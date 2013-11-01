【J２採点】岐阜０-２町田｜相手のミスを突き町田が快勝！岐阜は得点を奪えず連敗…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年07月26日

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町田は４連勝と追い上げなるか。

J２リーグ・24節
７月22日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,043人
岐阜　０-２　町田
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 町田＝戸高（13分）、平戸（40分）
 
【採点理由】
町田は走らされながらも最後までハードなプレスをかけ続け、相手のプレースタイルを消した。得点はともにミスをついたものだが狙い通り。岐阜は全体的な運動量が少なく連携も良くなかった。
 
【チーム採点】
岐阜　５
町田　6.5
 
【MAN OF THE MATCH　
戸高弘貴（町田）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
８　野澤英之　5.5（HT OUT）
15　田森大己　5.5
２　阿部正紀　６
16　福村貴幸　5.5
 
MF
28　永島悠史　６
10　庄司悦大　５
６　シシーニョ　６（84分OUT）
 
FW
17　大本祐槻　5.5
24　難波宏明　5.5
11　古橋亨梧　5.5
 
交代出場
MF
14　風間宏矢　5.5（HT IN）
 
MF
23　小野悠斗　―（84分IN）
 
監督
大木　武　5.5
 
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　6.5
 
DF
２　奥山政幸　６
５　深津康太　６
24　金　聖基　６
19　松本怜大　６
 
MF
18　平戸太貴　6.5
15　井上裕大　６
29　森村昂太　６（90＋５分OUT）
 
FW
32　戸高弘貴　6.5　
７　吉田眞紀人　６（84分OUT）
８　谷澤達也　６（70分OUT）
 
交代出場
FW
17　遠藤純輝　5.5（70分IN）
 
FW
23　戸島　章　―（84分IN）
 
MF
６　李　漢宰　―（90＋５分IN）
 
監督
相馬直樹　6.5
 
 
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）

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J2
岐阜
町田

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