校・前橋育英が三重に７-０で大勝するなど、優勝候補が順当に勝ち上がっている。



30日に行なわれる２回戦では、東福岡と昨年度選手権優勝校の青森山田が早くも激突。ともに選手権優勝経験のある星稜と静岡学園の対戦や、昨年度優勝校の市立船橋と激戦区の熊本を勝ち上がった東海大熊本星翔の組み合わせなど、注目カードが目白押しだ。



また、女子サッカーは31日に１回戦が行なわれる。



男子の１回戦結果と２回戦組み合わせは、以下の通り。



インターハイ 男子サッカー

１回戦の結果（７月29日）

遠野（岩手） ２-０ 実践学園（東京２）

立正大淞南（島根） １-０ 名経大高蔵（愛知２）

市立長野（長野） ２-１ 鹿島学園（茨城）

尚志（福島） ２-１ 佐賀東（佐賀）

高川学園（山口） １-０ 市立尼崎（兵庫）

長崎総科大附​（長崎） ３-０ 徳島市立（徳島）

富山一 １（４PK２）１ 日章学園（宮崎）

浦和西（埼玉２） ２-１ 東北学院（宮城２）

京都橘（京都） ２-０ 帝京大可児（岐阜）

東海大相模（神奈川１） １-０ 北海道大谷室蘭（北海道１）

​​​​​​前橋育英（群馬） ７-０ 三重（三重）

東福岡（福岡） ５-０ 明徳義塾（高知）

日大藤沢（神奈川２） １-０ 一条（奈良）

帝京三（山梨） ３-２ 那覇西（沖縄）

岡山学芸館（岡山） ２-０ 初芝橋本（和歌山）

旭川実（北海道２） ５-０ 柳ヶ浦（大分）

星稜（石川） ２-１ 四国学院大香川西（香川）

真岡（栃木） ２-０ 中京大中京（愛知１）

神村学園（鹿児島） ４-１ 済美（愛媛）

関東一（東京１） １-０ 山形中央（山形）

丸岡（福井） ０（４PK３）０ 秋田商（秋田）

阪南大高（大阪２） ３-０ 日本文理（新潟）

東海大熊本星翔（熊本） ２-０ 近江（滋賀）



２回戦の組み合わせ（７月30日）

流経大柏（千葉１） × 遠野（岩手）

立正大淞南（島根） × 市立長野（長野）

尚志（福島） × 高川学園（山口）

長崎総科大附（長崎） × 東海大仰星（大阪）

米子北（鳥取） × 富山一（富山）

浦和西（埼玉２） × 京都橘（京都）

東海大相模（神奈川１） × 前橋育英（群馬）

東福岡（福岡） × 青森山田（青森）

昌平（埼玉１） × 日大藤沢（神奈川２）

帝京三（山梨） × 岡山学芸館（岡山）

仙台育英（宮城１） × 旭川実（北海道２）

星稜（石川） × 静岡学園（静岡）

広島観音（広島） × 真岡（栃木）

神村学園（鹿児島） × 関東一（東京１）

丸岡（福井） × 阪南大高（大阪２）

東海大熊本星翔（熊本） × 市立船橋（千葉２）



３回戦（７月31日）

準々決勝（８月２日）

準決勝（８月３日）

決勝（８月４日）