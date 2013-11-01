【J２採点】岐阜０-２町田｜相手のミスを突き町田が快勝！岐阜は得点を奪えず連敗…

J２リーグ・24節

７月22日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,043人

岐阜 ０-２ 町田

前半 ０-２

後半 ０-０

得点者／岐阜＝なし 町田＝戸高（13分）、平戸（40分）



【採点理由】

町田は走らされながらも最後までハードなプレスをかけ続け、相手のプレースタイルを消した。得点はともにミスをついたものだが狙い通り。岐阜は全体的な運動量が少なく連携も良くなかった。



【チーム採点】

岐阜 ５

町田 6.5



【MAN OF THE MATCH】

戸高弘貴（町田）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

８ 野澤英之 5.5（HT OUT）

15 田森大己 5.5

２ 阿部正紀 ６

16 福村貴幸 5.5



MF

28 永島悠史 ６

10 庄司悦大 ５

６ シシーニョ ６（84分OUT）



FW

17 大本祐槻 5.5

24 難波宏明 5.5

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

MF

14 風間宏矢 5.5（HT IN）



MF

23 小野悠斗 ―（84分IN）



監督

大木 武 5.5





【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 6.5



DF

２ 奥山政幸 ６

５ 深津康太 ６

24 金 聖基 ６

19 松本怜大 ６



MF

18 平戸太貴 6.5

15 井上裕大 ６

29 森村昂太 ６（90＋５分OUT）



FW

32 戸高弘貴 6.5

７ 吉田眞紀人 ６（84分OUT）

８ 谷澤達也 ６（70分OUT）



交代出場

FW

17 遠藤純輝 5.5（70分IN）



FW

23 戸島 章 ―（84分IN）



MF

６ 李 漢宰 ―（90＋５分IN）



監督

相馬直樹 6.5





取材・文：小崎仁久（スポーツライター）