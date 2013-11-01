【J２採点】岐阜０-２町田｜相手のミスを突き町田が快勝！岐阜は得点を奪えず連敗…
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月26日
町田は４連勝と追い上げなるか。
J２リーグ・24節
７月22日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,043人
岐阜 ０-２ 町田
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 町田＝戸高（13分）、平戸（40分）
【採点理由】
町田は走らされながらも最後までハードなプレスをかけ続け、相手のプレースタイルを消した。得点はともにミスをついたものだが狙い通り。岐阜は全体的な運動量が少なく連携も良くなかった。
【チーム採点】
岐阜 ５
町田 6.5
【MAN OF THE MATCH】
戸高弘貴（町田）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
８ 野澤英之 5.5（HT OUT）
15 田森大己 5.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 5.5
MF
28 永島悠史 ６
10 庄司悦大 ５
６ シシーニョ ６（84分OUT）
FW
17 大本祐槻 5.5
24 難波宏明 5.5
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
MF
14 風間宏矢 5.5（HT IN）
MF
23 小野悠斗 ―（84分IN）
監督
大木 武 5.5
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 6.5
DF
２ 奥山政幸 ６
５ 深津康太 ６
24 金 聖基 ６
19 松本怜大 ６
MF
18 平戸太貴 6.5
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 ６（90＋５分OUT）
FW
32 戸高弘貴 6.5
７ 吉田眞紀人 ６（84分OUT）
８ 谷澤達也 ６（70分OUT）
交代出場
FW
17 遠藤純輝 5.5（70分IN）
FW
23 戸島 章 ―（84分IN）
MF
６ 李 漢宰 ―（90＋５分IN）
監督
相馬直樹 6.5
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
７月22日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,043人
岐阜 ０-２ 町田
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 町田＝戸高（13分）、平戸（40分）
【採点理由】
町田は走らされながらも最後までハードなプレスをかけ続け、相手のプレースタイルを消した。得点はともにミスをついたものだが狙い通り。岐阜は全体的な運動量が少なく連携も良くなかった。
【チーム採点】
岐阜 ５
町田 6.5
【MAN OF THE MATCH】
戸高弘貴（町田）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
８ 野澤英之 5.5（HT OUT）
15 田森大己 5.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 5.5
MF
28 永島悠史 ６
10 庄司悦大 ５
６ シシーニョ ６（84分OUT）
FW
17 大本祐槻 5.5
24 難波宏明 5.5
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
MF
14 風間宏矢 5.5（HT IN）
MF
23 小野悠斗 ―（84分IN）
監督
大木 武 5.5
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 6.5
DF
２ 奥山政幸 ６
５ 深津康太 ６
24 金 聖基 ６
19 松本怜大 ６
MF
18 平戸太貴 6.5
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 ６（90＋５分OUT）
FW
32 戸高弘貴 6.5
７ 吉田眞紀人 ６（84分OUT）
８ 谷澤達也 ６（70分OUT）
交代出場
FW
17 遠藤純輝 5.5（70分IN）
FW
23 戸島 章 ―（84分IN）
MF
６ 李 漢宰 ―（90＋５分IN）
監督
相馬直樹 6.5
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
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